"Rešila sta mi ne samo noge, ampak življenje"

Po letih zdravljenja, operaciji in osmih mesecih bolniškega dopusta ni mogla več hoditi brez bergel. Rane se niso celile, stopalo je postalo neuporabno, stanje pa se ni izboljševalo. Ko je že skoraj obupala, je naletela na pristop, ki ni temeljil na zdravilih ali novih posegih, temveč na podpori telesu, da znova vzpostavi svoje ravnovesje. Prvič po dolgem času se je telo začelo odzivati in počutje izboljševati.

Takšnih zgodb je vse več. Slovenski zdravstveni sistem se že dolgo spoprijema z izzivi, kot so dolge čakalne vrste, preobremenjene ambulante in omejen čas, ki ga zdravnik lahko nameni posameznemu pacientu. Mnogi po več mesecih čakanja prejmejo zgolj začasno rešitev, pogosto v obliki zdravil, ki le blažijo simptome. Za številne to pomeni začaran krog: postavitev diagnoze, predpis terapije, čakanje na učinek, nato ponovni pregled. Ko se stanje ne izboljša, sledi nova preiskava ali sprememba zdravil. A osnovno vprašanje pogosto ostaja brez odgovora: zakaj sploh imam zdravstvene težave?

Kaj pa, če vzrok težav ni le v posameznem organu ali specifičnem izvidu? Morda telo kot celota izgublja svojo naravno sposobnost samouravnavanja. Zdravje namreč ni le odsotnost bolezni, ampak tudi sposobnost vzdrževanja notranjega ravnovesja. Obstajajo pristopi, ki ne iščejo samo načinov, kako ublažiti simptome, ampak se osredotočajo na to, zakaj so ti nastali.

Naše telo je povezana celota

Sodobni pristopi k zdravljenju vse bolj prepoznavajo, da bolezni ne nastajajo v izolaciji, temveč so posledica širših neravnovesij v telesu. Integrativna medicina zato združuje najboljše iz dveh svetov: dokazano učinkovite klasične pristope ter strokovno podprte metode dopolnilnega zdravljenja.

Gre za model, ki na telo ne gleda skozi posamezne simptome ali ločene sisteme, ampak išče skupne vzorce in globlje vzroke težav. Pomemben del takšnega pristopa je tudi vključevanje bolnika – ne zgolj kot prejemnika terapije, ampak kot aktivnega sooblikovalca svojega zdravja.

V Sloveniji je eden od uveljavljenih primerov takšne prakse Planet zdravja, kjer integrativno medicino izvajajo s pomočjo lastno razvite metode, imenovane Termoregulacija™. Številni uporabniki, ki so se odločili za ta pristop, poročajo o izboljšanju počutja in občutku, da jih je telo znova začelo poslušati.

Za tradicionalno medicino je vročina simptom in objektivni kazalnik bolezni, za homeopatijo pa izraz telesne obrambe in del dinamičnega izraza celotnega stanja. Foto: Shutterstock

"Rešila sta mi ne samo noge, ampak življenje"

Ko klasična obravnava ne ponudi rezultatov, ljudje pogosto začnejo sami iskati odgovore. Pogosto se tako zatečejo h komplementarnim oziroma holističnim pristopom, ki telo obravnavajo kot celoto. Ti pristopi ne postavljajo uradnih medicinskih diagnoz, ponujajo pa drugačen pogled na težave – pogosto skozi prizmo iskanja vzrokov in spodbujanja naravnih telesnih mehanizmov.

Tisti, ki so se odločili za pristop, ki temelji na podpori termoregulacije, pogosto poročajo o občutnih spremembah – tako v počutju kot tudi razumevanju lastnega telesa.

Ena od takšnih je izkušnja dolgoletne medicinske sestre, ki je po operaciji zaradi težav z ožiljem ostala na dolgotrajni bolniški. "Na bolniški sem bila osem mesecev, hodila sem lahko le s pomočjo bergel," je povedala. Zaradi skrajšane tetive in bolečega stopala se je gibala izključno po prstih, z velikimi napori in občutkom nemoči.

Foto: Shutterstock

Na sejmu zdravja je po naključju naletela na terapevtski par iz Planeta zdravja, ki ji je predlagal spremembo prehrane in uporabo naravnih pripravkov za podporo telesu. Rezultati so jo presenetili že po nekaj dneh. Noga, ki je bila prej popolnoma zvita, je postajala gibljivejša, po enem tednu je lahko odložila eno berglo, čez štirinajst dni pa obe. Njeno počutje se je občutno izboljšalo.

Zase pravi, da se je prvič po dolgem času počutila, kot da jo je telo začelo spet ubogati. "Rešila sta mi ne samo noge, ampak življenje," je povedala. Ob tem je izrazila obžalovanje, da teh ljudi ni spoznala prej, saj je prepričana, da bi z njuno pomočjo lahko ozdravela tudi njena mama.

Naravna sposobnost telesa, da se uravnava samo

Pri zdravju pogosto iščemo zunanje rešitve: zdravila, operacije, terapije. A telo ima tudi lastne mehanizme obrambe, obnove in prilagajanja. Eden ključnih med njimi je termoregulacija telesa– sposobnost organizma, da vzdržuje stabilno notranjo temperaturo, ne glede na spremembe v okolju.

Zakaj je to pomembno? Po opažanjih strokovnjakov Planeta zdravja je ravno oslabljena termoregulacija pogosto tihi vzrok kroničnih težav, kot so:

pogosta vnetja,

hormonska neravnovesja,

prebavne motnje,

migrene,

motnje spanja,

kronična utrujenost.

Ko telo izgubi sposobnost uravnavanja temperature, to pomeni, da tudi številni biokemični procesi ne potekajo več usklajeno – imunski sistem je lahko oslabljen, presnova ne deluje učinkovito, regeneracija je počasna.

Naturopatski terapevt in specialist termoregulacije Igor Ogorevc iz družbe Planet zdravja, kjer letno na več lokacijah po Sloveniji obravnavajo do 20 tisoč ljudi. Foto: Jan Lukanović

Metoda Termoregulacija telesa™, ki jo izvajajo v Planetu zdravja, temelji na podpori tem naravnim mehanizmom. Cilj ni, da terapija zdravi posamezen organ, temveč da pomaga telesu ponovno vzpostaviti notranje ravnovesje, kar lahko vodi v zmanjšanje simptomov in dolgoročno tudi v boljše počutje in splošno zdravje.

S petimi občutljivimi merilci telesne temperature na petih ključnih mestih na telesu terapevt –specialist termoregulacije telesa dobi podatke, na podlagi katerih sklepa o številnih zdravstvenih parametrih. Foto: Ana Kovač

Zakaj je pristop Planeta zdravja drugačen?

Pri klasični medicini gre pogosto za odpravljanje simptomov: bolečino se skuša ublažiti, vnetje zatreti, hormonsko neravnovesje nadomestiti z zdravili. Vse to je seveda pomembno in lahko tudi nujno. A vzrok pogosto ostane nenaslovljen.

Pri Planetu zdravja je pristop obrnjen: najprej iskanje vzroka, nato podpora telesu, da mu povrnemo ravnovesje. Cilj ni zgolj rešiti trenutne težave, ampak opolnomočiti posameznika, da bolje razume svoje telo in zna zanj skrbeti tudi v prihodnje.

Brez zdravil, brez invazivnih posegov

Metoda Termoregulacije telesa™ se izvaja brez zdravil in brez kakršnihkoli invazivnih tehnik. Temelji na diagnostiki z napravo ANESA, ki v nekaj minutah neinvazivno izmeri 131 parametrov delovanja telesa. Na podlagi pridobljenih rezultatov terapevt izdela individualni načrt podpore, ki vključuje prehranska priporočila, naravne pripravke in praktične ukrepe za ponovno vzpostavitev ravnovesja.

Del podatkov, pridobljenih po triminutnih meritvah temperature na petih ključnih točkah telesa z analizatorjem ANESA. Foto: Ana Kovač

Ko iščete več kot le diagnozo

Če že dolgo čutite, da nekaj ni v redu, a vam preiskave tega ne potrdijo ali pa zdravljenje ne pomaga, je morda težava v samem pristopu k zdravljenju. Termoregulacija telesa™ ponuja pogled, ki išče vzrok in v telesu spet vzpostavi ravnovesje.

In mogoče je prav to tisto, kar vaše telo že dolgo potrebuje.