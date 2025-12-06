Čudežni preobrat Aluminija v Ljudskem vrtu, mlinarji so jo zagodli Muri

Igra se zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Maribor je nepričakovano doma izgubil proti Aluminiju. Čeprav je dobil prvi polčas z 2:0, so Kidričani v zaključku srečanja poskrbeli za veličasten preobrat. V polno sta najprej zadela nekdanji vijolici Vid Koderman in Behar Feta, v sodnikovem podaljšku pa še Wisdom Sule. Kidričani so tako zmagali s 3:2. Radomlje so v Domžalah ugnale Muro s 3:1 in se zavihtele proti sredini lestvice. Izstopal je zlasti evrogol mladega Srba Nikole Jojića. Jesenske prvake Celjane v nedeljo čaka domača tekma s Primorjem. V Stožicah se bosta za konec jesenskega dela spopadla Bravo in Olimpija. Koper je v petek Domžalčane, ki se otepajo težav, zaradi katerih je pod vprašajem njihovo nadaljevanje nastopov v prvi ligi, ugnal z 2:1.

Noro, kakšne zgodbe piše nogomet. Spopad štajerskih sosedov v Ljudskem vrtu je postregel z izjemnim preobratom in senzacionalno zmago Kidričanov. Mariborčani so imeli vse v svojih rokah. Ekvadorec Oscar Zambrano je s prvencem v 1. SNL popeljal Maribor v vodstvo že v 4. minuti, v 40. minuti pa je Irec Ali Reghba podvojil prednost. Obakrat je podajo prispeval Jan Repas, pri gostih pa je imel vratar Matjaž Rozman veliko dela.

Mariborčani so tako po prvem polčasu vodili z 2:0, nasmihala se jim je zmaga, s katero bi se vodilnim Celjanom približali na -6, a je bil to račun brez krčmarja. Vijolice so vodile dolgo, vse do 78. minute, nato pa se je začel čudežen preobrat Aluminija.

Navijači Maribora so v sosedskem obračunu doživeli veliko razočaranje.

Varovanci Jure Arsića so v zaključku srečanja povsem nadigrali gostitelje. Najprej je po uporabni globinski žogi Adriana Bloudka v 79. minuti zadel v polno Vid Koderman. Nekdanji branilec vijolic je zadel prvič v tej sezoni, prvič v 1. SNL pa po skoraj štirih letih. Iz spoštovanja do nekdanjega kluba se ni veselil zadetku. Obramba Maribora pa je kmalu klonila še enkrat. Kidričani so prevzeli pobudo, priigrali so si še nekaj priložnosti, nato pa je Behar Feta, še eden izmed nekdanjih nogometašev Maribora v vrstah Aluminija, izenačil na 2:2.

Veselje nogometašev Aluminija po zadetku Wisdoma Suleja za vodstvo s 3:2.

V sodnikovem podaljšku je sledil popoln polom Maribora. Nepričakovano so prejeli že tretji zadetek, zmago je Kidričanom zagotovil Nigerijec Wisdom Sule. Afričan je tako popeljal Aluminij do šele druge zmage v Ljudskem vrtu na 17. gostovanju v 1. SNL. V Mariboru so zmagali prvič po devetih letih, v Ljudskem vrtu pa po koncu srečanja ni manjkalo žvižgov, namenjenih padcu domačih nogometašev, ki so tako v sklepnem dejanju jesenskega dela doživeli velik udarec.

Koprčani premagali obubožane Domžalčane

Domžalčani so izgubili na Bonifiki. Josip Iličić je s podajama sodeloval pri obeh golih Kopra.

Trener Kopra Zoran Zeljković je poglobil krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se je začel na Bonifiki v Kopru. Kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), so upravičili tudi vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam in zmagali z 2:1. Prvi gol je po podaji povratnika Josipa Iličića zabil Filip Damjanović v 15. minuti tekme, za izenačenje pa je enajst minut pozneje z enajstmetrovke poskrbel Haris Vučkić. Tri točke in skok na drugo mesto prvenstvene lestvice je v 77. minuti zagotovil Andraž Ruedl, podajalec pa je bil spet zimzeleni Iličić.

V NK Domžale naj bi imeli velike finančne težave, nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti.

Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah.

Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje.

