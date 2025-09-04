Pomlajena Slovenija pripravljena na spopad z Urugvajem

Slovensko moško teniško reprezentanco prihodnji petek in soboto čaka dvoboj 2. skupine Davisovega pokala z reprezentanco Urugvaja. Dvoboj bo potekal v Tennis Academy-Športni klub Breskvar v Ljubljani, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.

Za slovensko reprezentanco bo nastopilo pet igralcev, med katerimi je na lestvici ATP najvišje uvrščen Bor Artnak, ki zaseda 426. mesto. Poleg njega bodo slovenske barve branili še Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič.

Omenjenim bodo nasproti stali Franco Roncadelli, Joaquin Aguilar Cardozo, Federico Aguilar Cardozo, Ignacio Carou in Ariel Behar. Slednji opravlja tudi vlogo selektorja reprezentance.

Na slovenski klopi to funkcijo že od leta 2021 zaseda Grega Žemlja, ki pred dvobojem z Južnoameričani ne pričakuje večjih presenečenj. "Postava Urugvaja je pričakovana. Nasprotnike smo že temeljito analizirali, zato se bomo dobro pripravili tako na posamezne igralce kot na celotno ekipo. V petek bomo pripravljeni na borbo," pred srečanjem razmišlja Žemlja.

V reprezentančnem dresu bo prvo priložnost dočakal 17-letni Talan Lopatič, ki trenutno trenira v Španiji. "V veliko čast mi je, da bom lahko zastopal svojo državo. To mi veliko pomeni, saj je igranje za Slovenijo pomemben mejnik v moji karieri. Vsaka tekma je pomembna in tudi tokrat ne bo nič drugače. Če bom dobil priložnost, bom dal vse od sebe in se boril po najboljših močeh."

Tekmovalni spored se bo z dvema posamičnima dvobojema začel v petek, 12. septembra ob 13. uri. Naslednji dan se bosta ekipi ob 11. uri pomerili še v dvojicah in enem ali dveh posamičnih dvobojih.

Vstop na prizorišče bo prost, pri čemer si bo obračun mogoče ogledati tudi preko spleta.

