Italijanke ubranile naslov v pokalu BJK

Italijanske teniške igralke so zmagovalke pokala Billie Jean King. Na zaključnem turnirju v kitajskem Shenzhenu so v finalu že po obeh posamičnih dvobojih premagale ZDA in ubranile naslov iz španske Malage.

Za Italijo je danes prvo točko osvojila 91. igralka sveta Elisabetta Cocciaretto, ki je presenetila Emmo Navarro (18. na lestvici WTA) in jo ugnala s 6:4, 6:4.

Še bolj prepričljiva je bila v drugem posamičnem dvoboju osma igralka sveta Jasmine Paolini, potem ko je po uri in 25 minut končala delo s slavjem proti Jessici Pegula (7.) s 6:4, 6:2.

Za Italijanke je to šesti naslov v zgodovini največjega reprezentančnega tekmovanja v tenisu. Najboljše so bile še v letih 2006, 2009, 2010 in 2013. V finalu so igrale še leta 2007 in 2023.

Američanke so v 31. finalu ostale pri 18 lovorikah. Zadnji naslov so osvojile leta 2017, torej še pred preoblikovanjem tekmovanja pod novim imenom BJK.

Italijanke so v polfinalu z 2:1 v zmagah ugnale Ukrajino, Američanke pa so bile z 2:0 boljše od Britank. V četrtfinalu so nastopile še Kitajska, Španija, Kazahstan in Japonska.

Na zaključnem turnirju pokala BJK je leta 2023 v Sevilli nastopila tudi Slovenija in prišla vse do polfinala. Takrat je bil pred izločilnimi boji na sporedu še skupinski del.

Tudi naslednji dve izdaji zaključnega turnirja pokala BJK bosta v Shenzhenu.

Finale pokala BJK:



Italija : ZDA 2:0

Elisabetta Cocciaretto - Emma Navarro 6:4, 6:4

Jasmine Paolini - Jessica Pegula 6:4, 6:2