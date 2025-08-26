Torek, 26. 8. 2025, 7.04
14 minut
OP ZDA, 2. dan (ATP)
Alcaraz brez težav prek prve ovire
Drugi dan OP ZDA se je v moški konkurenci prvič predstavil Carlos Alcaraz in s 6:4, 7:5, 6:4 izločil domačina Reilyja Opelko.
Britanec Jack Draper, peti igralec sveta je lani v New Yorku izpadel šele v polfinalu, lov na morebitno prvo lovoriko na turnirjih za grand slam pa je začel z zmago proti Federicu Gomezu s 6:4, 7:5, 6:7, 6:2. Napredoval je tudi nadarjeni brazilski najstnik Joao Fonseca, ki je bil v treh nizih boljši od Srba Miomirja Kecmanovića.
Izidi:
Coleman Wong (Hkg) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 7:5, 7:6 (4);
Cameron Norrie (VBr) - Sebastian Korda (ZDA) 7:5, 6:4, predaja;
Martin Damm ml. (ZDA) - Darwin Blanch (ZDA) 6:3, 6:4, 6:4;
Lloyd Harris (JAR) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 7:5, 6:4;
Adam Walton (Avs) - Ugo Humbert (Fra/22) 6:4, 7:6 (4), 5:7;
Zizou Bergs (Bel) - Hsin Tseng Chun (Tvn) 6:3, 6:4, 6:3;
Joao Fonseca (Bra) - Miomir Kecmanović (Srb) 7:6 (3), 7:6 (5), 6:3;
Jack Draper (VBr/5) - Agustin Gomez Federico (Arg) 6:4, 7:5, 6:7 (7);
Raphael Collignon (Bel) - Elahi Galan Daniel (Kol) 6:4, 6:4, 6:4;
Francisco Comesana (Arg) - Alex Michelsen (ZDA/28) 1:6, 6:3, 6:4;
Flavio Cobolli (Ita/24) - Francesco Passaro (Ita) 7:5, 4:6, 6:4;
Mattia Bellucci (Ita) - Juncheng Shang (Kit) 7:6 (0), 1:6, 6:3, predaja;
Jenson Brooksby (ZDA) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:7 (4), 6:4;
Jaume Munar (Špa) - Jaime Faria (Por) 6:0, 6:3, 5:7;
Holger Rune (Dan/11) - Botic Van De Zandschulp (Niz) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (2);
Frances Tiafoe (ZDA/17) - Yoshihito Nishioka (Jpn) 6:3, 7:6 (6), 6:3;
Kamil Majchrzak (Pol) - Hugo Dellien (Bol) 6:1, 6:4, 6:7 (5);
Jan Lennard Struff (Nem) - Mackenzie Mcdonald (ZDA) 3:6, 7:6 (4), 6:3;
Tristan Boyer (ZDA) - James Duckworth (Avs) 6:3, 7:5, 6:4;
Karen Hačanov (Rus/9) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 6:7 (5), 6:3, 7:5;
Andrej Rubljov (Rus/15) - Dino Prizmić (Hrv) 6:4, 6:4, 6:4;
Casper Ruud (Nor/12) - Sebastian Ofner (Avt) 6:1, 6:2, 7:6 (5);
Gabriel Diallo (Kan/31) - Damir Džumhur (BiH) 7:6 (4), 4:6, 7:5;
Carlos Alcaraz (Špa/2) - Reilly Opelka (ZDA) 6:4, 7:5, 6:4;