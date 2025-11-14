V Spotkastu se je Evi Cimbola tokrat pridružila igralka Tanja Ribič, ki je znana tudi po svoji iskrenosti, zavezanosti ekološkemu načinu življenja in predanosti družini. Brez dlake na jeziku je tudi v predstavi Tako ti je, mala, ki je šest let po premieri doživela osvežitev. "Želela sem, da so vsi stavki naravnost iz mojega srca," pravi. Nič drugače ni bilo v pogovoru, ki se je dotaknil tudi njenega zasebnega življenja in vloge babice, ki jo čaka kmalu in se je neizmerno veseli.

"Resnica je vedno dobrodošla, kakršnakoli že je," pravi Tanja Ribič, ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk, ki prizna, da se je v zadnjih nekaj letih svet zelo spremenil, spremembe pa je doživela tudi sama. "Šla sem korak k iskrenosti in aktualizaciji," pove.

Pred lažnim svetom se rada umakne v naravo: "Vedno sem govorila, da zanimanje za vrt sodi med prve znake staranja. Ampak v bistvu je to vrnitev domov, je lepljenje vezi z naravo, od katere smo bili s tem vzgojnim sistemom na silo ločeni."

"Že Kusturica je rekel, da je estrada preddverje prostitucije, tako da boš redko videl nekoga, da bo izrazil svoje mnenje, če ga sploh ima, če ima sploh voljo razviti lastno mnenje," je o ponarejenosti estradnega sveta iskrena Tanja Ribič. Foto: Jan Lukanović

Med pogovorom je beseda večkrat nanesla na naš izobraževalni sistem, a čeprav bi ga Tanja z veseljem spremenila, hkrati verjame v kozmični red in v to, da "smo tam, kjer moramo biti, saj moramo to pot pač prehoditi".

"Postala sem kar precej verna, ne religiozna, ampak verujem – v kozmični red, v izvor, kreacionizem in da je narava ustvarjena z ljubeznijo in da je to naš dom," je pojasnila. Prepričana je, da ko začneš verjeti, da je vse tako, kot mora biti, potem se lahko dogajajo lepe stvari, tudi čudeži.

"Vedno sem bila razredni klovn"

Z Evo sta se dotaknili tudi Tanjinega otroštva v Trbovljah, odraščanja v skromni delavski družini in zgledovanju po sedem let starejšem bratu. Zasavje ji je dalo trdo kožo, malo robustni humor, pa tudi temne vokale, ki se včasih še poznajo, prizna. Otroštvo opusuje kot "prečudovito", zelo rada je hodila tudi v šolo. "Žalostna sem bila, če je kakšen dan pouka odpadel, mi smo se tako hecali, fino smo se imeli," je povedala.

"Naša mami je iz nič znala ustvariti nekaj. To je zame izziv, da nekaj ustvarim, ne pa kopičim. Materialno me samo obremenjuje." Foto: Jan Lukanović

Šolanje je nadaljevala na celjski gimnaziji, kjer se je šele v zadnjem letniku odločila za študij igre, v Ljubljani pa se ni nikoli našla. "Vsakič, ko je kakšno predavanje odpadlo, sem že bila na vlaku za Trbovlje," pove v smehu.

Velik pomen pripisuje radosti in prav to je pogrešala med šolanjem: "Na Akademiji si imel vedno občutek, da nisi dovolj dober. Študentov niso znali sprostiti, da bi bili radostni. Šele potem ko človek odpre srce, je lahko kreativen."

Kmalu bo postala babica: Strašno se veselim!

Radost in igrivost jo druži tudi z možem Brankom Djurićem - Djurom, s katerim sta srečno poročena že 27 let in imata hčerki Elo ter Zalo. "Bog me je obdaroval s takšno ljubeznijo, bogata sem in hvaležna," pravi, še bolj pa je hvaležna za malce drugačno vlogo, ki jo čaka kmalu, saj bo prihodnje leto postala babica. "Saj še ne dojemam čisto, samo na potenco gre ljubezen, tako sem srečna, res," ne more skriti iskrenega navdušenja, v pogovoru pa je Evo nasmejala tudi z Đurovo domislico za ime, s katerim bi hotel, da ga kličejo, ko bo dedek.

"Lahko bi ostala v Hollywoodu, ampak sva se raje vrnila in tukaj posnela Kajmak in marmelado. Vse bi se odvilo drugače. A sploh zadnje čase vidim, da si z razlogom rojen tam, kjer si. Jaz mislim, da me moja Slovenija potrebuje in jaz potrebujem njo." Foto: Jan Lukanović

"Resnica ne potrebuje reklame"

Tanja Ribič se je v Spotkastu izkazala za iskrivo in predvsem odkrito sogovornico, zavezano svoji resnici, o kateri pa javno ne govori več toliko kot prej: "Nikoli ne bom zamolčala resnice, ne bom pa tudi resnice več obešala na veliki zvon, vsak mora sam prehoditi svojo pot. Resnica ne potrebuje reklame, resnica je kot luna in sonce, nikoli ne ostaneta za dolgo skrita."

V pogovoru prisluhnite tudi temu, kako danes gleda na hollywoodski blišč, zakaj se ji serija Seks v mestu zdi žalitev za ženske, kakšna babica bo in zakaj danes bolj skrbno izbira projekte ter zavestno dela manj kot nekoč.

