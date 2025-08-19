Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Davisov pokal

Nadarjena Luka Talan Lopatič in Žiga Šeško vpoklicana za Urugvaj

Grega Žemlja | Grega Žemlja je razkril slovensko reprezentanco za spopad z Urugvajem. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Grega Žemlja je razkril slovensko reprezentanco za spopad z Urugvajem.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska moška teniška reprezentanca se bo septembra Urugvaja v dvoboju Davisovega pokala – World Group II pomerila z reprezentanco Urugvaja. Dvoboj bo 12. in 13. septembra 2025 na zunanjih igriščih Tennis Academy – športni klub Breskvar v Ljubljani. Igralo se bo na trdi podlagi. Znana je tudi slovenska postava.

Selektor Grega Žemlja je objavil seznam igralcev. Igrali bodo Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič.

Iztok Kukec bo pomočnik selektorja, za fizično pripravljenost in rehabilitacijo pa bo skrbel Miha Mihalič. Slovenija bo poskušala pred domačimi navijači znova potrditi kakovost in si zagotoviti napredovanje v višji rang tekmovanja.

Priložnost za dva perspektivna mladinca

"Ekipa je torej znana, nastop je tokrat odpovedal Sebastian Dominko, sta pa v njej dva zelo perspektivna mladinca, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič. Nekateri imajo še določene manjše težave s poškodbami, vendar verjamem, da bomo do tekem v pravem tekmovalnem pogonu in brez tovrstnih težav," je za Teniško zvezdo Slovenije povedal Grega Žemlja.

Slovenija je zadnji dvoboj odigrala februarja letos, ko je v Velenju premagala Indonezijo s 4:0.

