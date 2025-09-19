Petek, 19. 9. 2025, 15.30
Špansko prvenstvo, 5. krog
Jan Oblak odhaja po bolečem porazu na Mallorco
V uvodni tekmi 5. kroga španskega prvenstva bo Betis danes gostil Real Sociedad. Vodilni Real Madrid bo v sobotnem derbiju gostil tretjeuvrščeni Espanyol in skušal nadaljevati zmagoviti niz, njegov mestni rival Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki ga čaka 501. nastop za Simeonejevo četo, pa po bolečem porazu na Anfieldu (2:3) v nedeljo odhaja k Mallorci. Prvak Barcelona bo v zadnji tekmi kroga gostil Getafe. Ker prenovljen Camp Nou še ni nared, bo dvoboj odigran na pomožnem stadionu Johan Cruyff pred zgolj šest tisoč navijači.
Špansko prvenstvo, 5. krog:
Petek, 19. september:
Sobota, 20. september:
Nedelja, 21. september:
Lestvica:
Najboljši strelci :
4 – Mbappe (Real)
3 – Buchanan (Villarreal), Liso (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Muriqi (Mallorca), Raphinha (Barcelona)
...