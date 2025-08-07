Starši, pazite na otroke. Poglejte, s čim je 31-letnik na hrvaški plaži snemal gole otroke.

Zaradi prikritega snemanja golih otrok na eni od plaž v hrvaški Istri so v torek pridržali 31-letnega nemškega državljana. Kamero je imel skrito v ročni uri, je danes sporočila istrska policija. Starše je še pozvala, naj otrokom oblečejo kopalke, ob sumljivem vedenju ljudi, ki jih snemajo, pa takoj obvestijo policijo.

Na sumljivo vedenje moškega v enem od turističnih objektov na območju Istre so policijo opozorili občani, so še navedli na istrski policijski upravi.

Našli so obremenilne dokaze in 31-letnega Nemca ovadili

Po prejetju obvestila so policisti opravili hišno preiskavo prostorov, vozila in tehnične opreme, ki jih je uporabljal moški, ter pregledali posneti material. Med preiskavo so našli obremenilne dokaze in 31-letnega Nemca kazensko ovadili zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo.

Takšne kriminalistične preiskave po navedbah policije kažejo, da je javnost vse bolj seznanjena s problematiko snemanja otrok in da občani prepoznavajo sumljivo vedenje. To policiji omogoča pravočasno ukrepanje in prijetje storilcev, so dodali ter obenem pozvali starše, naj pazijo na svoje otroke in spremljajo, kaj počnejo na plaži.