Študij, ki ostaja med najbolj perspektivnimi področji zaposlovanja

Ko smo preverjali, kateri študijski programi v Sloveniji ponujajo najboljše razmerje med konkretnim strokovnim znanjem in visoko zaposljivostjo, se je hitro izkazalo, da so programi s področja naravoslovja in tehnologije v samem vrhu zanimanja in potreb delodajalcev. Eden najbolj perspektivnih med njimi je magistrski študij industrijske farmacije. Gre za področje, kjer se znanje sreča z raziskovanjem, tehnologijo in realnimi potrebami farmacevtske industrije – panoge, ki v Sloveniji hitro raste in odpira nova delovna mesta doma in po svetu.

Iskan kader: strokovnjaki s področja industrijske farmacije

Farmacevtska industrija je eden ključnih stebrov slovenskega gospodarstva. Razvojna naravnanost, prisotnost domačih in tujih podjetij ter nenehne inovacije ustvarjajo okolje, v katerem so strokovnjaki s področja farmacije, še posebej industrijske farmacije, izjemno iskani. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani se na to potrebo odziva z vsebinsko in organizacijsko sodobnim študijskim programom, ki študente pripravlja na ključne vloge v panogi.

Študijski program, ki je prilagojen tudi zaposlenim

V študijskem letu 2025/2026 Fakulteta za farmacijo ponovno odpira vrata hibridnemu, plačljivemu magistrskemu študijskemu programu Industrijska farmacija, ki poteka v angleškem jeziku. Program je namenjen tako domačim študentom, ki že delujejo na trgu dela in iščejo nadgradnjo znanja, kot tudi mednarodnim študentom, ki želijo pridobiti priznano diplomo v Sloveniji.

Študij poteka v popoldanskem času, predavanja je mogoče spremljati tudi na daljavo, laboratorijske vaje pa so organizirane v strnjenih blokih. Vse to omogoča večjo prilagodljivost in uspešno usklajevanje študija s službenimi obveznostmi.

Foto: Fakulteta za farmacijo

Slovenski trg naklonjen razvoju farmacevtske industrije

Slovenija je danes eno najaktivnejših evropskih okolij na področju razvoja in proizvodnje zdravil. Obsežna vlaganja, razvoj klasičnih in bioloških zdravil ter naprednih terapij ustvarjajo povpraševanje po kadrih z znanji, ki presegajo osnovno farmacevtsko izobrazbo. Industrijska farmacija je odgovor na te potrebe. Gre namreč za študij, ki ne le sledi razvoju, ampak ga soustvarja.

Če si želite postati nepogrešljiv strokovnjak na področju zdravil in delovati v visokotehnološkem okolju, potem je ta program prava izbira.

Program Industrijska farmacija

Program Industrijska farmacija v angleščini so zasnovali tako, da omogoča precej prednosti tako domačim študentom, ki so v rednem delovnem razmerju, kot mednarodnim študentom, ki želijo pridobiti diplomo v Sloveniji:

študijski program se izvaja hibridno (z možnostjo predavanj na daljavo) in v popoldanskem času, kar omogoča vpisanim študentom nemoteno opravljanje službenih obveznosti;

laboratorijske vaje se izvajajo v blokih, kar študentom omogoča učinkovitejše razporejanje časa.

Program ima ustrezno zastopanost farmacevtskih, tehnoloških, biotehnoloških in biofarmacevtskih vsebin, s katerimi se usposobi študenta za izvajanje strokovnih del na številnih področjih farmacevtske industrije.

Ob koncu študija bodo magistri industrijske farmacije sposobni reševanja konkretnih problemov na področju razvoja, izdelave, zagotavljanja kakovosti, kontrole in trženja zdravil z uporabo relevantnih pristopov ter opravljanja nalog strokovnih sodelavcev s področja. V programu se študentje poleg omenjenih vsebin seznanijo tudi s specifikami, povezanimi z intelektualno lastnino, zakonodajo in regulativo v Sloveniji. Obogateni s temi kompetencami bodo visoko zaposljiv kader v farmacevtskih in biotehnoloških podjetjih.

Foto: Fakulteta za farmacijo