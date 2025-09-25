DZ je danes v ponovnem odločanju z 52 glasovi za in 31 proti sprejel zakon o gostinstvu, ki med drugim ureja kratkotrajno oddajanje nepremičnin, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Za so glasovali v koaliciji, kjer so prepričani o potrebi po regulaciji kratkotrajnega oddajanja nepremičnin, opozicija pa mu je nasprotovala. Poslanci so danes glasovali o več zadevah, med drugim so sprejeli novelo zakona o gozdovih ter pospešenem uvajanju sončnih in vetrnih elektrarn.

Novi zakon o gostinstvu med drugim uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin na 60 dni v občinah s pomanjkanjem stanovanj. A jim obenem ob analizi stanja na stanovanjskem trgu ter oceni vpliva na razvoj občine daje možnost razrahljanja te omejitve, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Zakon določa tudi splošne pogoje za kratkoročno oddajanje, kot so vpis v register nastanitvenih obratov, obvezna pridobitev unikatne identifikacijske številke, soglasje vsaj 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi in soglasje lastnikov mejnih stanovanj. Dejavnosti se ne bi smelo opravljati v oskrbovanih stanovanjih.

Nova kategorija za turistične kmetije in birokratska razbremenitev za gostince

Novi zakon prinaša tudi prenovljeno kategorizacijo nastanitvenih obratov višjih kakovostnih kategorij, med drugim uvaja novo najvišjo kategorijo za turistične kmetije, peto zlato jabolko. Gostinstvo pa naj bi z večjo fleksibilnostjo pri poslovanju razbremenil birokratskih postopkov.

Zakonu so ostro nasprotovali v združenju sobodajalcev, z argumenti proti so se strinjali tudi v opoziciji, kjer so v razpravi opozarjali, da omejuje svobodno gospodarsko pobudo. Nasprotno so koalicijski poslanci izpostavili potrebo po regulaciji kratkotrajnega oddajanja nepremičnin.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je v sredo poudaril, da so razlogi za regulacijo jasni: "Živimo v času stanovanjske krize s kroničnim pomanjkanjem stanovanj. Ta ima več vzrokov, nesporno pa je, da skokovita rast kratkotrajnega najema seli stanovanja s trga dolgotrajnih na trg kratkotrajnih najemov." To po njegovih besedah jasno izkazujejo tako mednarodni trendi kot tudi dve študiji, ki sta bili na uglednih institucijah pripravljeni kot podlaga za zakon.

Poslanci odločali o več zadevah

DZ je danes sprejel noveli zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Gre za del prenosa določb evropske direktive za krepitev digitalne operativne odpornosti finančnega sektorja.

DZ je sprejel tudi novelo zakona o trgu finančnih instrumentov. Skladno z evropskimi direktivami med drugim uvaja strožje zahteve za upravljanje tveganj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri investicijskih podjetjih in borzi.

S 75 glasovi za in dvema proti je DZ sprejel novelo zakona o zavarovalništvu, ki naj bi s prenosom določil več evropskih direktiv zavarovalnicam med drugim omogočila učinkovit odziv na digitalna tveganja, kot so kibernetski napadi in izpadi sistemov. Foto: Matic Prevc/STA

DZ je danes z 48 glasovi za in petimi proti sprejel novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), po kateri članstvo v zbornici ne bo več obvezno za pravne osebe, prag za obvezno članstvo fizičnih oseb pa se bo zvišal.

S 55 glasovi za in petimi proti je DZ sprejel novelo zakona o gozdovih, ki med drugim prinaša spremembe v sestavi sveta Zavoda za gozdove Slovenije. Opredeljuje tudi pridobivanje sečnih ostankov in trajna skladišča ter uvaja nacionalno gozdno inventuro, prav tako prinaša spremembe glede prepovedi vožnje v gozdu in zvišuje globe.

DZ je danes s 54 glasovi za in 22 proti sprejel novelo zakona o katastru nepremičnin. Namen je izboljšati učinkovitost katastrskih postopkov in vodenja evidenc.

Poslanci so v okviru septembrske redne seje in skrajšanega postopka danes potrdili novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-I). Od 85 prisotnih poslancev je za novelo glasovalo 53 poslancev, 27 jih je bilo proti.

DZ je danes soglasno sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero se bodo skladno z evropsko direktivo, namenjeno pomoči podjetjem v zaostrenih pogojih, roki za poročanje o trajnostnosti prestavili za dve leti.

S 47 glasovi za in 31 proti je DZ sprejel novelo zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE, ki bo med drugim opredelila območja za pospešeno uvajanje sončnih in vetrnih elektrarn. Tako bo vnaprej znano, kje so možnosti za izvedbo projektov največje in pogoji najustreznejši, trdi vlada.

Poslanci so s 45 glasovi za, 28 glasovi proti in 12 vzdržanimi potrdili novelo zakona o splošnem upravnem postopku, ki po besedah ministra za javno upravo Franca Propsa prinaša učinkovitejše in digitalizirane upravne postopke. Opozicija je nasprotovala predvsem skrajšanju vročitve s 15 na sedem dni, SD pa vročanju neposredno v poštni nabiralnik.

Predlog NSi glede normirancev končal pot v DZ

DZ je danes s 47 glasovi proti 36 sklenil, da predlog novele zakona o dohodnini, s katerim je želela poslanska skupina NSi obdavčitev podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov vrniti na stanje, kot ga je sprejela prejšnja vlada, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.