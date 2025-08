Uvajalno obdobje po namestitvi stacionarnih merilnikov hitrosti v Mariboru je pokazalo, da je bila več kot polovica voznikov prehitrih. Za zdaj to služi le opozorilu. Dejansko izvajanje nadzora z izdajo glob za prekoračitev hitrosti se bo začelo 11. avgusta, so danes sporočili z občine.

V Mariboru, kjer je postavitev radarjev konec leta 2012 vodila do množičnih protestov in posledičnega odstopa takratnega župana Franca Kanglerja, so začeli nameščati stacionarne radarje 10. julija. Na treh lokacijah so namestili ohišja, med katerimi premikajo merilnik hitrosti. "Z novim sistemom stacionarnih radarjev želimo dolgoročno povečati prometno varnost na najbolj izpostavljenih mestnih odsekih," so poudarili na občini.

Posebej nevarno v okolici otrok

Meritve v testnem obdobju v juliju so pokazale skrb vzbujajoče rezultate. Najobsežnejše testiranje je potekalo v Gorkega ulici. Tam je merilnik hitrosti zabeležil skupno 184.644 osebnih in 1.718 tovornih vozil, od tega jih je več kot 51 odstotkov prekoračilo omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro. Povprečna hitrost osebnih vozil je znašala 31 kilometrov na uro, največja pa 83 kilometrov na uro.

"Kar 13 voznikov je preseglo hitrost za več kot 50 kilometrov na uro, šest voznikov je vozilo celo med 81 in 90 kilometri na uro, kar je izredno nevarno, še posebej na odseku ob največji osnovni šoli v Mariboru (OŠ Franceta Prešerna, ki jo obiskuje kar 750 učencev) in v neposredni bližini avtobusne postaje," so izpostavili na občini.

Zabeleženi podatki so po njihovih navedbah skrb vzbujajoči, še posebej ker so ob merilnikih opozorilne table in dvignjen prehod. "Kljub temu je bila več kot polovica voznikov prehitrih – kar potrjuje nujnost uvedbe nadzora," so poudarili.

V načrtu še dodatna opozorila

Če bi v obdobju testiranja izdajali kazni, bi 130 voznikov prejelo globe med 500 in 1.200 evrov, skupaj z od sedem do 18 kazenskimi točkami. Vsak šesti prekršek bi bil kaznovan s 130 evri globe in tremi kazenskimi točkami. Skoraj 85 tisoč prekrškov bi bilo sankcioniranih z globo 40 evrov za prekoračitev do deset kilometrov na uro.

"To pomeni, da bi v realnem režimu več tisoč voznikov že prejelo kazni – 85 voznikov pa bi izgubilo vozniško dovoljenje. Mestna občina bo tako do 11. avgusta namestila še dodatne opozorilne table, ki bodo jasno označevale območja nadzora. Voznike pozivamo k doslednemu spoštovanju prometnih pravil," so dodali na občini.

Radarji so nameščeni na lokacijah, ki so jih izbrali na podlagi študije fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Na vseh lokacijah se hitrost meri v obe smeri, vozniki pa so pred vstopom v nadzorovano območje opozorjeni s prometno signalizacijo in dodatno tablo na prisotnost radarja.

Podatke o prekoračitvah hitrosti je in bo tudi v prihodnje v okviru zakonsko določenih pristojnosti obdelovalo Medobčinsko redarstvo, skladno z zakonom o občinskem redarstvu in zakonom o pravilih cestnega prometa. Redarstvo je pristojno tudi za izdajanje glob za kršitve. Po podatkih agencije za varnost prometa je neprilagojena hitrost drugi najpogostejši vzrok za prometne nesreče ter prvi vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom in s hudimi poškodbami.