Jan Oblak branil kot v transu in obnorel svet

Slovenski nogometni as Jan Oblak je v bogati karieri v dresu Atletica zbral že ogromno vrhunskih predstav. Eno najboljših, ki je še kako odmevala po svetu, je izvedel 11. marca 2020. Tik pred začetkom pandemije koronavirusa je na Anfieldu spravljal ob živce zvezdnike takratnega Kloppovega Liverpoola, zbral kar devet obramb in Atleticu pomagal do veličastnega preobrata (3:2), s katerim se je Simeonejeva četa po podaljšku prebila v četrtfinale. Dobrih pet let pozneje bo Škofjeločan znova pisal zgodovino v Liverpoolu. Zvečer bo namreč vpisal jubilejni 500. nastop v dresu madridskega velikana. Kako razmišlja pred velikim mejnikom?

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak za Atletico brani že dobro desetletje. V tem obdobju je rdeče-belim pomagal do številnih uspehov, osvojil tudi nekaj pomembnih lovorik, med vratnicama pa uprizoril kopico predstav, ki so postale nesmrtne in si prislužile posebno mesto v njegovi karieri. Ena izmed tekem, na kateri se je nogometni svet klanjal Slovencu, je potekala ravno na Anfieldu, na kultnem stadionu, kjer bo izkušeni slovenski vratar zgodovino pisal tudi danes.

Liverpool imel v žepu že napredovanje, a ...

Kaj vse se je dogajalo na Anfieldu 11. marca 2020? Igrala se je povratna tekma osmine finala lige prvakov. Na prvi tekmi v Madridu je Simeonejeva četa zmagala z 1:0, na povratnem dvoboju pa je Liverpool pritisnil od začetka in z zadetkom Nizozemca Georginia Wijnalduma v 43. minuti izničil prednost. Tudi v nadaljevanju je silovito napadal na vrata Atletica, v katerih je blestel Jan Oblak. Škofjeloška hobotnica je branila kot v transu in spravljala ob živce zvezdnike Liverpoola.

Jan Oblak se zelo rad spominja svoje predstave na Liverpoolu izpred petih let. To je bil še zadnji nogometni spektakel, na katerem je lahko branil pred polnimi tribunami, saj je nato udarila pandemija koronavirusa in za daljše obdobje korenito spremenila navade vrhunskega športa. Foto: Reuters

Zato je bila sreča domačih navijačev nepopisna, ko je Brazilec Roberto Firmino na začetku podaljška (94. minuta) premagal Oblaka in prednost podvojil na 2:0 – ta rezultat je rdeče že peljal v četrtfinale.

Privrženci Liverpoola so takrat na Anfieldu poskakovali od sreče, Atleticu pa se ni pisalo nič dobrega. Nato pa so Oblakovi soigralci priredili redko viden preobrat. Do konca podaljška so kar trikrat zatresli mrežo angleškega velikana! Dvakrat je zadel rezervist Marcos Llorente, enkrat, v 121. minuti, to je bil dokončen šok za gostitelje, pa Alvaro Morata. Gostje so zmagali s 3:2 in varovance Jürgena Kloppa, ki so takrat branili evropski naslov, izločili iz boja za (novo) evropsko krono.

Oblak prejel nagrado za najboljšega

Oblak, ki je prejel priznanje za najboljšega igralca srečanja, se je naposlušal pohval. "To je bila ena najpopolnejših vratarskih predstav gostujoče ekipe, kar jih je kadarkoli videl Anfield," je takrat poudarjal Liverpool Echo.

Oblak je prejel nagrado za igralca tekme:

🙌 Y Oblak se hizo 𝐆𝐈𝐆𝐀𝐍𝐓𝐄.



Nuestro portero logró el premio al mejor del partido, #UCLMOTM, tras su soberbia actuación. Enhorabuena! 👏



⚽ #LFCAtleti

⭐ #UCL | 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/GGULMbYgzF — Atlético de Madrid (@Atleti) March 11, 2020

"Oblak je ohranil Atletico pri življenju. Zasluži si vse čestitke. Koliko udarcev je ubranil? Odličen vratar je," je dodal Nizozemec Virgil van Dijk, prvi obrambni steber Liverpoola.

Veselje trenerja Diega Simeoneja po zmagi Atletica na Anfieldu. Argentinec še vedno vodi madridski klub, Liverpool pa je po odhodu Jürgena Kloppa (2024) prevzel Nizozemec Arne Slot. Foto: Reuters

Največji kompliment Oblaku je namenil trener Diego Simeone, saj ga je primerjal z veličino Lionela Messija. Argentinski strateg je poudaril, da je Oblak, ko brani vrhunsko, tako pomemben za Atletico, kot je bil Messi za takratno Barcelono.

Nov jubilej Škofjeločana na Anfieldu

Čaroben večer škofjeloške hobotnice v vratih Los Colchoneros pa je bil oplemeniten še z jubilejem – to je bil namreč Oblakov okrogli 50. nastop v ligi prvakov. Usoda se je dobrih pet let pozneje z nekdanjim vratarjem Olimpiji in Benfice poigrala na posrečen način, saj bo zvečer, ko bo stopil med vratnici Atletica na Anfieldu, znova deležen zgodovinskega mejnika. To bo namreč njegov 500. nastop v karieri za Atletico, kar je pred njim v zgodovini španskega velikana uspelo le dvema.

Proslavljanje zmage Atletica pred navijači na Anfieldu:

Danes ga čaka spopad z vodilnim angleškim premierligašem Liverpoolom, ki je poleti za okrepitve v napadu in zvezni vrsti zapravil več kot 400 milijonov evrov. Prišli so Nemec Florian Wirtz, Francoz Hugo Ekitike in kot zadnji Šved Alexander Isak. "Liverpool ima zelo močno ekipo. Ne le zaradi poletnih okrepitev, ampak tudi dosežkov v prejšnjih sezonah. Ima odlične igralce, tako da bo to velik izziv za nas. Nočemo le zadržati nedotaknjene mreže, ampak osvojiti točke. Moramo dobro vstopiti v novo sezone lige prvakov, a na Anfieldu nikoli ni enostavno igrati," je 32-letni Slovenec poudaril v intervjuju za španski športni dnevnik Marca, v katerem je spregovoril tudi o ciljih.

Še verjame, da lahko osvoji ligo prvakov

Z Atleticom je že postal španski prvak, osvojil je tudi evropsko ligo in evropski superpokal. Izmed največjih lovorik tako v njegovi zbirki manjkata evropski naslov, ki mu je bil najbližje leta 2016, ko je izgubil finale z Realom, in španski pokalni naslov.

Bo škofjeloška hobotnica tudi danes zvečer uspešno razprla svoje lovke v vratih Atletica na Anfieldu? Vmes se je Atletico še enkrat mudil na Anfieldu, ko je 3. novembra 2021 ostal praznih rok (0:2), Oblak pa je oba zadetka prejel že v uvodnih 21 minutah. Foto: Reuters

"Vsako sezono želim osvojiti ligo prvakov. Tega še nisem dosegel, a to je moja velika želja. Vedno razmišljam v pozitivni smeri, da je to mogoče storiti. Pot do naslova je zelo dolga, zato je treba razmišljati tekmo za tekmo," ne izključuje možnosti, da bi Atletico v tej sezoni šel do konca in evropski naslov pripeljal na Metropolitano. To bi bil za rdeče-bele, ki so v preteklosti že trikrat klonili v velikem evropskem finalu, največji dosežek v zgodovini kluba.

Zanimivo je, da pri Liverpoolu in Atleticu nastopa le še osem igralcev, ki so sodelovali na srečanju na Anfieldu 11. marca 2020. Pri Atleticu so to poleg Oblaka še kapetan Koke, Llorente in Gimenez, ki danes zaradi poškodbe ne bo mogel kandidirati za srečanje, pri Liverpoolu pa van Dijk, Robertson, Salah in Gomez. Foto: Reuters

Atletico je na začetku sezone 2025/26 jezil navijače s skromnimi rezultati v španskem prvenstvu (dve točki na uvodnih treh nastopih), s sobotno zmago nad močnim Villarrealom (2:0) pa nakazal, da se njegova forma vzpenja. Gostovanje na Anfieldu bo podalo odgovor na vprašanje, ali se zmore enakovredno kosati tudi z najboljšim angleškim klubom. Spektakel se bo začel ob 21. uri.