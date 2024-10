V teh dneh odmeva primer farmacevtke, ki je v Lendavi zaradi ugovora vesti zavrnila izdajo kontracepcijskih tablet. Poslanec Miha Kordiš v izogib takim primerom predlaga spremembo zakona o lekarniški dejavnosti, na ministrstvu in v lekarniški zbornici pa izpostavljajo odgovornost lekarn, da pacientom zagotovijo dostop do zdravil.

Zavrnitev zaradi osebnih verskih prepričanj

V minulih dneh je portal Lendavainfo.com poročal o primeru, ko v enoti Pomurskih lekarn v Lendavi farmacevtka stranki ni želela izdati kontracepcijskih tabletk, za katere je imela recept, z obrazložitvijo, da tega ne bo storila zaradi osebnih verskih prepričanj oziroma zaradi ugovora vesti. To se je po navedbah portala omenjeni stranki pri tej isti farmacevtki zgodilo že tretjič.

V Pomurskih lekarnah so za STA poudarili, da so zavezani poslanstvu "zagotavljanja kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili kot tudi drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanja glede varne in pravilne uporabe zdravil". Zagotovili so, da stremijo k zagotavljanju najvišje ravni kakovosti delovnih procesov in nudenju visokokakovostnih nasvetov pri skrbi za zdravje ljudi, zato so se pacientki zaradi omenjene izkušnje opravičili.

"Zaradi zagotavljanja uresničevanja z ustavo in zakonom zagotovljene pravice niti ne moremo presojati o upravičenosti ali neupravičenosti instituta ugovora vesti, ki je posamezniku zagotovljen z zakonom ali ustavo," so zapisali v odzivu. So pa zagotovili, da bodo z ustreznimi korektivnimi ukrepi poskrbeli, da pravica ugovora vesti ene od sodelavk ne bo omejevala njihovega poslanstva, ki v ospredje postavlja pravice pacientov do pravilne in varne uporabe zdravil ter izpostavlja pomen strokovnega svetovanja pri uporabi zdravil.

Kordiš: Takšna praksa je nesprejemljiva

Primer je imel širši odmev. Med drugim se je poslanec Levice Miha Kordiš na ministrstvo za zdravje obrnil s poslansko pobudo, v kateri predlaga, da se ob naslednjih spremembah zakona o lekarniški dejavnosti v zakonodajo vpiše prepoved zavračanja izdaje zdravil na recept ali tistih zdravil, ki so v lekarni na voljo. Prav tako naj zakon vključuje sankcije za primere, kot se je pripetil v lendavski enoti Pomurskih lekarn.

"Sklicevanje na ugovor vesti v trenutku, ko pacient oziroma pacientka potrebujeta zdravstveno oskrbo, je nesprejemljiva praksa, na noben način ne pride v poštev," je v današnji izjavi za STA dejal Kordiš.

Poslanec sicer o pobudi še ni govoril s pristojnimi na ministrstvu, prav tako ne s koalicijskimi poslanci, a ocenjuje, da je "splošna temperatura" v koaliciji takšna, da so si enotni, da je treba pravico do svobodnega rojevanja otrok dodatno zaščititi. V naslednjem koraku pa se je treba pogovoriti tudi o tem, kako dodatno zaščititi pravico do splava, je še dodal.

Kaj pravi zakon?

Na ministrstvu za zdravje so v odzivu za STA spomnili le, da ugovor vesti ureja 56. člen zakona o zdravstveni dejavnosti, ki pravi, da lahko zdravstveni delavec odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike. Zakon tudi določa, da mora zdravstveni delavec o svojem ugovoru vesti obvestiti zdravstveni zavod, ki mora njegov ugovor vesti upoštevati in bolnikom kljub temu zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Po zakonu zdravstveni delavec sicer ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči.

Podobno so izpostavili v Lekarniški zbornici Slovenije, torej da mora zdravstveni delavec o svojem ugovoru vesti obvestiti zdravstveni zavod, ta pa mora to upoštevati, vendar mora pacientom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Farmacevtski strokovni delavec mora torej o ugovoru vesti delodajalca obvestiti pravočasno, da ta lahko ustrezno organizira delo, je za STA izpostavila predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič.

Dodatno so pojasnili, da je izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti eden od podatkov, ki ga vsebuje register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. Po podatkih zbornice je farmacevtskih strokovnih delavcev, ki ugovor vesti uveljavljajo, v lekarniški dejavnosti zelo malo.

Kdo je dejansko odgovoren?

Novi dekan ljubljanske pravne fakultete in ustavni pravnik Miro Cerar je sicer za Radiotelevizijo Slovenija ocenil, da se je "v opisani situaciji v vsakem primeru zgodilo nedopustno ravnanje" in da je "glede na okoliščine, v katerih pacientka ni mogla do zdravil, vprašanje le, ali odgovornost za nedopustno situacijo nosi farmacevtka ali lekarna".

Ugovor vesti je ukrep, ki je dopusten samo v zelo omejeni meri, težavo pa vidi tudi v interpretaciji predpisov oziroma v vprašanju, ali se izdaja zdravil v lekarni šteje kot zdravstveni poseg.