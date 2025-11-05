Več kot sto videoposnetkov, ki so prikazovali domnevne zelo mlade ukrajinske vojake, ki so objokovali svoj odhod na fronto, a so bili v resnici ustvarjeni z umetno inteligenco, kljub temu pa so jih proruski uporabniki družbenih omrežij delili kot legitimne posnetke, je bilo umaknjenih s platforme TikTok. Medtem so se pojavile informacije, da je z njimi morda povezan 22-letni kontroverzni ruski član platforme za pretakanje videa v živo Twitch, ki je znan po svoji podpori neonacizmu. Na las je namreč podoben objokanemu vojaku v najbolj razširjenem umetnointeligenčnem videoposnetku.

Vojaki, ki jočejo med vožnjo na fronto

Videoposnetki jokajočih ukrajinskih vojakov, ki so bili najverjetneje ustvarjeni z umetnointeligenčnim orodjem Sora – pri nekaterih je bil namreč še vedno prisoten Sorin vodni žig, ki izdaja umetnointeligenčno poreklo –, so bili danes odstranjeni z družbenega omrežja TikTok.

Videoposnetki objokanih ukrajinskih vojakov, ki so tarnali, da so zelo mladi, a jih Ukrajina kljub temu pošilja na fronto. Foto: Posnetek zaslona

Profil @fantomoko, ki jih je samo v oktobru objavil več kot sto, je namreč izginil z družbenega omrežja. Ni znano, ali so ga izbrisali administratorji TikToka ali pa ga je umaknila oseba, ki je upravljala profil.

Foto: Posnetek zaslona

Na Siol.net smo na umetnointeligenčne videoposnetke opozorili v prispevku v sredo zjutraj, kasneje pa so na zlorabo umetne inteligence za širjenje protiukrajinske propagande opozorili tudi drugi, med drugim ukrajinski center za boj proti dezinformacijam in glavni analitik za dezinformacije pri britanskem BBC:

This video, purporting to show a tearful 23-year-old Ukrainian man forced to join the frontlines, is AI-generated and fake.



It was first shared by a now deleted TikTok account that posted many AI-generated videos of Ukrainian men complaining about being forced to fight Russia. https://t.co/UENA8j1EvW pic.twitter.com/DmLpoO40gl — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) November 4, 2025

Je vpleten kontroverzni ruski "streamer"?

Spletni uporabniki so hitro opazili, da se domnevni ukrajinski vojak, ki je solze točil v videoposnetku, ki je bil na družbenih omrežjih deljen najpogosteje, izredno podoben resnični osebi, in sicer 22-letnemu ruskemu članu platforme za pretakanje videa v živo Twitch (ali streamerju, kar je internetni izraz za ustvarjalce tovrstnih vsebin).

Gre za Vladimirja Jurjeviča Ivanova iz Sankt Peterburga, ki na spletni strani Twitch nastopa z vzdevkom Kussia88. Na Twitchu mu sledi kar 1,3 milijona uporabnikov, kar pomeni, da je med prepoznavnejšimi člani platforme.

Prizor iz videoposnetka, ki je v zadnjih dneh kot vihar zaokrožil po družbenem omrežju X Foto: Posnetek zaslona

Kussia88 med gledalci spletnih prenosov v živo oz. ljubitelji t. i. "streamov" velja za kontroverzno figuro. Sporen je že njegov vzdevek, saj mnogi verjamejo, da število 88 pomeni neonacistično numerično šifro za izraz Heil Hitler – "h" je namreč osma črka v angleški abecedi.

Kussia88 v svojih prenosih v živo pogosto deli stališča, ki bi jih povprečen gledalec lahko interpretiral kot nacistična ali neonacistična, vsekakor pa jih tako dojemajo številni njegovi sledilci, saj v pogovorno okno ob videoposnetkih pogosto lepijo neonacistične simbole in z njimi napadajo manj prepoznavne kanale na Twitchu, ki jih kritizira Ivanov.

Adı Vladimir Yuryevich Ivanov 7 Nisan 2003, St. Petersburg doğumlu. Kussia88 kullanıcı adıyla yayınlar yapıyor. https://t.co/ofvAmsvXdP pic.twitter.com/7YS8HpTv9w — Bugra 🎗️ (@BugraCrimUA) November 3, 2025

Rus je bil v oktobru na Twitchu dva tedna tudi "na hladnem", kar pomeni, da ni imel dostopa do svojega uporabniškega računa, a ni jasno, katere pogoje uporabe platforme je prekršil, da si je prislužil tak ukrep. Ob vrnitvi na Twitch so njegovi sledilci razglasil, da bi morali izvesti strelske pohode na šolah najstnikov, ki so mu uredili dvotedensko ločitev od Twitcha, in se jim tako maščevati.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so prepričani, da je bil prav Kussia88 tisti, ki je umetnointeligenčno orodje Sora uril na svojem in na obrazih svojih prijateljev, nato pa rezultate uporabil za ustvarjanje videoposnetkov ukrajinskih vojakov. Drugi pa so mnenja, da je nekdo – najverjetneje oseba, ki je videoposnetke objavljala na TikToku – preprosto naredil posnetke zaslona obraza ruskega streamerja in jih nato uporabil za ustvarjanje umetnointeligenčnih "Ukrajincev".