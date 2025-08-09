Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Zmeren potresni sunek v bližini Litije

Potres so čutili tudi nekateri prebivalci Moravč, Domžal in okolice.

Potres so čutili tudi nekateri prebivalci Moravč, Domžal in okolice.

Foto: Reuters

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v soboto ob 4.49 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 35 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Litije.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Moravč, Domžal in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na agenciji za okolje.

