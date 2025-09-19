Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Petek,
19. 9. 2025,
15.30

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Špansko prvenstvo, 5. krog

Jan Oblak odhaja po bolečem porazu na Mallorco

R. P.

Jan Oblak | Jan Oblak bo konec tedna v dresu Atletica zbral že 501. nastop. | Foto Reuters

Jan Oblak bo konec tedna v dresu Atletica zbral že 501. nastop.

Foto: Reuters

V uvodni tekmi 5. kroga španskega prvenstva bo Betis danes gostil Real Sociedad. Vodilni Real Madrid bo v sobotnem derbiju gostil tretjeuvrščeni Espanyol in skušal nadaljevati zmagoviti niz, njegov mestni rival Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki ga čaka 501. nastop za Simeonejevo četo, pa po bolečem porazu na Anfieldu (2:3) v nedeljo odhaja k Mallorci. Prvak Barcelona bo v zadnji tekmi kroga gostil Getafe. Ker prenovljen Camp Nou še ni nared, bo dvoboj odigran na pomožnem stadionu Johan Cruyff pred zgolj šest tisoč navijači.

Marcus Rashford
Sportal Eksplozija strelcev v ligi prvakov! Haaland pisal zgodovino, Rashford blestel.
Diego Simeone
Sportal Zmerjal ga je in mu kazal sredinca, Simeoneju počil film

Špansko prvenstvo, 5. krog:

Petek, 19. september:

Sobota, 20. september:

Nedelja, 21. september:

Lestvica:

Najboljši strelci :

4 – Mbappe (Real)
3 – Buchanan (Villarreal), Liso (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Muriqi (Mallorca), Raphinha (Barcelona)
...

 
