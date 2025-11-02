Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
20.07

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob romska skupnost ukrepi vlada Janez Janša Janez Janša

Nedelja, 2. 11. 2025, 20.07

13 minut

Predsednik SDS Janša kritičen do predlogov vladnih ukrepov po tragediji v Novem mestu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Kongres SDS, Ormož. Janez Janša | Vodja največje opozicijske stranke je kot glavni problem za nastale razmere na območju JV Slovenije v pogovoru za Planet TV znova navedel, da levičarska politika ustvarja sistem dvojnih meril in gradi svoje volilno telo iz t. i. deprivilegiranih skupin. | Foto Bojan Puhek

Vodja največje opozicijske stranke je kot glavni problem za nastale razmere na območju JV Slovenije v pogovoru za Planet TV znova navedel, da levičarska politika ustvarja sistem dvojnih meril in gradi svoje volilno telo iz t. i. deprivilegiranih skupin.

Foto: Bojan Puhek

Predsednik SDS Janez Janša je kritičen do predstavljenih vladnih ukrepov po tragičnem dogodku v Novem mestu. "Stvar bo tekla tako kot po poplavah avgusta 2023 - velike besede, bombastične napovedi, na koncu pa nobene hiše ali pa zelo malo od tega," je dejal v današnjem pogovoru za osrednjo informativno oddajo na Planet TV.

Po Janševem mnenju 90 odstotkov ostrejših ukrepov, ki jih je napovedal predsednik vlade Robert Golob, ne bo prišlo niti do osnutka zakona, problematiziral je tudi ustavnopravno skladnost nekaterih rešitev. Zakonodaja, ki je potrebna, da se romska vprašanja rešujejo na sistemski in civiliziran način, je že v proceduri, je dejal in dodal, da je koalicija te zakone zavrnila štirikrat, prej pa jih je ista tranzicijska levica zavračala in blokirala.

Premalo prostora za ukrepanje

Janša je nekatere predlagane ukrepe označil kot "butaste", saj je po njegovem mnenju v obstoječi zakonodaji dovolj manevrskega prostora za ukrepanje. Morda po njegovih besedah res ni dovolj sil, resursov glede na stanje v slovenski policiji. S tega vidika nimajo nič proti, da se Slovenska vojska angažira na meji pri zaščiti pred tujci, ki nezakonito vstopajo v državo, "in se sprostijo policijske sile za območja, kjer so problemi z romskim kriminalom", je dejal in dodal, da pa "nima smisla v tej situaciji dramatizirati zadeve do take razmere, da bi poslali vojsko v romska naselja".

Da se to ne bo zgodilo, je ta teden že zagotovila tudi državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, ko je dejala, da bi v primeru aktivacije 37. člena zakona o obrambi vojaki pomagali policiji pri oskrbi in transportu migrantov ter pri varovanju postopkov z migranti.

Janša je prepričan, da če bi imeli normalno vlado, vsega tega v Novem mestu verjetno ne bi bilo in spomnil na usodo večkrat blokiranega oziroma zavrnjenega svežnja zakonov, v katerih so že zajeti podobni ukrepi. Na vprašanje, ali bo podprl predlog t. i. Šutarjevega zakona, je odvrnil, da ga še ni videl, in zato tega ne ve. Je pa ocenil, da je poimenovanje zakona po tragično umrlem Novomeščanu "slab, nepieteten piar".

Opozoril na zakone v proceduri

Je pa podčrtal, da je treba najprej sprejeti zakone, ki so že v proceduri. "Ne morete za isto stvar predlagati zakona, ki bo preskočil to proceduro," je dejal. V že predlaganih zakonih po njegovih besedah tudi ni potrebnih nekih večjih dodatkov. V njih so ukrepi, je dejal Janša, ki so bili predlagani že pred več leti, so prestali preizkus ljudske iniciative, podprlo jih je 30 tisoč ljudi, težave pa rešujejo sistemsko in organsko.

Kdaj bo na vrsti vladna rešitev, pa je odvisno od tega, kako hitro bo vladna koalicija glasovala za zakone, ki so jih že štirikrat zavrnili, v njih pa so vsi potrebni ukrepi, ki so skladni z ustavo, je povedal. "Menim, da bodo težko nastopali enako, kot so nastopali takrat," je dejal. Menil je še, da bi se spodobilo, da bi se sklical svet za nacionalno varnost, kjer je tudi opozicija.

Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori
Novice Neuradno: Aleša Šutarja niso udarili z bokserjem, ampak s pestjo
Nataša Pirc Musar, Novo mesto, obisk, pogovori, Romi, občina
Novice Pirc Musar: Upam, da večja represija ne bo potrebna #video
slovenska policija, policaj, policaja, romsko nasilje, rom
Novice Sindikat policistov Slovenije: Nobena oblast Romom ni posvečala dovolj pozornosti
Pogreb, Aleš Šutar
Novice Zbrani so se poslovili od ubitega Aleša Šutarja
Robert Golob Robert Golob romska skupnost ukrepi vlada Janez Janša Janez Janša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.