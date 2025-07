V DS izglasovali veto na dva zakona

DS je sprejel tudi veto na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. Za veto je glasovalo 18 svetnikov, proti pa devet. Večina svetnikov meni, da zakon ne bo zagotovil večje dostopnosti medicinske konoplje za bolnike in ne bo pozitivno vplival na samooskrbo Slovenije z medicinsko konopljo. Državni svet je sicer z 20 glasovi za in devetimi proti izglasoval tudi veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Predlog veta na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Markom Staroveškim, je dopoldne najprej podprla komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Veto pa je nato podprla tudi večina na seji DS. Ocenjujejo, da zakon ne odraža dejanske volje ljudi, izražene na lanskem posvetovalnem referendumu o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, ko je to možnost podprlo 66,71 odstotka volilnih udeležencev. Menijo namreč, da ključno vprašanje – ureditev konoplje kot rastline v širšem pomenu in za dobro ljudi – tudi po sprejetju zakona ostaja odprto.

Zakonu med drugim očitajo, da je nastal brez sodelovanja ključnih organizacij in posameznikov, ki se s konopljo ukvarjajo na znanstveni, medicinski in praktični ravni.

Državni svet je na današnji izredni seji z 20 glasovi za in devetimi proti izglasoval veto na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. DZ bo tako moral o zakonu, ki ga je potrdil prejšnji teden, odločati ponovno. Za vnovično potrditev zakona bo moralo glasovati vsaj 46 poslancev.



Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.



Predlog za odložilni veto na zakon je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Danijelom Kastelicem. Menijo, da bi se morali kot družba in posamezniki vprašati, ali je prav, da se postavimo na stran spodbujanja smrti namesto življenja.