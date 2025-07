Minister za delo Luka Mesec meni, da bo DZ v četrtek znova potrdil tako zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja kot tudi zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene ter novelo zakona o zaščiti živali. Enako menijo v Svobodi in SD. V SD so odprti celo za razpravo o reformi ali ukinitvi DS.

DS je na omenjena zakona in novelo zakona v torek izglasoval odložilni veto. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je pri tem dejal, da se niti iz svojega osemletnega dela na mestu poslanca niti triletnega dela na mestu ministra ne spomni nobenega julija, ko DS ne bi tik pred parlamentarnimi počitnicami sprejel nekaj vetov. "Tako da je to postala folklora v slovenskem političnem prostoru," je dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje glede vnovičnega potrjevanja zakonov na novinarski konferenci po današnji seji vlade.

Ponovnega odločanja o zakonu o gostinstvu, na katerega je DS prav tako izglasoval veto v torek, sicer ni na dnevnem redu četrtkove izredne seje DZ. Vendar pa Mesec meni, da bo tudi ta zakon ob vnovičnem glasovanju dobil zadostno podporo, torej najmanj 46 poslanskih glasov. Ne verjame, da bi si kateri koli poslanec zaradi veta DS premislil. "Konec koncev gre tukaj za temeljno vprašanje dostopnosti stanovanj," je opomnil.

Razume sicer tiste, ki imajo več stanovanj in jih v skladu z zakonom ne bodo mogli več oddajati vse leto. "Ampak naša skrb je bila vedno na strani tistih, ki nimajo niti enega stanovanja, ker je to predrago," je opozoril. Glede tega mora politika po njegovem mnenju ukrepati.

Znova vprašanja o smiselnosti DS

Poslanec Svobode Lenart Žavbi se medtem vsakokrat, ko DS izglasuje "kopico nesmiselnih vetov", sprašuje, ali bi bilo treba morda razmisliti o smiselnosti ustavne ureditve v delu, ki se nanaša na DS. Državni svet je namreč zaradi "ene od političnih opcij spolitiziran do te mere, da je izgubil svoj izvorni namen", je dejal novinarjem. DS po njegovi oceni v torek ni podal resnih argumentov za nobenega od izglasovanih vetov. "Šlo je za izrazito nevsebinske in politične odločitve DS," je ocenil.

DZ bo tri vete po njegovem mnenju zavrnil že v četrtek, veto na zakon o gostinstvu pa bo obravnaval prvi teden septembra. "Z izvajanjem tega zakona se namreč ne mudi tako zelo," je dodal. Pri vnovičnem odločanju o zakonih sicer ne pričakuje nobenih presenečenj.

V SD pa so za medije zapisali, da so odprti za razpravo o reformi ali celo ukinitvi DS, če bi se pokazalo, da zdajšnji model ne prispeva več k učinkovitemu in vključujočemu zakonodajnemu procesu. V tem mandatu tega vprašanja sicer niso posebej odpirali. Kljub temu menijo, da bi bila potrebna širša strokovna in politična razprava o prihodnji vlogi DS predvsem ob vprašanjih, kako bi posodobili ustavno ureditev in zagotovili večjo odgovornost institucij do javnosti.