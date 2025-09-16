Brutalen upad Slovencev, Evropa tega ni videla že 12 let!

Le kaj bi Slovenija brez Jana Oblaka? Škofjeločan, ki že dobro desetletje stoji med vratnicama Atletica in podira mejnike v Španiji, je redni udeleženec lige prvakov. V elitnem tekmovanju bo nastopil že 12. sezono zapored, kmalu pa bi se lahko kot prvi Slovenec vpisal tudi v častitljiv "klub sto". V oči pa bode dejstvo, da bo v tej sezoni edini slovenski udeleženec. Ta podatek močno preseneča, zlasti zaradi tega, ker je še v prejšnji sezoni himno lige prvakov redno poslušalo kar osem Slovencev. Zgolj enega udeleženca v ligi prvakov je imela Slovenija nazadnje pred 12 leti. Zakaj je prišlo do tako brutalnega upada? Razlogov je več.

Danes se začenja nova sezona lige prvakov. Znova tekmuje 36 klubov, ki jih podobno kot v prejšnji sezoni čaka maratonski ligaški del, v katerem bo vsak udeleženec odigral osem tekem. Sodeč po sezoni 2024/25, v kateri je liga prvakov zaživela v novi podobi, bo še kako zanimivo. Nov tekmovalni ustroj ponuja zabavo vse do zadnjih minut sklepnega dejanja, adrenalin igranja v najprestižnejši klubski družbi, kar obstaja na svetu, pa bo izkusil le en Slovenec. To je Jan Oblak, ki je s svojim statusom in ugledom prerasel v enega izmed simbolov tekmovanja.

Jan Oblak je bil najbližje evropskemu naslovu leta 2016, ko je v finalu lige prvakov v Milanu izgubil proti madridskemu Realu in superzvezdniku Cristianu Ronaldu po izvajanju 11-metrovk. Foto: Vid Ponikvar

Madridski Atletico spada med večje evropske klube, Škofjeločan pa med najbolj cenjene čuvaje mreže. To bo njegova 12. zaporedna sezona v ligi prvakov, v kateri se je že uvrstil v finale (2016).

Obeta se prav posebna sezona, saj bo prvič v svoji bogati karieri edini slovenski udeleženec lige prvakov. Ponavadi mu je družbo v tekmovanju, kjer se cedita med in mleko, delalo vsaj nekaj rojakov. V zadnji sezoni jih je bilo denimo kar sedem, še več pa jih je bilo denimo v sezonah 2014/15 in 2017/18, ko se je na elitnem evropskem zemljevidu vzporedno z Oblakom (Atletico) pojavil tudi NK Maribor, za katerega so nastopali številni slovenski nogometaši.

Koliko Slovencev je nastopalo v glavnem delu lige prvakov po sezonah?

Sezona Število Slovenski udeleženci lige prvakov 1992/93 0 / 1993/94 0 / 1994/95 0 / 1995/96 0 / 1996/97 1 Z. Zahović 1997/98 1 Z. Zahović 1998/99 2 Milanič, Z. Zahović 1999/00 14 Djuranović, Fileković, Galić, Grešak, Karić, Milanič, Pregelj, Sešlar, Simeunović, Šarkezi, Šimundža, Vugdalić, Z. Zahović, Židan 2000/01 1 Z. Zahović 2001/02 1 Pavlin 2002/03 1 Čeh 2003/04 1 Čeh 2004/05 0 / 2005/06 1 Ačimović 2006/07 0 / 2007/08 1 Šišić 2008/09 0 / 2009/10 0 / 2010/11 1 Birsa 2011/12 1 Skubic 2012/13 0 / 2013/14 1 Birsa 2014/15 12 Bezjak, Bohar, Filipović, J. Handanović, Kampl, Mejač, Oblak, Rajčević, Stojanović, Viler, Vršič, L. Zahović 2015/16 3 Ilić, Kampl, Oblak 2016/17 6 Kampl, Mevlja, Oblak, Stojanović, Šporar, Verbič 2017/18 13 Bajde, Bohar, J. Handanović, Kampl, Kramarič, Milec, Oblak, Pihler, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Vršič 2018/19 3 Bijol, S. Handanović, Oblak 2019/20 5 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Stojanović 2020/21 6 Blažič, S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Verbič 2021/22 6 S. Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Šeško, Verbič 2022/23 2 Oblak, Šeško 2023/24 3 Kampl, Oblak, Šeško 2024/25 8 Bajrić, Drkušić, Elšnik, Gorenc Stanković, Horvat, Kampl, Oblak, Šeško 2025/26 1 Oblak

Šeško prvič po štirih letih brez lige prvakov

Benjamin Šeško (Manchester United) v tej sezoni sploh ne bo igral v Evropi. Foto: Reuters Zakaj bo slovenski nogomet v tej sezoni lige prvakov deležen tako brutalnega upada udeležencev? Razlogov je kar nekaj. Zanimivo je, da bo Kevin Kampl po desetih sezonah, v katerih je v ligi prvakov zbral spoštovanja vrednih 51 nastopov, ostal brez najljubšega tekmovanja. Podobno se mu je godilo tudi v sezoni 2018/19, ko je z rdečimi biki igral "le" v ligi Europa. Tokrat pa 34-letni zvezni igralec ne bo prejel tolažilne nagrade, saj RB Leipzig, pri katerem si je dve leti delil slačilnico z Benjaminom Šeškom, sploh ne bo nastopil v Evropi!

Podobno pa velja tudi za Manchester United, bogati angleški klub, ki spada med najbolj priljubljene na svetu, a je zaradi rezultatske krize že dolgo le bleda senca nekdanjega velikana. Vsaj po tekmovalnih uspehih. Tako bo niz štirih zaporednih sezon v ligi prvakov prekinil tudi najboljši slovenski napadalec, ki je poleti popravil državni rekord in poskrbel za nov najdražji prestop. 22-letni Šeško bo v tej sezoni počival. Tekmovanje, v katerem je še v prejšnji sezoni med drugim zatresel tudi Oblakovo mrežo v Madridu, bo spremljal le v vlogi zunanjega opazovalca.

Drkušić brez Evrope, izpadi Slovencev v kvalifikacijah

Vanja Drkušić je v prejšnji sezoni nastopil v ligi prvakov v dresu Crvene zvezde, v tej sezoni pa "prisilno" počiva z Zenitom. Foto: Guliverimage Branilec Vanja Drkušić, ki nastopa za ruskega podprvaka Zenit St. Peterburg, bi lahko nastopal v ligi prvakov, če Rusije, z njo vred pa tudi njenih klubov, ne bi bila suspendirala Evropska nogometna zveza (Uefa). Pred vojnim napadom na Ukrajino (2022) so v ligi prvakov igrali številni ruski klubi, ponavadi vsaj dva na sezono. Če bi obveljalo pri tem, bi Dolenjec lahko nastopil v ligi prvakov, a so ruski klubi do nadaljnjega izločeni iz evropskih tekmovanj.

Ogromno slovenskih nogometašev je bilo neuspešnih v kvalifikacijah za ligo prvakov. Med njimi tudi igralci Olimpije, ki so že v uvodnem krogu izpadli proti poznejši senzaciji kvalifikacij, Kairatu iz Almatija (Kazahstan), pa tudi nekateri izmed boljših slovenskih reprezentantov, na katere resno računa selektor Matjaž Kek (Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik, Kenan Bajrić, Dejan Petrovič, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Adrian Zeljković …) oziroma njihovi bodoči klubi (Andraž Šporar).

Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) je v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel proti Glasgow Rangers, v Evropi pa bo nastopil v konferenčni ligi. Benjamin Šeško (Manchester United) sploh ne nastopa v Evropi, Andraž Šporar (Slovan Bratislava) pa bo po selitvi iz Turčije na Slovaško nastopal v ligi Europa. Foto: www.alesfevzer.com

Kar nekaj Kekovih "prvokategornikov" nastopa po Evropi v drugih ligah (Jan Mlakar, Žan Vipotnik in David Zec), tako da se ne morejo približati ligi prvakov. Podobno velja tudi za preostale, med kateri izstopajo "Poljaki" (Erik Janža, Petar Stojanović in Tamar Svetlin), saj si ne služijo nogometnega kruha v klubu, ki bi bil v prejšnji sezoni prvak. Podobno je s trenutno poškodovanim Sandijem Lovrićem, ki se v Italiji ponavadi z Udinesejem poteguje za obstanek, pa tudi njegovim nekdanjim soigralcem Jako Bijolom, ki ga čaka podoben izziv na Otoku z Leeds Unitedom.

Topalović in Obrić pri velikanih, a ...

Luka Topalović, nekdanji dragulj Domžal, nabira izkušnje v tretji italijanski ligi. Foto: Guliverimage Daleč od lige prvakov sta v Turčiji tudi Svit Sešlar in Jure Balkovec, če se osredotočimo zlasti na aktualne članske reprezentante, David Brekalo pa nastopa za Orlando City na drugi strani velike luže, tako da ne pride v poštev za evropska klubska tekmovanja. Tako velja tudi za trojico, ki se je poleti preselila na Bližnji vzhod (Blaž Kramer, David Tijanić in Marcel Ratnik), oziroma "gavča" Andresa Vombergarja.

Omeniti velja še bisera slovenskega nogometa, mlada reprezentanta, ki nastopata na Apeninskem polotoku, njuna delodajalca pa sta ponosna udeleženca lige prvakov. To sta Luka Topalović (Inter) in Relja Obrić (Atalanta), ki pa si v tej sezoni nabirata izkušnje v ekipah iz Milana in Bergama do 23 let v serie C.

V obdobju državne samostojnosti, liga prvakov je leta 1992 nasledila pokal državnih prvakov, je v elitnem tekmovanju nastopilo 53 Slovencev. Kako jim je uspevalo in koliko nastopov so zbrali, lahko preverite na razpredelnici.

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):