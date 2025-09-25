DS soglasno izglasoval veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

DS je na današnji izredni seji z 28 glasovi za in nobenim proti izglasoval veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Določba zakona, s katero so med naloge Generalne policijske uprave uvrstili izvajanje nalog prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), za svetnike predstavlja nesprejemljivo rešitev.

Po mnenju svetnikov gre za rešitev, ki je sistemsko in ustavno pravno vprašljiva, saj odstopa od ureditve nujne medicinske pomoči kot integralnega dela javne zdravstvene službe, za katero je odgovorno ministrstvo za zdravje, je na seji v imenu predlagateljev veta pojasnil predsednik DS Marko Lotrič.

Naloga izvajanja HNMP se s to novelo prenaša v pristojnost policije, ki je organ državne prisile, njegovo osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje javnega reda in miru. Takšno premeščanje pristojnosti v praksi odpira nevarno dvojnost odgovornosti in poveljevanja – na eni strani zdravstvenega odločanja o medicinski intervenciji, na drugi pa operativno-logistične odločitve o razpoložljivosti zrakoplova in posadke pri policiji "v okoliščinah, kjer odločajo minute ali celo sekunde". Tovrstna dvojnost povečuje tveganje zamud, nesporazumov in sistemskih napak, je izpostavil Lotrič. Nejasna sta tudi financiranje in nadzor, trdi. Ob tem pa je izpostavil tudi opozorila strokovne javnosti, da takšen način dela ruši stalno razpoložljivost in ogroža bolnike.

Odložilni veto DS po Lotričevih besedah ne pomeni zavračanja cilja nemotene in učinkovite HNMP

Odložilni veto DS po njegovih besedah ne pomeni zavračanja cilja nemotene in učinkovite HNMP. Namen svetnikov je, da se HNMP sistemsko uredi znotraj zdravstvene zakonodaje, in sicer pod nedvoumnim medicinskim poveljevanjem ter zagotovljenimi namenskimi helikopterji, mrežo treh helikopterskih baz, kadrovskimi normativi, stabilnim financiranjem in jasnim nadzorom, je naštel.

Med razlogi za odložilni veto je izpostavil tudi opozorila Policijskega sindikata Slovenije o obveznem obdobnem preverjanju znanja policistov. Novela namreč določa, da generalni direktor policije policistu odvzame pravico izvajati pooblastila tudi v primeru, če se iz neupravičenih razlogov ne udeleži preverjanja znanja ali če ga trikrat zaporedoma ne opravi. Svetniki menijo, da generalni direktor po novem ne bo več imel možnosti tehtanja okoliščin posameznega primera.

Ob tem so bile določene rešitve v zakonski predlog dodane z dopolnili, in zato neusklajene s socialnimi partnerji ali v nasprotju z dogovorom med ministrstvom za notranje zadeve in policijskim sindikatom, je še navedel.

Novela med drugim uvaja štipendije za delo v policiji ter komandirje policijskih postaj namesto zdajšnjih načelnikov. Generalni policijski upravi pa nalaga nalogo prevoznika za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči. Uvajajo pa tudi triletno preverjanje strokovnega znanja policistov, ki imajo pravico izvajati policijska pooblastila.

Po vetu bo za sprejem potrebnih 46 glasov poslancev. Koalicijske Svoboda, SD in Levica ter poslanca narodnosti so novelo izglasovali s 47 glasovi za, 26 glasov proti je prišlo iz SDS in NSi.