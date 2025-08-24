Slovenski moški tenis vse bolj tone, Italijan z veliko prednostjo

Italijan Jannik Sinner še vedno zaseda prvo mesto na teniški lestvici ATP. Pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Carlosom Alcarazom, ima 1890 točk prednosti. Na tretjem mestu je Nemec Alexander Zverev, ki pa zaostaja že 5250 točk. Prva deseterica je nespremenjena.

Vse bolj pa tone slovenski moški tenis. Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubil 26 mest in je trenutno 485. Med najboljšimi 1000 igralci sveta je le še Filip Jeff Planinšek na 655. mestu.