Pri romskem naselju Brezje ustavili voznika z več kot deset tisoč evri neplačanih kazni

Policisti in uslužbenci Fursa so danes dopoldne na regionalni cesti pri romskem naselju Brezje izvajali skupni nadzor, so sporočili z novomeške policijske uprave. Med nadzorom so ustavili tudi dva voznika z več tisoč evri davčnih dolgov. Eden ima nekaj več kot deset tisoč evrov, drugi pa 2.800 evrov neplačanih kazni. Zoper oba so izvedli ustrezne ukrepe.

Med nadzorom so ustavili in preverili 12 voznikov. Hujših kršitev niso ugotovili, ukrepali pa so zoper enega voznika, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.

Na območju Novega mesta se skupni nadzor nadaljuje tudi v popoldanskih urah, so še dodali.