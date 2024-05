Na letalu je bilo veliko turistov, ki so potovali na dopust na Hrvaško. Večina pa jih ni niti opazila dogajanja, dokler ni na krov letala prišla policija.

Sprva so potnike obvestili, da gre za tehnične težave, nato je prišla policija

Incident se je zgodil še pred vzletom. Letalo se je že premikalo proti delu steze za vzlet in se nato ustavilo. Sprva so potnike obvestili, da gre za tehnične težave. Policija pa je nato vstopila na letalo in 23-letnika vklenjenega odpeljala z njega.

Motiv moškega zaenkrat ni znan. Po poročanju očividcev pa moški ni deloval pijan ali pod vplivom drog.

Potniki so v Split nato prispeli okoli 9. ure, kar je približno dve uri kasneje kot načrtovano.