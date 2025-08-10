Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
10. 8. 2025,
20.45

potres Turčija

Nedelja, 10. 8. 2025, 20.45

Na zahodu Turčije močan potres

Avtorji:
R. K., STA

potres, Turčija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Zahodni del Turčije je danes prizadel potres z magnitudo 6,1, je sporočil urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad). V provinci Balikesir se je po potresu zrušilo več stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

 Potres se je zgodil nekaj pred osmo uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. Informacij o morebitni nastali škodi še ni.

Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.

Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.

