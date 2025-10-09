Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o vrtcih

Državni svet je na predlog predstavnikov lokalnih interesov s 16 glasovi za in šestimi proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o vrtcih. Nasprotniki novele so kritični predvsem do ukinitve fleksibilnega normativa o številu otrok v vrtčevskih oddelkih, ki po mnenju predlagateljev veta pomeni neposreden poseg v avtonomijo lokalne samouprave.

V interesni skupini lokalnih interesov so v predlogu za veto izpostavili predvsem posledice predvidene ukinitve fleksibilnega normativa, po kateri od septembra 2030 občine ne bodo mogle več povečati števila otrok v posameznem oddelku za dva, kot to lahko storijo zdaj. Kot je tudi na današnji seji državnega sveta poudaril vodja interesne skupine Milan Ozimič takšna ureditev pomeni neposreden poseg v avtonomijo lokalne samouprave in njeno ustavno zagotovljeno vlogo nosilke organizacije in financiranja predšolske vzgoje.

Fleksibilni normativ, ki se uporablja od leta 2003, je bil po njegovih besedah ključen instrument uresničevanja te avtonomije in prilagodljivega odzivanja na lokalne potrebe. Opozoril je, da bo ukinitev fleksibilnega normativa prinesla tudi podražitev vrtcev.

Država naj prevzame svoj del odgovornosti in zagotovi zadostna sredstva

Prav tako novela po Ozimičevih besedah ne upošteva opozoril občin glede ureditve financiranja zasebnih vrtcev. Pobudniki veta se pridružujejo stališču občin, da je dolgoročna rešitev na področju predšolske vzgoje mogoča le, če država prevzame svoj del odgovornosti in zagotovi zadostna sredstva, je dejal.

Večina svetnikov je v razpravi izrazila nasprotovanje ukinitvi fleksibilnega normativa. Menijo, da bo v tistih občinah, kjer število otrok upada, fleksibilni normativ sam po sebi ugasnil, še vedno pa bo prišel v poštev v tistih občinah, kjer imajo velik prirast števila prebivalcev. Državni svetnik Branimir Štrukelj pa je vetu nasprotoval. Poudaril je, da fleksibilni normativ ni bil uveden zaradi avtonomije občin, ampak zaradi takrat velikega števila otrok, za katere v vrtcih ni bilo prostora, danes pa tega razloga ni več, saj da občine ukinjajo vrtčevske oddelke.

Zupančič: Novela občinam daje več avtonomije

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič pa je na seji izpostavila, da je bil fleksibilni normativ mišljen kot izjema in kot začasen ukrep, danes pa velja v 67 odstotkih vrtčevskih oddelkov. Po njenih besedah se družba spreminja in z njo tudi vrtci, v katerih je danes deset odstotkov otrok tujcev, vedno večje število otrok s posebnimi potrebami in drugih otrok, ki potrebujejo več pozornosti. Projekcije kažejo, da bo čez pet let, ko bo ukinitev fleksibilnega normativa začela veljati, 14.700 prostih mest v vrtcih in 648 praznih igralnic, je pojasnila.

Obenem je dejala, da novela občinam daje več avtonomije, in sicer bodo imele občine po novem možnost odločati glede financiranja nekaterih zasebnih vrtcev, če bo imela dovolj prostora v javnih vrtcih.

Po izglasovanem vetu državnega sveta mora DZ vnovič odločati o noveli zakona, za potrditev bo tokrat potrebnih 46 poslanskih glasov. DZ je novelo zakon o vrtcih v ponedeljek podprl s 45 glasovi za in 30 proti. Novela ob ukinitvi fleksibilnega normativa v vrtcih spreminja tudi financiranje zasebnih vrtcev, prinaša ukrepe za spodbujanje vključenosti romskih otrok v vrtce ter na novo določa delovanje vrtcev ob naravnih nesrečah ali drugih izrednih razmerah.