Lamine Yamal, najstniški zvezdnik Barcelone in španske reprezentance, ki je šele pretekli mesec dopolnil 18 let, je na družbenih omrežjih potrdil svojo zvezo s sedem let starejšim dekletom, 25-letno zvezdnico latino glasbe Nicki Nicole.

Osemnajstletni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki mu hrbet od nove sezone krasi ikonična številka 10 in je bil eden ključnih za preobrat na zadnji tekmi svoje ekipe v zmagi s 3:2 proti Levanteju, je s svojo novo ljubeznijo Nicki Nicole poziral pred njeno rojstnodnevno torto. Fotografijo je objavil na Instagramu ter ji dodal emotikon srca in torte.

Ob svojem 25. rojstnem dnevu pa je v objavi na Instagramu Nicole med drugim zapisala: "25 let sem potrebovala, da sem razumela, da ima vsak človek svojo pot in notranji boj. Še naprej se učim in med učenjem spremljam ljudi, ki jih imam rada, ter resnično uživam z ljudmi, ki me spremljajo na mojo glasbeni poti."

Foto: Instagram/lamineyamal

Mladega zvezdnika Barcelone in glasbenico so začeli mediji romantično povezovati po tem, ko so Nicole prejšnji mesec ujeli na Yamalovi 18. rojstnodnevni zabavi, kar je tudi sprožilo govorice o njuni romanci.

Mladenič, ki nase s kontroverznimi odločitvami opozarja tudi zunaj nogometnih zelenic

Yamalova rojstnodnevna zabava ob polnoletnosti, na katero je povabil okoli 200 gostov, pa je zaradi svoje kontroverznosti sprožila tudi neodobravanje javnosti, potem ko so razkrili, da naj bi imela mafijsko tematiko, organizatorji pa naj bi iskali ženske z določenim videzom za posebne vloge na dogodku. Informacije o zabavi so zato sprožile zaskrbljenost in pozive k preiskavi španskih oblasti.

Kljub mladosti pa so Yamala že ujeli v drugih kontroverznih situacijah in ga še pred zvezo z Nicole romantično povezali z nekaterimi vplivnicami. Ena izmed njih je bila tudi 30-letna zvezdnica platforme OnlyFans Fati Vazquez, s katero naj bi bil na počitnicah. Nicki Nicole pa je bila pred tem v zvezi s 26-letnim mehiškim pevcem Peso Plumom, s katerim sta pred kratkim končala razmerje.

Tako kot v ljubezenskem življenju pa je Yamal zelo uspešen tudi na nogometnih zelenicah, saj se je v zgodovino vpisal kot najmlajši igralec v zgodovini Barcelone, ki je igral za prvo ekipo, v dresu španske reprezentance pa je postavil rekord kot najmlajši strelec v zgodovini evropskega prvenstva. Pred letošnjo sezono je zvezdniški deček in veliki up Barcelone tudi podpisal novo šestletno pogodbo s katalonskim velikanom, vredno okoli 15 milijonov evrov na sezono, z možnostjo dodatnih bonusov. Prav zato od Yamala kljub mladosti, a zaradi zrelih in energičnih predstav na igrišču, tako v Barceloni kot v dresu Španije vidijo kot ključnega igralca v prihodnjih letih.

Kdo je njegova nova ljubezen?

Yamalova nova izbranka Nicki Nicole (s pravim imenom Nicole Denise Cucco) je argentinska pevka, raperka in tekstopiska, rojena 25. avgusta 2000 v Rosariu v Argentini. Leta 2019 je zaslovela z uspešnico Wapo Traketero, z uspehom katere si je pomagala zgraditi uspešno glasbeno kariero, v kateri združuje trap, R&B in reggaeton.

Pevka je že izdala tudi že štiri albume: Recuerdos (2019), Parte de Mí (2021), Alma (2023) in Naiki (2024), ki so ji pomagali uveljaviti svoj sloves kot eni najpopularnejših latinoameriških umetnic. Nicole namreč samo na Instagramu sledi več kot 22 milijonov sledilcev. Bila je tudi nominirana za latinskega grammyja za najboljšo pesem leta.