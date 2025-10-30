Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P., STA

30. 10. 2025,
12.35

Četrtek, 30. 10. 2025, 12.35

2 uri, 18 minut

Svet za nacionalno varnost predlaga aktivacijo mešanih patrulj policije in vojske

Prisotnost mešanih patrulj na terenu bo skladna z veljavnim načrtom o sodelovanju med slovensko vojsko in policijo. Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu.

Prisotnost mešanih patrulj na terenu bo skladna z veljavnim načrtom o sodelovanju med slovensko vojsko in policijo. Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu.

Foto: STA

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost so na današnji seji sprejeli sklep, v katerem vladi predlagajo aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, so sporočili z Ukoma.

Po tragičnem dogodku v Novem mestu je za zagotavljanje varnosti na območju Dolenjske prisotno večje število policistov, zato so se člani sekretariata strinjali o aktivaciji mešanih patrulj slovenske policije in vojske, pri čemer bo vojska zagotovila podporo s kadri in tehniko. Vladi predlagajo, da se 37. člen zakona o obrambi aktivira do enega leta, pri čemer se bodo redno mesečno preverjale varnostne razmere.

Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil, so opozorili v sporočilu vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Enak ukrep ob migrantskem valu 2015

Prisotnost mešanih patrulj na terenu bo skladna z veljavnim načrtom o sodelovanju med slovensko vojsko in policijo. "Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu in se je izkazal za učinkovito podporo policiji pri izvajanju njenih nalog za zagotavljanje varnosti," ocenjujejo v sporočilu.

Obenem člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost predlagajo, da se za dodatne posebne obremenitve policistov zagotovijo finančna sredstva.

Vlada bo o predlaganem odločala v najkrajšem možnem času, so še napovedali v Ukomu.

Hkrati tečejo tudi priprave posebnega zakona

Okrepljena prisotnost policije v jugovzhodni Sloveniji sledi sobotnemu napadu, po katerem je umrl 48-letnik. Dejanja je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti, kar je zaostrilo že tako napete odnose med romskim in neromskim prebivalstvom na jugovzhodu države. Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po umrlem.

Zakon bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočanje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

