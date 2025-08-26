Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

26. 8. 2025,
13.51

Torek, 26. 8. 2025, 13.51

1 ura, 13 minut

Septembra v Ljubljani še petič teniški turnir WTA

Foto Teniška zveza Slovenije

Foto: Teniška zveza Slovenije

Slovenija bo septembra peto leto zaporedoma gostila edini teniški turnir WTA na domačih tleh - Zavarovalnica Sava Ljubljana, ki bo v Tivoliju od 8. do 14. septembra. Pred tem je turnir WTA med letoma 2005 in 2010 gostil Portorož.

Lanska zmagovalka v Tovoliju je postala Jil Teichmann; Švicarka je tudi letos prijavljena za nastop v ljubljanskem parku Tivoli.

Med prijavljenimi igralkami sta v glavnem žrebu - glede na trenutno uvrstitev na svetovni lestvici - tudi najboljši Slovenki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

"Z velikim veseljem vstopam v svojo drugo sezono kot direktorica turnirja, še posebej, ker bomo letos praznovali peto zaporedno izvedbo. V preteklosti sem imela priložnost sodelovati pri vseh štirih prejšnjih turnirjih, sprva kot del odlične organizacijske ekipe, zdaj pa že drugo leto tudi kot vodja projekta," je za krovno slovensko zvezo dejala direktorica turnirja Tea Starc.

"Ta turnir nikoli ni bil le stvar posameznika. Gre za rezultat dela izjemne ekipe ljudi. Poseben pečat jubilejni izvedbi daje dejstvo, da nadaljujemo tradicijo ženskih teniških turnirjev na najvišji ravni, ki se je v Sloveniji začela pred natanko 20 leti," je med drugim dodala Starc.

Med prijavljenimi igralkami sta v glavnem žrebu - glede na trenutno uvrstitev na svetovni lestvici - tudi najboljši Slovenki Tamara Zidanšek (na fotografiji) in Kaja Juvan. | Foto: Guliverimage Med prijavljenimi igralkami sta v glavnem žrebu - glede na trenutno uvrstitev na svetovni lestvici - tudi najboljši Slovenki Tamara Zidanšek (na fotografiji) in Kaja Juvan. Foto: Guliverimage

Zgodba, ki se je začela leta 2021, se je v petih letih razvila v mednarodno prepoznaven turnir, ki združujevrhunski tenis, odlično organizacijo in izjemno vzdušje za gledalce ter igralke, so zapisali pri Tenis Slovenija.

Največji slovenski uspeh v Ljubljani sta dva polfinalna nastopa. Juvan je v polfinalu igrala leta 2021, ko je bila od nje boljša Američanka Alison Riske, Zidanšek pa leta 2023, ko je morala priznati premoč Turkinji Zeynep Sonmez. Na štirih dosedanjih turnirjih je v kvalifikacijah in v glavnem turnirju med posameznicami igralo 16 različnih slovenskih igralk.

