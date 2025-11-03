Katič in Poklukarju prenehala funkcija ministra

DZ se je danes seznanil z odstopoma Andreje Katič z mesta ministrice za pravosodje in Boštjana Poklukarja z mesta ministra za notranje zadeve. Odstop sta ponudila po nedavnem dogodku v Novem mestu, ki je zahteval življenje Novomeščana, premier Robert Golob pa ga je sprejel. S seznanitvijo poslancev je ministroma funkcija prenehala.

Katič in Poklukar bosta tekoče posle opravljala do imenovanja njunih naslednikov. Predsednik vlade mora v desetih dneh po seznanitvi DZ z odstopoma ministrov predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Potrdili poslanski mandat Rednjak

DZ je na današnji izredni seji do konca mandata DZ tudi potrdil poslanski mandat Janji Rednjak, ki bo nasledila poslanca SD Janija Prednika. Ta je odstopil 20. oktobra.

Vlada bo predlog Šutarjevega zakona obravnavala v četrtek

Vladna ekipa na čelu s premierjem Robertom Golobom je po tragediji v Novem mestu, za katero je osumljen pripadnik romske skupnosti, povedala, da bo vlada za izboljšanje romske problematike potrdila predlog t. i. Šutarjevega zakona, ki bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Med drugim bo prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, ki bo lahko v določenih okoliščinah v domovanje na primer vstopala brez sodnega naloga, odstranila osebo s kraja, če krši javni red, in ji ob ponovitvi prepovedala vstop, prav tako bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja v primeru kaznivih dejanj.

Vlada bo pripravila tudi ukrepe za hitrejši in lažji zaseg premoženja neznanega izvora. Zaostrila bo kaznovalno politiko, zlasti za povratnike, za katere naj bi bila omejena tudi pravica do brezplačne pravne pomoči. Pri posameznih kaznivih dejanjih bo ukinjen pregon na predlog in ga bo tožilstvo vodilo po uradni dolžnosti. Višje bodo tudi kazni, predvsem v primerih kaznivih dejanj z elementi nasilništva, mogoča bo izvršba na socialno pomoč, je zadnje dni napovedoval Golob.

Vlada s predlogom Šutarjevega zakona, poimenovanega po umrlem Alešu Šutarju, ki ga bo po Golobovi napovedi obravnavala v četrtek, na področju socialne politike med drugim načrtuje še ukinitev otroškega dodatka oz. znižanje določenih socialnih transferjev za mladoletne matere, za povratnike pa bo mogoče omejiti denarno socialno pomoč.

Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, se bodo lahko uporabila za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov.

Pred vlado bo hkrati tudi predlog za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja.