Jan Oblak odhaja po bolečem porazu na Mallorco

V uvodni tekmi 5. kroga španskega prvenstva bo Betis danes gostil Real Sociedad. Vodilni Real Madrid bo v sobotnem derbiju gostil tretjeuvrščeni Espanyol in skušal nadaljevati zmagoviti niz, njegov mestni rival Atletico Madrid z Janom Oblakom, ki ga čaka 501. nastop za Simeonejevo četo, pa po bolečem porazu na Anfieldu (2:3) v nedeljo odhaja k Mallorci. Prvak Barcelona bo v zadnji tekmi kroga gostil Getafe. Ker prenovljen Camp Nou še ni nared, bo dvoboj odigran na pomožnem stadionu Johan Cruyff pred zgolj šest tisoč navijači.