Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
16.29

Ministrstvo za pravosodje FDV fakulteta državni sekretar vlada Milan Brglez

Vlada razrešila Brgleza s funkcije državnega sekretarja

Milan Brglez | Brglez se z oktobrom vrača na fakulteto za družbene vede. | Foto Ana Kovač

Brglez se z oktobrom vrača na fakulteto za družbene vede.

Foto: Ana Kovač

Vlada je na današnji seji razrešila Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje. Brglez, ki je bil na tej funkciji od julija lani, je poleti seznanil pristojne, da se z oktobrom vrača na fakulteto za družbene vede. Želi namreč okrepiti svoje raziskovanje in poučevanje o mednarodnem pravu in človekovih pravicah.

Vlada je Milana Brgleza na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala 15. julija lani.

Pred tem, med leti 2008 in 2014, je bil predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, nato pa poslanec, sprva stranke SMC in nato SD, in predsednik DZ. Od julija 2019 do 2024 je bil poslanec Evropskega parlamenta.

Leta 2022 je kandidiral za predsednika republike, lani pa se je potegoval za mesto predsednika SD, vendar ga je za deset glasov premagal gospodarski minister Matjaž Han.

