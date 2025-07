18-letnika našli mrtvega v stanovanju

Na novogoriški policijski upravi so za časnik Večer potrdili, da so v ponedeljek dobili sporočilo o smrti komaj 18-letnega moškega. Bližnji naj bi ga našli mrtvega v stanovanju.

Policija podrobnejših informacij zaradi varstva osebnih podatkov ni podala, so pa informacijo potrdili in dejali, da niso ugotovili znakov nasilne smrti. Dodali so, da je zdravnik iz novogoriškega zdravstvenega doma na kraju dogodka lahko le potrdil smrt 18-letnika.