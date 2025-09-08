Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
21.28

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
bikini Uživajmo poletje Uživajmo poletje poletje kopalke igralka Elizabeth Hurley

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 21.28

41 minut

Šestdesetletna igralka Elizabeth Hurley se v bikiniju poslavlja od "najboljšega poletja"

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Billy Ray Cyrus; Elizabeth Hurley | Letos se je igralka tudi sveže zaljubila v glasbenika Billyja Raya Cyrusa. | Foto Guliverimage

Letos se je igralka tudi sveže zaljubila v glasbenika Billyja Raya Cyrusa.

Foto: Guliverimage

Šestdesetletna ameriška igralka Elizabeth Hurley se je s fotografijo v belem bikiniju poslovila od poletja, ki ga je označila za "najboljšega".

"Adijo najboljšemu poletju," je ob Instagram objavi zapisala 60-letna igralka Elizabeth Hurley in zapisu dodala emotikon srca. Zvezdnica je najbolj znana po vlogah v filmih Austin Powers, Strogo zaupno in Poziv za Saro ter v seriji Kraljeva družina.

Za zvezdnico, ki je letos zakorakala v sedmo desetletje življenja, pa je bilo očitno najboljše in tudi zaljubljeno poletje. Letos je namreč obelodanila, da je v zvezi s 64-letnim pevcem in glasbenikom Billyjem Rayem Cyrusom, očetom glasbene zvezdnice Miley Cyrus.

Komentatorji so bili nad njeno fotografijo navdušeni in pod njo zapisali, da mora biti igralka zagotovo "najbolj vroča 60-letnica na svetu" in da je "najlepša ženska na svetu", spet drugi pa so se vprašali, ali igralka jemlje eliksir življenja oz. pije iz vrelca mladosti.

Igralka, ki na svojih družbenih omrežjih redno deli fotografije v kopalkah in iz zasebnega življenja, je za zadnjo fotografijo ob 3,2 milijona sledilcih prejela nekaj več kot 65 tisoč všečkov.

Miša Molk thumb
Trendi Miša Molk pošilja poletne pozdrave in pesem
Ivanka Trump IG
Trendi Ivanka Trump pritegnila pozornost s fotografijo z rajskih Bahamov
Padma in Salma
Trendi Vsako leto bolj vroči: ena je dopolnila 55, druga 59 let
Tanja Ribič
Trendi Tanja Ribič v poletni opravi pobira pridelek, z zapisom je ganila sledilce
bikini Uživajmo poletje Uživajmo poletje poletje kopalke igralka Elizabeth Hurley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.