STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
18.31

Bor Artnak Carlos Alcaraz Jannik Sinner ATP lestvica

Nedelja, 24. 8. 2025, 18.31

1 ura, 8 minut

Lestvica ATP (24. avgust)

Slovenski moški tenis vse bolj tone, Italijan z veliko prednostjo

STA

Jannik Sinner | Jannik Sinner ima pred najbližjim zasledovalcem skoraj dva tisoč točk prednosti. | Foto Reuters

Jannik Sinner ima pred najbližjim zasledovalcem skoraj dva tisoč točk prednosti.

Foto: Reuters

Italijan Jannik Sinner še vedno zaseda prvo mesto na teniški lestvici ATP. Pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Carlosom Alcarazom, ima 1890 točk prednosti. Na tretjem mestu je Nemec Alexander Zverev, ki pa zaostaja že 5250 točk. Prva deseterica je nespremenjena.

Vse bolj pa tone slovenski moški tenis. Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubil 26 mest in je trenutno 485. Med najboljšimi 1000 igralci sveta je le še Filip Jeff Planinšek na 655. mestu.

Lestvica ATP (24. avgust):

  1.   (1.) Jannik Sinner (Ita)            11.480 točk
  2.   (2.) Carlos Alcaraz (Špa)             9590
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           6230
  4.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               5575
  5.   (5.) Jack Draper (VBr)                4440
  6.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                4280
  7.   (7.) Novak Đoković (Srb)              4130
  8.   (8.) Alex De Minaur (Avs)             3545
  9.   (9.) Karen Hačanov (Rus)              3240
 10.   (10.)Lorenzo Musetti (Ita)            3205
...
485. (459.) Bor Artnak (Slo)                   86
655. (560.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         50
1007.(1006.) Jan Kupčič (Slo)                  15
1025. (964.) Blaž Rola (Slo)                   13
1067.(1015.) Sebastian Dominko (Slo)           11
...

Bor Artnak Carlos Alcaraz Jannik Sinner ATP lestvica
