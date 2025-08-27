Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
27. 8. 2025,
15.15

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vrtičkarji Uživajmo poletje Uživajmo poletje pridelek poletje zelenjava Vrt Vrt Tanja Ribič

Sreda, 27. 8. 2025, 15.15

16 minut

Tanja Ribič v poletni opravi pobira pridelek, z zapisom je ganila sledilce

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tanja Ribič | Tanji Ribič je z leti vrtnarstvo priraslo k srcu: "Oprosti, zlata mami, za preslišane besede. Zdaj jih izkopavam iz spomina kot suho zlato." | Foto Ana Kovač

Tanji Ribič je z leti vrtnarstvo priraslo k srcu: "Oprosti, zlata mami, za preslišane besede. Zdaj jih izkopavam iz spomina kot suho zlato."

Foto: Ana Kovač

Igralka Tanja Ribič je na svojih družbenih omrežjih delila fotografije svojega pridelka in jim dodala zapis o tem, kako v mladostniških letih vrtnih opravil ni preveč marala, v kasnejših letih pa se je vendarle spravila "k sodelovanju z naravo".

"No, takole sem se na zrela leta, po mladostniškem dvigovanju nosu, (da je pa za to dolgočasno delo potrebno žrtvovati preveč časa) in kasnejših sprevidenjih, spravila k sodelovanju z naravo," je na Facebooku zapisala Tanja Ribič.

Kot je zapisala, je vedno mislila, da je zanimanje za vrt eden od prvih znakov staranja. "Zdaj pa vem, da je to znak, da postajaš zasičen s sistemom, ki te namerno odteguje od narave in ti vsiljuje napačno lestvico vrednot. Nasitiš se motenj sistema in se začneš zavedati, kaj je človekov dom. Oprosti, zlata mami, za preslišane besede. Zdaj jih izkopavam iz spomina kot suho zlato," je še v odkritem zapisu dodala 57-letna igralka in pevka.

Zapisu je dodala tudi serijo fotografij z vrta, na eni izmed njih se je pojavila celo v poletnem kostimu - kopalkah, na katerih je ponosno pokazala svoje pridelke, med katerimi se znajdejo bučke, čebula, fižol, jajčevci, por, krompir, paradižnik in druge pisane vrtnine. Njena objava je na družbenem omrežju doletela na zelo dober odziv, številni so se s spoznanjem Ribič in njenim zapisom strinjali in dodali, da je čudovito imeti svoj vrt.

Oglejte si še:

Francka Mljač, kmetica s Krasa
Trendi 95-letna kmetica Francka s Krasa: Če bi se predala lenobi in ne bi delala na njivi, bi se moja zemlja jokala
Natalija Verboten
Trendi Natalija Verboten razkrila, kako na morju z družino preživljajo poletne dni
vrtičkarji Uživajmo poletje Uživajmo poletje pridelek poletje zelenjava Vrt Vrt Tanja Ribič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.