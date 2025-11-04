Slaba novica za Rusijo: Velika obljuba Nemčije Ukrajini

Nemčija namerava v prihodnjem letu okrepiti vojaško pomoč Ukrajini za dodatne tri milijarde evrov na skupno okoli 11,5 milijarde evrov, je danes sporočilo nemško finančno ministrstvo.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



19.29 Nemčija namerava v prihodnjem letu okrepiti vojaško pomoč Ukrajini

17.09 Zelenski pozval Orbana k odpravi veta na članstvo Ukrajine v EU

15.59 EU bo Ukrajini izplačala več kot 1,8 milijarde evrov

15.57 Zelenski obiskal vojake na območju Pokrovska, kjer se boji nadaljujejo

11.16 Siloviti napadi: gori ena največjih rafinerij v Rusiji, na tisoče ljudi ostalo brez elektrike

10.43 Ukrajinski obveščevalci: V teku je posebna operacija

9.00 Zelenski zavrnil trditve o napredovanju ruskih sil v Pokrovsku

19.29 Nemčija namerava v prihodnjem letu okrepiti vojaško pomoč Ukrajini

Nemčija namerava v prihodnjem letu okrepiti vojaško pomoč Ukrajini za dodatne tri milijarde evrov na skupno okoli 11,5 milijarde evrov, je danes sporočilo nemško finančno ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Finančni minister Lars Klingbeil bo v parlamentarni proračunski postopek za leto 2026 vključil dodatne tri milijarde evrov podpore Ukrajini," je za AFP povedal tiskovni predstavnik ministrstva. Foto: Guliverimage

"Finančni minister Lars Klingbeil bo v parlamentarni proračunski postopek za leto 2026 vključil dodatne tri milijarde evrov podpore Ukrajini," je za AFP povedal tiskovni predstavnik ministrstva.

"To med drugim vključuje artilerijo, drone, oklepna vozila in zamenjavo dveh sistemov patriot," je dodal in napovedal, da bodo s podporo Ukrajini nadaljevali, dokler bo to potrebno.

Nemčija velja za ključno evropsko podpornico Ukrajine. Tej je doslej namenila več milijard evrov pomoči in se vselej zavzemala za krepitev pritiska na Rusijo. Klingbeil je denimo v ponedeljek pozval k popolni ustavitvi uvoza jekla iz Rusije v EU. Kot je opozoril, je namreč iz sankcij izvzeto jeklo v ploščah, ki je nato obdelano v EU.

17.09 Zelenski pozval Orbana k odpravi veta na članstvo Ukrajine v EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes pozval madžarskega premierja Viktorja Orbana, naj odpravi veto, ki Ukrajini preprečuje napredovanje na njeni poti v EU. Dejal je, da bi bilo članstvo Ukrajine v EU pomemben znak podpore njegovi državi, ki se bori proti ruski agresiji. Zelenski upa, da se bo Ukrajina pridružila EU pred letom 2030. Zelenski je bil kritičen od Orbana, ki blokira prizadevanja Kijeva na poti v EU, pri čemer je madžarsko blokado opisal kot "posebno podporo" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Foto: Reuters

"V boju smo za preživetje in resnično bi si želeli, da bi nas madžarski premier podprl, vsaj ne blokiral, če storimo vse, da odpremo pogajalske sklope," je dejal Zelenski v video nagovoru na vrhu EU o širitvi, ki ga je gostila televizijska postaja Euronews.

Zelenski je bil kritičen od Orbana, ki blokira prizadevanja Kijeva na poti v EU, pri čemer je madžarsko blokado opisal kot "posebno podporo" ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Orban, ki goji tesne odnose z ruskim predsednikom, vztraja, da bi vstop Ukrajine v povezavo "uničil" EU.

Zelenski je sicer danes izrazil upanje, da bo Ukrajina vstopila v EU pred letom 2030. Pri tem je zatrdil, da bo njegova država, ki se že več kot tri leta in pol bori proti ruski agresiji, sprejela le polnopravno članstvo v EU.

"Hitreje ko odpremo vse sklope pogajalskih pogajanj in imamo polnopravno pogajalsko platformo, bolje bo za nas. To bi bil podporni dejavnik za Ukrajino," je dejal Zelenski.

Zaradi madžarskega veta z Ukrajino ni bil odprt še noben sklop pogajalskih pogajanj. Evropska komisija je sicer danes ob predstavitvi poročila o napredku držav kandidatk za članstvo na njihovi poti v EU dejala, da bo Ukrajina skupaj z Moldavijo do konca leta pripravljena na začetek pogajanj o vseh sklopih. V Bruslju si bodo po besedah evropske komisarke za širitev Marte Kos prizadevali, da bi lahko države članice EU to tudi potrdile.

Kijev in Kišinjov sta za članstvo v EU zaprosila kmalu po začetku ruske agresije v Ukrajini februarja 2022. Ukrajina in Moldavija sta junija 2022 prejeli status kandidatk za članstvo. Pristopna pogajanja sta uradno začeli junija lani, vendar pa še vedno - predvsem zaradi blokade Budimpešte - čakata za začetek njihove vsebinske faze oziroma odprtje prvega sklopa pogajalskih poglavij.

15.59 EU bo Ukrajini izplačala več kot 1,8 milijarde evrov

Ukrajina bo od Evropske unije prejela več kot 1,8 milijarde evrov, so danes sporočili v Bruslju, potem ko je Svet EU sprejel sklep o petem rednem izplačilu pomoči v okviru t. i. instrumenta za Ukrajino. Sredstva so namenjena krepitvi makrofinančne stabilnosti Ukrajine in podpori delovanja njene javne uprave.

Izplačila v okviru omenjenega instrumenta so tesno povezana z načrtom za Ukrajino, ki opredeljuje strategijo Ukrajine za okrevanje, obnovo in modernizacijo ter časovni okvir za izvajanje reform, potrebnih za njen vstop v EU v prihodnjih letih.

Instrument predvideva, da bo Unija Ukrajini v obdobju od lani do leta 2027 namenila skupno 50 milijard evrov nepovratnih sredstev in ugodnih posojil.

Pred tem so danes v Bruslju objavili nov sveženj širitvenih poročil, v katerem je Evropska komisija zapisala, da bosta tako Ukrajina kot Moldavija do konca leta pripravljeni na začetek pogajanj o vseh sklopih pogajalskih poglavij.

15.57 Zelenski obiskal vojake na območju Pokrovska, kjer se boji nadaljujejo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je obiskal ukrajinske čete na območju mesta Pokrovsk v Donbasu, kjer si Ukrajina prizadeva obraniti strateško pomembno središče pred ruskim zavzetjem. Po navedbah Kijeva v Pokrovsku potekajo hudi boji, pri čemer Moskva trdi, da ruska vojska stiska obroč okoli ukrajinskih enot.

"Z našimi vojaki sem se srečal na poveljniškem mestu 1. korpusa Azovske nacionalne garde Ukrajine (...), ki vodi obrambo na območju Dobropilje," je na družbenem omrežju X objavil Zelenski, pri čemer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil na mesto, ki je približno 20 kilometrov oddaljeno od Pokrovska.

"To je naša država, to je naš vzhod in zagotovo bomo storili vse, kar je v naši moči, da ostane ukrajinski," je dodal.

Pokrovsk leži v vzhodni regiji Doneck na pomembni oskrbovalni poti za ukrajinsko vojsko, ki ga ruske sile skušajo zavzeti že več kot leto dni.

Kijev je pred dnevi sporočil, da so v Pokrovsk vdrli ruski vojaki, zaradi česar so v mesto napotili posebne enote. Zelenski je v ponedeljek dejal, da ruske sile v zadnjih dneh niso imele nobenega uspeha v obleganem Pokrovsku, priznal pa je, da je bil položaj ukrajinskih vojakov težak.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba HUR je danes sporočila, da njena posebna enota Timur nadaljuje operacije proti ruskim silam v Pokrovsku. "Potekajo hudi boji z ruskim okupatorjem," je na Telegramu zapisala HUR.

Sodeč po objavi je v Pokrovsku tudi vodja HUR Kirilo Budanov, kar dokazujejo fotografije in videoposnetek, ki jih je objavila HUR.

V boje so vključene tudi druge enote HUR, ki si prizadevajo preprečiti zavzetje Pokrovska, je še dejala HUR, ki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa drugih podrobnosti iz varnostnih razlogov ni razkrila.

Ruska vojska pa je danes sporočila, da v Pokrovsku zateguje obroč okoli sovražnika, in zatrdila, da je zavzela nekaj deset stavb v mestu.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi so več napadov ukrajinskih sil v Pokrovsku odbili, v mestu pa divjajo boji od hiše do hiše, še poroča dpa, ki dodaja, da trditev obeh strani ni mogoče neodvisno preveriti.

11.16 Siloviti napadi: gori ena največjih rafinerij v Rusiji, na tisoče ljudi ostalo brez elektrike

Ukrajinski brezpilotni letalniki so napadli številne industrijske in energetske objekte v Rusiji. V več rafinerijah in drugih objektih so izbruhnili požari, na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike.

V Volgogradski regiji je po napadu brezpilotnih letalnikov v transformatorski postaji izbruhnil požar. Guverner Andrej Bočarov je potrdil, da so požar povzročili delci sestreljenega brezpilotnega letalnika. V delih mesta Frolov in sosednjih okrožjih so ljudje ostali brez elektrike, zaradi nevarnosti novih napadov je bil v celotni regiji razglašen alarm.

Podoben scenarij se je zgodil v regiji Kursk, kjer je 16 tisoč ljudi ostalo brez elektrike.

Ob tem so ukrajinske sile napadle tudi eno največjih ruskih rafinerij Lukoila, kjer je izbruhnil požar. Prav ta rafinerija je bila tarča ukrajinskega napada 16. oktobra letos.

Kstovo, Nizhny Novgorod region of russia. Lukoil oil refinery is getting sanctioned 🔥 pic.twitter.com/NtqQZWchxR — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 4, 2025

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba skupno prestregla 85 brezpilotnih letalnikov.

Zaradi obsežnih napadov so v Rusiji začasno zaprli nekatera letališča.

10.43 Ukrajinski obveščevalci: V teku je posebna operacija

Ukrajinska obveščevalna služba je sporočila, da v mestu Pokrovsk v regiji Doneck poteka posebna operacija. Zaradi varnosti vojakov več informacij v tej fazi operacije ne razkrivajo.

Pokrovsk služi kot pomembno cestno in železniško vozlišče v vzhodni Ukrajini. "Specialna enota Timur ukrajinske obrambne obveščevalne službe nadaljuje delovanje v mestu Pokrovsk v regiji Doneck, ki je strateško pomembno za logistiko na fronti. V teku so hudi boji proti ruskim okupatorjem," je sporočila ukrajinska obveščevalna služba.

Ukrajinci trdijo, da so se po uspešni pomorsko-zračni operaciji operativcem, ki so pred tem predhodno zavarovali določene položaje s prebojem kopenskega koridorja, pridružile še dodatne sile. "V teku so bojne operacije, katerih cilj je preprečiti sovražniku, da bi razširil svojo prednost nad logističnimi potmi znotraj našega območja," so še sporočili iz ukrajinske obveščevalne službe.

Vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine Oleksandr Sirski je v nedeljo povedal, da poteka kompleksna operacija za uničenje in odmikanje ruskih sil v mestu Pokrovsk.

Foto: Reuters

Reuters je poročal, da se je protiofenziva začela prejšnji teden z izkrcanjem ukrajinskih sil iz helikopterjev Black Hawk. Pojavili so se tudi posnetki, ki prikazujejo vsaj deset vojakov, ki se izkrcajo na polju.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ukrajinski napad preprečili. Kot navajajo, so vse vojake, ki so se izkrcali iz helikopterja, ubili.

Rusov neprimerno več kot ukrajinskih vojakov

V primeru popolnega zavzetja bi lahko Rusi nadaljevali še globlje v regijo Doneck, ki si jo Moskva prizadeva v celoti zasesti že od začetka konflikta z Ukrajino leta 2014.

Po podatkih ukrajinske vojske je okoli Pokrovska skoncentriranih 11 tisoč ruskih vojakov, ki poskušajo obkoliti mesto, predsednik Volodimir Zelenski pa je nedavno dejal, da ruske sile po številu prekašajo ukrajinske vojake v razmerju 8 proti 1.

9.00 Zelenski zavrnil trditve o napredovanju ruskih sil v Pokrovsku

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zavrnil trditve Moskve, da ruske sile napredujejo na več delih fronte v vzhodni Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zelenski je povedal, da ruske sile v zadnjih dneh niso imele nobenega uspeha v obleganem Pokrovsku, priznal pa je, da je bil položaj ukrajinskih vojakov težak.

Foto: Reuters

V Moskvi so zatrjevali, da so ukrajinske sile obkoljene na območju Pokrovska in Kupjanska, Kijev pa je te trditve dosledno zavračal, vendar priznal, da so razmere v Pokrovsku težke.

Približno 30 odstotkov spopadov na frontni črti naj bi potekalo na območju Pokrovska v regiji Doneck, poroča dpa. Položaj v Limanu, Kramatorsku in Kostjantinivki je nespremenjen, je po poročanju dpa še povedal Zelenski.