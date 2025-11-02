Predsednik SDS Janez Janša je kritičen do predstavljenih vladnih ukrepov po tragičnem dogodku v Novem mestu. "Stvar bo tekla tako kot po poplavah avgusta 2023 - velike besede, bombastične napovedi, na koncu pa nobene hiše ali pa zelo malo od tega," je dejal v današnjem pogovoru za osrednjo informativno oddajo na Planet TV.

Po Janševem mnenju 90 odstotkov ostrejših ukrepov, ki jih je napovedal predsednik vlade Robert Golob, ne bo prišlo niti do osnutka zakona, problematiziral je tudi ustavnopravno skladnost nekaterih rešitev. Zakonodaja, ki je potrebna, da se romska vprašanja rešujejo na sistemski in civiliziran način, je že v proceduri, je dejal in dodal, da je koalicija te zakone zavrnila štirikrat, prej pa jih je ista tranzicijska levica zavračala in blokirala.

Premalo prostora za ukrepanje

Janša je nekatere predlagane ukrepe označil kot "butaste", saj je po njegovem mnenju v obstoječi zakonodaji dovolj manevrskega prostora za ukrepanje. Morda po njegovih besedah res ni dovolj sil, resursov glede na stanje v slovenski policiji. S tega vidika nimajo nič proti, da se Slovenska vojska angažira na meji pri zaščiti pred tujci, ki nezakonito vstopajo v državo, "in se sprostijo policijske sile za območja, kjer so problemi z romskim kriminalom", je dejal in dodal, da pa "nima smisla v tej situaciji dramatizirati zadeve do take razmere, da bi poslali vojsko v romska naselja".

Da se to ne bo zgodilo, je ta teden že zagotovila tudi državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, ko je dejala, da bi v primeru aktivacije 37. člena zakona o obrambi vojaki pomagali policiji pri oskrbi in transportu migrantov ter pri varovanju postopkov z migranti.

Janša je prepričan, da če bi imeli normalno vlado, vsega tega v Novem mestu verjetno ne bi bilo in spomnil na usodo večkrat blokiranega oziroma zavrnjenega svežnja zakonov, v katerih so že zajeti podobni ukrepi. Na vprašanje, ali bo podprl predlog t. i. Šutarjevega zakona, je odvrnil, da ga še ni videl, in zato tega ne ve. Je pa ocenil, da je poimenovanje zakona po tragično umrlem Novomeščanu "slab, nepieteten piar".

Opozoril na zakone v proceduri

Je pa podčrtal, da je treba najprej sprejeti zakone, ki so že v proceduri. "Ne morete za isto stvar predlagati zakona, ki bo preskočil to proceduro," je dejal. V že predlaganih zakonih po njegovih besedah tudi ni potrebnih nekih večjih dodatkov. V njih so ukrepi, je dejal Janša, ki so bili predlagani že pred več leti, so prestali preizkus ljudske iniciative, podprlo jih je 30 tisoč ljudi, težave pa rešujejo sistemsko in organsko.

Kdaj bo na vrsti vladna rešitev, pa je odvisno od tega, kako hitro bo vladna koalicija glasovala za zakone, ki so jih že štirikrat zavrnili, v njih pa so vsi potrebni ukrepi, ki so skladni z ustavo, je povedal. "Menim, da bodo težko nastopali enako, kot so nastopali takrat," je dejal. Menil je še, da bi se spodobilo, da bi se sklical svet za nacionalno varnost, kjer je tudi opozicija.