Nedelja, 10. 8. 2025, 20.45
4 minute
Na zahodu Turčije močan potres
Zahodni del Turčije je danes prizadel potres z magnitudo 6,1, je sporočil urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad). V provinci Balikesir se je po potresu zrušilo več stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Potres se je zgodil nekaj pred osmo uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. Informacij o morebitni nastali škodi še ni.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 39 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 10, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/vfNO28gmVm
Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.
Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.
DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk— BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025