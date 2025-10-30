Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
30. 10. 2025,
18.35

Osveženo pred

1 ura, 48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88

Natisni članek

Natisni članek
nadzor policija romsko naselje Novo mesto

Četrtek, 30. 10. 2025, 18.35

1 ura, 48 minut

Pri romskem naselju Brezje ustavili voznika z več kot deset tisoč evri neplačanih kazni

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,88
Nadzor v Novem mestu | Med nadzorom so ustavili in preverili 12 voznikov. | Foto PU Novo mesto

Med nadzorom so ustavili in preverili 12 voznikov.

Foto: PU Novo mesto

Policisti in uslužbenci Fursa so danes dopoldne na regionalni cesti pri romskem naselju Brezje izvajali skupni nadzor, so sporočili z novomeške policijske uprave. Med nadzorom so ustavili tudi dva voznika z več tisoč evri davčnih dolgov. Eden ima nekaj več kot deset tisoč evrov, drugi pa 2.800 evrov neplačanih kazni. Zoper oba so izvedli ustrezne ukrepe.

Med nadzorom so ustavili in preverili 12 voznikov. Hujših kršitev niso ugotovili, ukrepali pa so zoper enega voznika, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.

Na območju Novega mesta se skupni nadzor nadaljuje tudi v popoldanskih urah, so še dodali.

Fotogalerija
1
 / 2
Shod predstavnikov romske skupnosti v Črnomlju
Novice V Črnomlju so se zbrali Romi #foto
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar po srečanju z Golobom: Uporaba vojske mora biti zadnji in ne prvi ukrep
Pogreb, Aleš Šutar
Novice Zbrani so se poslovili od ubitega Aleša Šutarja
nadzor policija romsko naselje Novo mesto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.