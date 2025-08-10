Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Maribor prometna varnost radar

V Mariboru v lov na prehitre voznike: hitrost bodo merili na treh lokacijah

Radar | Foto Mestna občina Maribor

Foto: Mestna občina Maribor

"V ponedeljek začnemo z globami za prehitro vožnjo," so z občine Maribor sporočili svojim občanom. Za takšen ukrep so se odločili, ker je testno obdobje radarjev pokazalo, da je prehitrih voznikov še vedno preveč.

Na Mestni občini Maribor so po zaključenem testnem obdobju, ko so redarji lovili prehitre voznike, ugotovili, da je teh še vedno preveč. Odločili so se, da bodo prehitri vozniki kaznovani.

Hitrost bodo merili na naslednjih lokacijah: 

- Gorkega ulica – omejitev 30 kilometrov na uro

- Čufarjeva cesta – omejitev 40 kilometrov na uro

- Gosposvetska cesta – omejitev 50 kilometrov na uro

Kot pravijo na občini, so bile lokacije izbrane na podlagi strokovne študije mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in infrastrukturo in upoštevajo bližino šol, vrtcev in prometnih nesreč.

"Vsi odseki so označeni s prometno signalizacijo in dodatnimi opozorilnimi tablami," dodajajo na občini in vse udeležence v prometu naprošajo, da vozijo previdno in spoštujejo omejitve. Še pomembnejše bo to z začetkom novega šolskega leta, ko bo na cestah spet več otrok in pešcev. 

Hitrost
