Prvak odprtega prvenstva ZDA (US Opena) in po novem številka ena moškega tenisa Carlos Alcaraz naj bi se videval z manekenko Brooks Nader.

28-letna lepotica Brooks Nader, s katero povezujejo 22-letnega prvega teniškega igralca sveta Carlosa Alcaraza, je manekenka za Sports Illustrated in trenutno nastopa v resničnostnem šovu Love Thy Nader, poroča The Cut.

Sestra Brooks Grace Ann je v sredo na modni reviji v okviru newyorškega tedna mode razkrila skrivnost in potrdila, kar se je šušljalo. "Govorice so resnične," je povedala za E! News in dodala: "To, da se bosta razkrila, je velika stvar, ampak ja, on je glavna tema pogovorov." Grace Ann je dodala tudi, da je teniški prvak že spoznal njuni drugi dve sestri, sama pa še vedno čaka, da bo spoznala španskega teniškega igralca. "Komaj čakam," je dejala in dodala: "Tako srčkan je."

Že pred tem so svetlolaso lepotico Brooks povezovali še z enim vrhunskim teniškim igralcem, in sicer prav z najpogostejšim nasprotnikom Alcaraza v finalih v zadnjem času, Italijanom Jannikom Sinnerjem. Govorice o tem so se razširile po tem, ko je Grace Ann za Page Six Radio povedala, da se njena sestra Brooks videva z moškim, čigar ime se rima z "winner".

Resničnostni šov Love Thy Nader

Manekenka in spletna vplivnica Brooks, ki je v zvezi z Alcarazom, pa je s svojimi sestrami tudi del Resničnostnega šova Love Thy Nader, ki spremlja življenje sester Nader v New Yorku. V seriji Love Thy Nader lahko tako gledalci vidijo podobne scene kot pri sestrah Kardashian in njihovi istoimenski seriji: privlačne sestre se osvobodijo tradicionalne vzgoje, gredo skozi javne razhode, lansirajo modne linije in se prepirajo pred kamerami med luksuznimi počitnicami.