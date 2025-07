Po avtocesti divjal 219 km/h, doletela ga je visoka kazen

Policisti so na pomurski avtocesti ujeli voznika iz tujine, ki je vozil s hitrostjo 219 kilometrov na uro. Dovoljeno hitrost je prekoračil za kar 110 kilometrov na uro in si zato prislužil 1.200 evrov globe ter devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Med opravljanjem meritve hitrosti so policisti Postaje prometne policije Murska Sobota ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila na delu avtoceste, kjer je največja dovoljena hitrost s prometnim znakom za omejitve omejena na 110 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 219 kilometrov na uro.

Tujega državljana so ujeli in opravili tudi alkotest, ki pa ni pokazal, da bi imel voznik v krvi alkohol. Zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti so mu izrekli devet kazenskih točk in 1.200 evrov globe, ki jo je plačal na kraju postopka.

Najhujše prometne nesreče prav zaradi velikih hitrosti

Kot so zapisali na murskosoboški policijski upravi, je na avtocestah hitrost pogosto zelo velika in je tesno povezana z najhujšimi posledicami, ki nastanejo ob prometni nesreči.

"Vsem udeležencem v cestnem prometu svetujemo, da upoštevajo cestnoprometna pravila, prometno signalizacijo in razmere na cesti. Strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu lahko preprečita marsikatero nesrečo," so še opozorili na policiji.