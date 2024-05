Večernji list je v nedeljo pisal, da so prejeli dokument o prijavi hrvaški varnostno-obveščevalni agenciji (SOA) zaradi zaradi odtekanja podatkov o 2.444.587 vozilih, ki so v lasti 1.195.052 fizičnih oseb. Med njimi so bili podatki, kot so ime, naslov, matična številka, datum rojstva, registracija ter drugi podatki o vozilih in njihovih zavarovalnih policah.

Odtekanje podatkov sta danes za hrvaške medije potrdila tako državna agencija za varovanje osebnih podatkov (AZOP) kot hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović.

Božinović je pojasnil, da je SOA ministrstvo o tem obvestila že v četrtek, in dodal, da je policija takoj začela kriminalistično preiskavo. Poudaril je tudi, da ti podatki niso prišli z notranjega ministrstva in da javnosti niso dostopni.

Ni šlo za nepooblaščen dostop do baz v virtualnem prostoru

"Zaenkrat ni potrjeno, da bi šlo za nekakšno uhajanje podatkov, ki bi bili prek spleta dostopni širšemu krogu ljudi," je dejal. Pojasnil je, da so bili podatki verjetno preneseni na medij, kot je USB-ključ, zato se niso razširili. Opozoril je tudi, da ne morejo govoriti o klasičnem kibernetskem napadu, saj da očitno ne gre za nepooblaščen dostop do baz v virtualnem prostoru, ampak za nekaj drugega.

Podatke je nepooblaščeno skopiral nekdo z dostopom do informacijskega sistema

Iz SOA so za hrvaško televizijo N1 danes medtem sporočili, da podatki o vozilih in lastnikih vozil na Hrvaškem niso bili pridobljeni prek kibernetskega napada na informacijski sistem, na katerem je baza podatkov, temveč je podatke po njihovi oceni nepooblaščeno skopiral nekdo, ki je imel dostop do informacijskega sistema.