Sosed z varnostno kamero snema naš vrt. Pa to sploh sme?

Tako pravi urad Informacijskega pooblaščenca: videonadzor lahko fizična oseba izvaja le na svoji posesti. Če posameznik videonadzor izvaja izključno za svoje lastne domače namene, se taka obdelava podatkov praviloma šteje kot obdelava za osebno uporabo in domače potrebe.

V tem primeru tudi ni treba objaviti obvestila, da izvaja video nadzor. Seveda pa kamere nikakor ne smejo biti usmerjene na del dvorišča, kjer se gibljejo tudi drugi oziroma po katerem ima služnost za prevoz tudi sosed, ali na javne površine.

Če se vrnemo na uvodni primer, sosed ne sme snemati registrskih tablic na vozilu na našem dvorišču. Razen če mu to izrecno dovolimo.

Kdo lahko prepreči snemanje?

Če se videonadzor izvaja ob opravljanju poklicne ali komercialne dejavnosti (in so na njih posamezniki določljivi), je uporaba za lastne, domače namene presežena. Prav tako v primeru, ko posameznik posnetke posreduje nepooblaščeni tretji osebi ali pa jih objavi na internetu oziroma če videonadzor pomeni snemanje javnega prostora. Tu lahko nastopi sum kršitve varstva osebnih podatkov, zoper kršitelja pa – če obstajajo zadostni dokazi – lahko ukrepa informacijski pooblaščenec.

Ko pa snemanje s strani fizične osebe sicer zajema (deloma) javni prostor, vendar pa fizična oseba take posnetke uporablja le za svoje domače in nekomercialne namene, jih ne posreduje nepooblaščeni tretji osebi ali pa objavi na internetu oziroma če posledice takega snemanja, četudi (deloma) izven zasebnega prostora, nimajo znatnega vpliva na zasebnost posnetih, pa lahko prizadeti posameznik svoje pravice uveljavlja pred sodišči.

Če nas torej sosed snema na balkonu med obešanjem perila, in četudi posnetek obdrži zase, vam pa gre na živce, da z videonadzorom posega v vaše pravice, greste v tem primeru lahko na sodišče, ki presoja o upravičenosti namestitve sosedove kamere.

Možnosti imamo po zakonu več

Posameznik lahko s tožbo od sodišča zahteva, da to odredi prenehanje izvajanja videonadzora. Lahko tudi zahteva odškodnino, če mu je zaradi videonadzora nastala škoda.

Lahko pa je izvajanje videonadzora, ko nekdo neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja, tudi kaznivo dejanje, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Se pa preganja na predlog, podan na pristojni policijski postaji.

Pravila za zakonito obdelavo osebnih podatkov, tudi za izvajanje videonadzora, ki zajame ljudi, ki so na posnetkih prepoznavni oz. določljivi, so določena v Splošni uredbi o varstvu podatkov in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Za izvajanje videonadzora mora torej upravljavec – izvajalec videonadzora – zadostiti pogojem za zakonito obdelavo osebnih podatkov, določenih v Splošni uredbi o varstvu podatkov in ZVOP-2.