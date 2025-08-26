Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
26. 8. 2025,
14.31

24-urna oskrba z zdravili bo nekaj časa na novi lokaciji

lekarna | Lekarna Ljubljana začenja prenovo lekarne pri Polikliniki, kar prinaša začasno spremembo 24-urne dežurne službe v Ljubljani. | Foto STA

Lekarna Ljubljana začenja prenovo lekarne pri Polikliniki, kar prinaša začasno spremembo 24-urne dežurne službe v Ljubljani.

Foto: STA

28. avgusta se bo začela prenova Lekarne pri polikliniki, ki zagotavlja 24-urno neprekinjeno preskrbo prebivalcev z zdravili. S prenovo želi Lekarna Ljubljana zagotoviti boljšo uporabniško izkušnjo in hitrejšo obravnavo pacientov, ki potrebujejo zdravila za zdravljenje ali lajšanje nujnih bolezenskih stanj ter boljše delovne pogoje za zaposlene.

V času prenove, od 28. avgusta, bo 24-urno dežurno službo v Ljubljani prevzela Lekarna Metelkova v Zdravstvenem domu Metelkova. 

Lekarna pri Polikliniki bo zaprta do 31. avgusta

S 1. septembrom bo lekarna pri Polikliniki odprta z omejenim obsegom delovanja in s skrajšanim odpiralnim časom, od ponedeljka do petka bo na voljo od 7.30 do 19.30.

Izdaja bo potekala v spodnji etaži, nabor izdelkov pa bo omejen na zdravila na recept in brez recepta ter osnovni sanitetni material.

Po 14 letih povsem iztrošena

Lekarna pri Polikliniki je bila na trenutno lokacijo preseljena pred 14 leti. V tem času se je povečalo število pacientov, ki obiščejo dežurno službo, in število receptov za zahtevna magistralna zdravila, ki jih izdelujejo v lekarni. Oprema, predvsem avtomatiziran lekarniški sistem za shranjevanje in izdajanje zdravil, je zaradi nenehnega delovanja popolnoma iztrošena, so v sporočilu za javnost zapisali pri lekarni. 

S prenovo bo lekarna bolj prilagojena delu v dežurni službi. V pritličje bodo umeščeni nov večji lekarniški robot in avtomatizirane blagajne, uredili se bosta dve izdajni mesti za dežurno službo in čakalnica za paciente, zagotovili se bodo ustreznejši prostori za pripravo magistralnih zdravil, preurejen bo tudi samopostrežni del oficine in s tem nabor določenih izdelkov široke potrošnje.

Dela bodo predvidoma končana v decembru 2025. V Lekarni Ljubljana zagotavljajo, da bodo uporabniki lekarniških storitev tudi v času začasnih prilagoditev deležni strokovne podpore in ustrezne oskrbe z zdravili.

