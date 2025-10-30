Sindikat policistov Slovenije pozdravlja zaostritev kaznovalne politike, ki jo predvideva napovedani t. i. Šutarjev zakon, saj bodo "predvideni ukrepi stanje normalizirali". Ob tem opozarjajo, da so romska vprašanja "bistveno starejša od tragičnega dogodka", in ob premestitvah policistov v jugovzhodno Slovenijo svarijo pred kadrovsko krizo.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal predsednik sindikata Igor Toplak, jih žalosti dejstvo, da se lahko večji koraki k spremembi zakonodaje storijo šele po "tragični smrti in neposrednem fizičnem napadu na Aleša Šutarja". To namreč ni prva smrtna žrtev fizičnega napada, kriminaliteta pa je v velikem delu Slovenije problem.

Nobena oblast Romom ni posvečala dovolj pozornosti

Ob tem v sindikatu opozarjajo, da niso vsi Romi kršitelji ali storilci kaznivih dejanji. Izzivi sobivanja z Romi pa tudi niso nastali pod to vlado, niti pod prejšnjo. Nobena oblast jim ni posvečala dovolj pozornosti, so ocenili.

Kot trdijo, zaostritev kaznovalne politike za ponavljajoče se prekrške in kazniva dejanja z elementi nasilja v sindikatu v celoti pozdravljajo. Toplak je izpostavil tudi, da so vse do zdaj napisane kazni nesmiselne, saj "predstavljajo zgolj delo policistov brez učinka in statistične podatke, s katerimi razpolaga policija o številu kaznovanih".

Kljub temu imajo pomisleke, "če bodo predlagane spremembe zakonodaje pomenile korak v pravo smer in k ureditvi razmer".

Načeloma podpirajo tudi napoved, da bo policija dobila večja pooblastila pri izvajanju dela na ogroženih in varnostno tveganih območjih. Hkrati pa je Toplak v sporočilu za javnost opozoril, da težava ni v pomanjkanju pooblastil za delo, ki ga policisti opravljajo. "Težava je v pomanjkanju zaupanja vodilnih predstavnikov države in služb znotraj policije v delo policistov," je zapisal.

Pomožni policisti so le začasen obliž

Glede začasnih napotitev dodatnih policistov na območje jugovzhodne Slovenije je Toplak navedel, da so ministra za notranje zadeve v odhodu Boštjana Poklukarja večkrat opozorili, da je kadrovska stiska v policiji že očitna in da nastaja "kadrovska luknja, ki je ne bo več mogoče zakrpati, če oblast ne bo iskala rešitev zdaj – ne šele po volitvah". "Pomožni policisti, ki so zdaj dodatno vpoklicani, predstavljajo zgolj začasen obliž na kadrovske primanjkljaje v policiji, nikakor pa rešitev, ki bi zadostno vplivala na varnostno situacijo kjerkoli," je dodal.

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so ukrepe za reševanje romskih vprašanj napovedali na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki so jo sklicali po sobotnem napadu na meščana. Med drugim so vladni predstavniki napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem Alešu Šutarju. Zakon bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočanje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.