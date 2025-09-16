Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Torek,
16. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Josip Iličić Benjamin Šeško Benjamin Šeško Kevin Kampl Samir Handanović Zlatko Zahović Jan Oblak Jan Oblak liga prvakov liga prvakov UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov

Torek, 16. 9. 2025, 4.00

7 ur, 27 minut

Slovenski udeleženci v ligi prvakov

Brutalen upad Slovencev, Evropa tega ni videla že 12 let!

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jan Oblak | Jan Oblak je v ligi prvakov, v poštev pridejo le tekme glavnega ali izločilnega dela, zbral že 94 nastopov. Na njih je prejel le 96 zadetkov, kar 37-krat pa je ohranil mrežo nedotaknjeno. Če torej v tej sezoni ne bo takšnih ali drugačnih zapletov (zdravje, kartoni …), bo 32-letni Škofjeločan kot prvi Slovenec "podrl" stotico. | Foto Guliverimage

Jan Oblak je v ligi prvakov, v poštev pridejo le tekme glavnega ali izločilnega dela, zbral že 94 nastopov. Na njih je prejel le 96 zadetkov, kar 37-krat pa je ohranil mrežo nedotaknjeno. Če torej v tej sezoni ne bo takšnih ali drugačnih zapletov (zdravje, kartoni …), bo 32-letni Škofjeločan kot prvi Slovenec "podrl" stotico.

Foto: Guliverimage

Le kaj bi Slovenija brez Jana Oblaka? Škofjeločan, ki že dobro desetletje stoji med vratnicama Atletica in podira mejnike v Španiji, je redni udeleženec lige prvakov. V elitnem tekmovanju bo nastopil že 12. sezono zapored, kmalu pa bi se lahko kot prvi Slovenec vpisal tudi v častitljiv "klub sto". V oči pa bode dejstvo, da bo v tej sezoni edini slovenski udeleženec. Ta podatek močno preseneča, zlasti zaradi tega, ker je še v prejšnji sezoni himno lige prvakov redno poslušalo kar osem Slovencev. Zgolj enega udeleženca v ligi prvakov je imela Slovenija nazadnje pred 12 leti. Zakaj je prišlo do tako brutalnega upada? Razlogov je več.

Benjamin Šeško
Sportal Legendarni rdeči vrag: Nimam nič osebnega proti Šešku, a ...

Danes se začenja nova sezona lige prvakov. Znova tekmuje 36 klubov, ki jih podobno kot v prejšnji sezoni čaka maratonski ligaški del, v katerem bo vsak udeleženec odigral osem tekem. Sodeč po sezoni 2024/25, v kateri je liga prvakov zaživela v novi podobi, bo še kako zanimivo. Nov tekmovalni ustroj ponuja zabavo vse do zadnjih minut sklepnega dejanja, adrenalin igranja v najprestižnejši klubski družbi, kar obstaja na svetu, pa bo izkusil le en Slovenec. To je Jan Oblak, ki je s svojim statusom in ugledom prerasel v enega izmed simbolov tekmovanja.

Jan Oblak je bil najbližje evropskemu naslovu leta 2016, ko je v finalu lige prvakov v Milanu izgubil proti madridskemu Realu in superzvezdniku Cristianu Ronaldu po izvajanju 11-metrovk. | Foto: Vid Ponikvar Jan Oblak je bil najbližje evropskemu naslovu leta 2016, ko je v finalu lige prvakov v Milanu izgubil proti madridskemu Realu in superzvezdniku Cristianu Ronaldu po izvajanju 11-metrovk. Foto: Vid Ponikvar

Madridski Atletico spada med večje evropske klube, Škofjeločan pa med najbolj cenjene čuvaje mreže. To bo njegova 12. zaporedna sezona v ligi prvakov, v kateri se je že uvrstil v finale (2016).

Obeta se prav posebna sezona, saj bo prvič v svoji bogati karieri edini slovenski udeleženec lige prvakov. Ponavadi mu je družbo v tekmovanju, kjer se cedita med in mleko, delalo vsaj nekaj rojakov. V zadnji sezoni jih je bilo denimo kar sedem, še več pa jih je bilo denimo v sezonah 2014/15 in 2017/18, ko se je na elitnem evropskem zemljevidu vzporedno z Oblakom (Atletico) pojavil tudi NK Maribor, za katerega so nastopali številni slovenski nogometaši.

Koliko Slovencev je nastopalo v glavnem delu lige prvakov po sezonah?

Sezona Število Slovenski udeleženci lige prvakov
1992/93 0 /
1993/94 0 /
1994/95 0 /
1995/96 0 /
1996/97 1 Z. Zahović
1997/98 1 Z. Zahović
1998/99 2 Milanič, Z. Zahović
1999/00 14 Djuranović, Fileković, Galić, Grešak, Karić, Milanič, Pregelj, Sešlar, Simeunović, Šarkezi, Šimundža, Vugdalić, Z. Zahović, Židan
2000/01 1 Z. Zahović
2001/02 1 Pavlin
2002/03 1 Čeh
2003/04 1 Čeh
2004/05 0 /
2005/06 1 Ačimović
2006/07 0 /
2007/08 1 Šišić
2008/09 0 /
2009/10 0 /
2010/11 1 Birsa
2011/12 1 Skubic
2012/13 0 /
2013/14 1 Birsa
2014/15 12 Bezjak, Bohar, Filipović, J. Handanović, Kampl, Mejač, Oblak, Rajčević, Stojanović, Viler, Vršič, L. Zahović 
2015/16 3 Ilić, Kampl, Oblak
2016/17 6 Kampl, Mevlja, Oblak, Stojanović, Šporar, Verbič
2017/18 13 Bajde, Bohar, J. Handanović, Kampl, Kramarič, Milec, Oblak, Pihler, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Vršič
2018/19 3 Bijol, S. Handanović, Oblak
2019/20 5 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Stojanović
2020/21 6 Blažič, S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Verbič
2021/22 6 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Šeško, Verbič
2022/23 2 Oblak, Šeško
2023/24 3 Kampl, Oblak, Šeško
2024/25 8 Bajrić, Drkušić, Elšnik, Gorenc Stanković, Horvat, Kampl, Oblak, Šeško
2025/26 1 Oblak

Šeško prvič po štirih letih brez lige prvakov

Benjamin Šeško (Manchester United) v tej sezoni sploh ne bo igral v Evropi. | Foto: Reuters Benjamin Šeško (Manchester United) v tej sezoni sploh ne bo igral v Evropi. Foto: Reuters Zakaj bo slovenski nogomet v tej sezoni lige prvakov deležen tako brutalnega upada udeležencev? Razlogov je kar nekaj. Zanimivo je, da bo Kevin Kampl po desetih sezonah, v katerih je v ligi prvakov zbral spoštovanja vrednih 51 nastopov, ostal brez najljubšega tekmovanja. Podobno se mu je godilo tudi v sezoni 2018/19, ko je z rdečimi biki igral "le" v ligi Europa. Tokrat pa 34-letni zvezni igralec ne bo prejel tolažilne nagrade, saj RB Leipzig, pri katerem si je dve leti delil slačilnico z Benjaminom Šeškom, sploh ne bo nastopil v Evropi! 

Podobno pa velja tudi za Manchester United, bogati angleški klub, ki spada med najbolj priljubljene na svetu, a je zaradi rezultatske krize že dolgo le bleda senca nekdanjega velikana. Vsaj po tekmovalnih uspehih. Tako bo niz štirih zaporednih sezon v ligi prvakov prekinil tudi najboljši slovenski napadalec, ki je poleti popravil državni rekord in poskrbel za nov najdražji prestop. 22-letni Šeško bo v tej sezoni počival. Tekmovanje, v katerem je še v prejšnji sezoni med drugim zatresel tudi Oblakovo mrežo v Madridu, bo spremljal le v vlogi zunanjega opazovalca.

Drkušić brez Evrope, izpadi Slovencev v kvalifikacijah

Vanja Drkušić je v prejšnji sezoni nastopil v ligi prvakov v dresu Crvene zvezde, v tej sezoni pa "prisilno" počiva z Zenitom. | Foto: Guliverimage Vanja Drkušić je v prejšnji sezoni nastopil v ligi prvakov v dresu Crvene zvezde, v tej sezoni pa "prisilno" počiva z Zenitom. Foto: Guliverimage Branilec Vanja Drkušić, ki nastopa za ruskega podprvaka Zenit St. Peterburg, bi lahko nastopal v ligi prvakov, če Rusije, z njo vred pa tudi njenih klubov, ne bi bila suspendirala Evropska nogometna zveza (Uefa). Pred vojnim napadom na Ukrajino (2022) so v ligi prvakov igrali številni ruski klubi, ponavadi vsaj dva na sezono. Če bi obveljalo pri tem, bi Dolenjec lahko nastopil v ligi prvakov, a so ruski klubi do nadaljnjega izločeni iz evropskih tekmovanj.

Ogromno slovenskih nogometašev je bilo neuspešnih v kvalifikacijah za ligo prvakov. Med njimi tudi igralci Olimpije, ki so že v uvodnem krogu izpadli proti poznejši senzaciji kvalifikacij, Kairatu iz Almatija (Kazahstan), pa tudi nekateri izmed boljših slovenskih reprezentantov, na katere resno računa selektor Matjaž Kek (Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Kenan Bajrić, Dejan Petrovič, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Adrian Zeljković …) oziroma njihovi bodoči klubi (Andraž Šporar).

Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) je v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel proti Glasgow Rangers, v Evropi pa bo nastopil v konferenčni ligi. Benjamin Šeško (Manchester United) sploh ne nastopa v Evropi, Andraž Šporar (Slovan Bratislava) pa bo po selitvi iz Turčije na Slovaško nastopal v ligi Europa. | Foto: www.alesfevzer.com Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) je v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel proti Glasgow Rangers, v Evropi pa bo nastopil v konferenčni ligi. Benjamin Šeško (Manchester United) sploh ne nastopa v Evropi, Andraž Šporar (Slovan Bratislava) pa bo po selitvi iz Turčije na Slovaško nastopal v ligi Europa. Foto: www.alesfevzer.com

Kar nekaj Kekovih "prvokategornikov" nastopa po Evropi v drugih ligah (Jan Mlakar, Žan Vipotnik in David Zec), tako da se ne morejo približati ligi prvakov. Podobno velja tudi za preostale, med kateri izstopajo "Poljaki" (Erik Janža, Petar Stojanović in Tamar Svetlin), saj si ne služijo nogometnega kruha v klubu, ki bi bil v prejšnji sezoni prvak. Podobno je s trenutno poškodovanim Sandijem Lovrićem, ki se v Italiji ponavadi z Udinesejem poteguje za obstanek, pa tudi njegovim nekdanjim soigralcem Jako Bijolom, ki ga čaka podoben izziv na Otoku z Leeds Unitedom.

Topalović in Obrić pri velikanih, a ...

Luka Topalović, nekdanji dragulj Domžal, nabira izkušnje v tretji italijanski ligi. | Foto: Guliverimage Luka Topalović, nekdanji dragulj Domžal, nabira izkušnje v tretji italijanski ligi. Foto: Guliverimage Daleč od lige prvakov sta v Turčiji tudi Svit Sešlar in Jure Balkovec, če se osredotočimo zlasti na aktualne članske reprezentante, David Brekalo pa nastopa za Orlando City na drugi strani velike luže, tako da ne pride v poštev za evropska klubska tekmovanja. Tako velja tudi za trojico, ki se je poleti preselila na Bližnji vzhod (Blaž Kramer, David Tijanić in Marcel Ratnik), oziroma "gavča" Andresa Vombergarja.

Omeniti velja še bisera slovenskega nogometa, mlada reprezentanta, ki nastopata na Apeninskem polotoku, njuna delodajalca pa sta ponosna udeleženca lige prvakov. To sta Luka Topalović (Inter) in Relja Obrić (Atalanta), ki pa si v tej sezoni nabirata izkušnje v ekipah iz Milana in Bergama do 23 let v serie C.

V obdobju državne samostojnosti, liga prvakov je leta 1992 nasledila pokal državnih prvakov, je v elitnem tekmovanju nastopilo 53 Slovencev. Kako jim je uspevalo in koliko nastopov so zbrali, lahko preverite na razpredelnici.

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):

NOGOMETAŠ KLUB IN DRŽAVA SEZONA NASTOPI/GOLI
Milenko Ačimović Lille, Francija 2005/06 5 (1 gol) - skupinski del
Gregor Bajde Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del
Kenan Bajrić Slovan Bratislava, Slovaška 2024/25 8 - ligaški del
Roman Bezjak Ludogorec Razgrad, Bolgarija 2014/15 4 - skupinski del
Jaka Bijol CSKA Moskva, Rusija 2018/19 3 - skupinski del
Valter Birsa Auxerre, Francija 2010/11 5 (1 gol) - skupinski del
Valter Birsa AC Milan, Italija 2013/14 4 - osmina finala
Miha Blažič Ferencvaroš, Madžarska 2020/21 6 - skupinski del
Damjan Bohar Maribor, Slovenija 2014/15 6 (1 gol) - skupinski del
Damjan Bohar Maribor, Slovenija 2017/18 6 (1 gol) - skupinski del
Nastja Čeh Club Brugge, Belgija 2002/03 3 - skupinski del
Nastja Čeh Club Brugge, Belgija 2003/04 6 - skupinski del
Dejan Djuranović Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Vanja Drkušić Crvena zvezda, Srbija 2024/25 2 - ligaški del
Timi Max Elšnik Crvena zvezda, Srbija 2024/25 8 - ligaški del
Suad Fileković Maribor, Slovenija 1999/00 3 - skupinski del
Željko Filipović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Marinko Galić Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Jon Gorenc Stanković Sturm Gradec, Avstrija 2024/25 5 - ligaški del
Luka Grešak Maribor, Slovenija 1999/00 2 - skupinski del
Jasmin Handanović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Jasmin Handanović Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2018/19 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2019/20 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2020/21 6 - skupinski del
Samir Handanović Inter Milano, Italija 2021/22 8 - osmina finala
Tomi Horvat Sturm Gradec, Avstrija 2024/25 7 - skupinski del
Branko Ilić Astana, Kazahstan 2015/16 6 - skupinski del
Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2019/20 7 (5 golov) - osmina finala
Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2020/21 6 (1 gol) - osmina finala
Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2021/22 4 (1 gol) - skupinski del
Kevin Kampl Borussia Dortmund, Nemčija 2014/15 1 - osmina finala
Kevin Kampl Bayer Leverkusen, Nemčija 2015/16 6 (1 gol) - skupinski del
Kevin Kampl Bayer Leverkusen, Nemčija 2016/17 7 (1 gol) - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2017/18 6 - skupinski del
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2019/20 4 - polfinale
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2020/21 7 - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2021/22 3 - skupinski del
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2022/23 5 - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2023/24 7 - osmina finala
Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2024/25 5 - ligaški del
Amir Karić Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Martin Kramarič Maribor, Slovenija 2017/18 3 - skupinski del
Aleš Mejač Maribor, Slovenija 2014/15 3 - skupinski del
Aleš Mertelj Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Miha Mevlja Rostov, Rusija 2016/17 6 - skupinski del
Darko Milanič Sturm Gradec, Avstrija 1998/99 5 - skupinski del
Darko Milanič Sturm Gradec, Avstrija 1999/00 1 - skupinski del
Martin Milec Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2014/15 4 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2015/16 12 - finale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2016/17 11 - polfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2017/18 6 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2018/19 8 - osmina finala
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2019/20 9 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2020/21 8 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2021/22 10 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2022/23 5 - skupinski del
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2023/24 10 - četrtfinale
Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2024/25 10 - osmina finala
Miran Pavlin Porto, Portugalska 2001/02 2 - drugi skupinski del
Aleks Pihler Maribor, Slovenija 2017/18 5 - skupinski del
Martin Pregelj Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Aleksander Rajčević Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Aleksander Rajčević Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del
Simon Sešlar Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Marko Simeunović Maribor, Slovenija 1999/00 4 - skupinski del
Nejc Skubic Otelul Galati, Romunija 2011/12 1 - skupinski del
Petar Stojanović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Petar Stojanović Dinamo Zagreb, Hrvaška 2016/17 4 - skupinski del
Petar Stojanović Dinamo Zagreb, Hrvaška 2019/20 6 - skupinski del
Marinko Šarkezi Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del
Benjamin Šeško Red Bull Salzburg, Avstrija 2021/22 6 - osmina finala
Benjamin Šeško Red Bull Salzburg, Avstrija 2022/23 6 - skupinski del
Benjamin Šeško RB Leipzig, Nemčija 2023/24 8 (2 gola) - osmina finala
Benjamin Šeško RB Leipzig, Nemčija 2024/25 8 (4 goli) - ligaški del
Ante Šimundža Maribor, Slovenija 1999/00 6 (1 gol) - skupinski del
Mirnes Šišić Olympiakos Pirej, Grčija 2007/08 1 - osmina finala
Andraž Šporar Basel, Švica 2016/17 4 - skupinski del
Marko Šuler Maribor, Slovenija 2014/15 2 - skupinski del
Marko Šuler Maribor, Slovenija 2017/18 5 - skupinski del
Benjamin Verbič Köbenhavn, Danska 2016/17 5 - skupinski del
Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukrajina 2020/21 6 - skupinski del
Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukrajina 2021/22 3 - skupinski del
Mitja Viler Maribor, Slovenija 2014/15 5 - skupinski del
Mitja Viler Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del
Blaž Vrhovec Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del
Dare Vršič Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del
Dare Vršič Maribor, Slovenija 2017/18 2 - skupinski del
Muamer Vugdalić Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Luka Zahović Maribor, Slovenija 2014/15 5 (1 gol) - skupinski del
Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1996/97 7 (1 gol) - četrtfinale
Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1997/98 5 - skupinski del
Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1998/99 6 (7 golov) - skupinski del
Zlatko Zahović Olympiakos Pirej, Grčija 1999/00 6 (2 gola) - skupinski del
Zlatko Zahović Valencia, Španija 2000/01 8 (1 gol) - finale
Gregor Židan Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del
Jan Oblak, Atletico Madrid
Sportal Oblak dobil tekmece v ligi prvakov, Čeferin podelil nagrado Ibrahimoviću
Kairat
Sportal Mourinho ostal brez lige prvakov, neuspešni vsi slovenski legionarji
Kairat Celtic
Sportal Filmsko, da bolj ne bi moglo biti! Neverjetna pot od Ljubljane do raja.
 
Josip Iličić Benjamin Šeško Benjamin Šeško Kevin Kampl Samir Handanović Zlatko Zahović Jan Oblak Jan Oblak liga prvakov liga prvakov UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.