Igralka Tanja Ribič je na svojih družbenih omrežjih delila fotografije svojega pridelka in jim dodala zapis o tem, kako v mladostniških letih vrtnih opravil ni preveč marala, v kasnejših letih pa se je vendarle spravila "k sodelovanju z naravo".

"No, takole sem se na zrela leta, po mladostniškem dvigovanju nosu, (da je pa za to dolgočasno delo potrebno žrtvovati preveč časa) in kasnejših sprevidenjih, spravila k sodelovanju z naravo," je na Facebooku zapisala Tanja Ribič.

Kot je zapisala, je vedno mislila, da je zanimanje za vrt eden od prvih znakov staranja. "Zdaj pa vem, da je to znak, da postajaš zasičen s sistemom, ki te namerno odteguje od narave in ti vsiljuje napačno lestvico vrednot. Nasitiš se motenj sistema in se začneš zavedati, kaj je človekov dom. Oprosti, zlata mami, za preslišane besede. Zdaj jih izkopavam iz spomina kot suho zlato," je še v odkritem zapisu dodala 57-letna igralka in pevka.

Zapisu je dodala tudi serijo fotografij z vrta, na eni izmed njih se je pojavila celo v poletnem kostimu - kopalkah, na katerih je ponosno pokazala svoje pridelke, med katerimi se znajdejo bučke, čebula, fižol, jajčevci, por, krompir, paradižnik in druge pisane vrtnine. Njena objava je na družbenem omrežju doletela na zelo dober odziv, številni so se s spoznanjem Ribič in njenim zapisom strinjali in dodali, da je čudovito imeti svoj vrt.

