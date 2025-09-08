Šestdesetletna ameriška igralka Elizabeth Hurley se je s fotografijo v belem bikiniju poslovila od poletja, ki ga je označila za "najboljšega".

"Adijo najboljšemu poletju," je ob Instagram objavi zapisala 60-letna igralka Elizabeth Hurley in zapisu dodala emotikon srca. Zvezdnica je najbolj znana po vlogah v filmih Austin Powers, Strogo zaupno in Poziv za Saro ter v seriji Kraljeva družina.

Za zvezdnico, ki je letos zakorakala v sedmo desetletje življenja, pa je bilo očitno najboljše in tudi zaljubljeno poletje. Letos je namreč obelodanila, da je v zvezi s 64-letnim pevcem in glasbenikom Billyjem Rayem Cyrusom, očetom glasbene zvezdnice Miley Cyrus.

Komentatorji so bili nad njeno fotografijo navdušeni in pod njo zapisali, da mora biti igralka zagotovo "najbolj vroča 60-letnica na svetu" in da je "najlepša ženska na svetu", spet drugi pa so se vprašali, ali igralka jemlje eliksir življenja oz. pije iz vrelca mladosti.

Igralka, ki na svojih družbenih omrežjih redno deli fotografije v kopalkah in iz zasebnega življenja, je za zadnjo fotografijo ob 3,2 milijona sledilcih prejela nekaj več kot 65 tisoč všečkov.