Zahodni del Turčije je danes prizadel potres z magnitudo 6,1, je sporočil urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad). V provinci Balikesir se je po potresu zrušilo več stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potres se je zgodil nekaj pred osmo uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. Informacij o morebitni nastali škodi še ni.

Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z Istanbulom in priljubljenim turističnim letoviščem Izmir.

Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.