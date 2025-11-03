Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
16.17

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Narva Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Jevgenij Prigožin Rusija Estonija

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 16.17

5 minut

Rusi na meji z EU izobesili dobro znano zastavo: se bo ponovil junij 2023? #video

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Estonija Wagner | Estonija je v Kremelj poslala tudi uradno poizvedbo, zakaj je na patruljnem čolnu plapolala zastava paravojaške organizacije Wagner. | Foto MZZ Estonije

Estonija je v Kremelj poslala tudi uradno poizvedbo, zakaj je na patruljnem čolnu plapolala zastava paravojaške organizacije Wagner.

Foto: MZZ Estonije

Na reki Narva, ki leži na meji med Estonijo in Rusijo ter teče skozi istoimensko tretje največje mesto v baltski državi, so estonske oblasti opazile čoln ruske obalne straže, na katerem je plapolala zastava ruske paravojaške organizacije Wagner. Z estonskega ministrstva za zunanje zadeve so na rusko ministrstvo javno naslovili vprašanje, ali se Wagner morda pripravlja na ponovitev dogodkov iz leta 2023, ko je paravojaška organizacija, ki jo je takrat še vodil Jevgenij Prigožin, uprizorila pohod proti Moskvi.

Sarkastični Estonci

"Ali Wagner ponovno maršira proti Moskvi, ali pa bodo tokrat raje začeli s Sankt Peterburgom? Težko je reči. Z naše strani je sicer videti, da so si že priključili rusko mejno policijo. Kdo bi vedel, morda rusko ministrstvo za zunanje zadeve?" so na družbenem omrežju X zapisali na estonskem zunanjem ministrstvu in v objavi označili profil ruskega ministrstva. 

Vladimir Putin
Novice Putin vabi: Samo za vas bomo nehali pobijati. Pridite in poglejte resnico.

Zakaj je na patruljnem čolnu ruske mejne policije oziroma obalne straže, ki straži mejo med Rusijo in Estonijo, plapolala zastava paravojaške organizacije Wagner z značilno lobanjo in merkom strelnega orožja, še ni znano.

Estonija je v Kremelj sicer poslala tudi uradno poizvedbo, zakaj je na patruljnem čolnu plapolala zastava paravojaške organizacije Wagner.

Vladimir Putin
Novice Nore številke razkrivajo, kako zelo si Putin želi zlomiti Ukrajino #video

Razpoke v ruskem železnem sistemu?

Na estonskem zunanjem ministrstvu so v sporočilu za javnost zapisali tudi, da je zastava ruskih plačancev, ki jih je do svoje smrti leta 2023 vodil ruski oligarh Jevgenij Prigožin, morda znak pojavljanja razpok v "ruskem železnem sistemu", kar bi lahko bila posledica vojne v Ukrajini in pritiska z Zahoda, predvsem v obliki sankcij in pošiljk orožja za Ukrajino.

Paravojaška organizacija Wagner namreč velja za simbol do zdaj najbolj resnega upora proti režimu Vladimirja Putina od začetka vojne v Ukrajini. 

Pripadniki skupine Wagner med pohodom proti Moskvi junija 2023. | Foto: Reuters Pripadniki skupine Wagner med pohodom proti Moskvi junija 2023. Foto: Reuters

Junija 2023 so enote Wagnerja pod vodstvom Jevgenija Prigožina namreč uprizorile pohod proti Moskvi in ob tem med drugim zavzele tudi rusko mesto Rostov na Donu.

Volodimir Zelenski
Novice Temna plat Zelenskega: Ukrajina pod pritiskom?

Upor se je končal z dogovorom med Prigožinom, Putinom in beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. Wagner je upor prekinil v zameno za obljubo ruskih oblasti, da zoper pripadnike organizacije ne bodo sprožili pravnih postopkov, če se ti umaknejo v Belorusijo.

Jevgenij Prigožin, šef Wagnerja, je le dva meseca po uporu proti ruskemu režimu umrl v letalski nesreči. | Foto: Reuters Jevgenij Prigožin, šef Wagnerja, je le dva meseca po uporu proti ruskemu režimu umrl v letalski nesreči. Foto: Reuters

Jevgenij Prigožin je dva meseca pozneje umrl v letalski nesreči v Rusiji, ob kateri so mnogi posumili, da je šlo v resnici za naročen umor, saj naj bi na letalu eksplodirala bomba. Nadzor nad Wagnerjem je nato prevzel Prigožinov brat Pavel.

ukrajina ukrajinska vojska vojna
Novice Obsežen napad Ukrajine: v naftni rafineriji Saratov izbruhnil požar
Narva Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Jevgenij Prigožin Rusija Estonija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.