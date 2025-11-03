Na reki Narva, ki leži na meji med Estonijo in Rusijo ter teče skozi istoimensko tretje največje mesto v baltski državi, so estonske oblasti opazile čoln ruske obalne straže, na katerem je plapolala zastava ruske paravojaške organizacije Wagner. Z estonskega ministrstva za zunanje zadeve so na rusko ministrstvo javno naslovili vprašanje, ali se Wagner morda pripravlja na ponovitev dogodkov iz leta 2023, ko je paravojaška organizacija, ki jo je takrat še vodil Jevgenij Prigožin, uprizorila pohod proti Moskvi.

Sarkastični Estonci

"Ali Wagner ponovno maršira proti Moskvi, ali pa bodo tokrat raje začeli s Sankt Peterburgom? Težko je reči. Z naše strani je sicer videti, da so si že priključili rusko mejno policijo. Kdo bi vedel, morda rusko ministrstvo za zunanje zadeve?" so na družbenem omrežju X zapisali na estonskem zunanjem ministrstvu in v objavi označili profil ruskega ministrstva.

Zakaj je na patruljnem čolnu ruske mejne policije oziroma obalne straže, ki straži mejo med Rusijo in Estonijo, plapolala zastava paravojaške organizacije Wagner z značilno lobanjo in merkom strelnega orožja, še ni znano.

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025

Estonija je v Kremelj sicer poslala tudi uradno poizvedbo, zakaj je na patruljnem čolnu plapolala zastava paravojaške organizacije Wagner.

Razpoke v ruskem železnem sistemu?

Na estonskem zunanjem ministrstvu so v sporočilu za javnost zapisali tudi, da je zastava ruskih plačancev, ki jih je do svoje smrti leta 2023 vodil ruski oligarh Jevgenij Prigožin, morda znak pojavljanja razpok v "ruskem železnem sistemu", kar bi lahko bila posledica vojne v Ukrajini in pritiska z Zahoda, predvsem v obliki sankcij in pošiljk orožja za Ukrajino.

Paravojaška organizacija Wagner namreč velja za simbol do zdaj najbolj resnega upora proti režimu Vladimirja Putina od začetka vojne v Ukrajini.

Pripadniki skupine Wagner med pohodom proti Moskvi junija 2023. Foto: Reuters

Junija 2023 so enote Wagnerja pod vodstvom Jevgenija Prigožina namreč uprizorile pohod proti Moskvi in ob tem med drugim zavzele tudi rusko mesto Rostov na Donu.

Upor se je končal z dogovorom med Prigožinom, Putinom in beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. Wagner je upor prekinil v zameno za obljubo ruskih oblasti, da zoper pripadnike organizacije ne bodo sprožili pravnih postopkov, če se ti umaknejo v Belorusijo.

Jevgenij Prigožin, šef Wagnerja, je le dva meseca po uporu proti ruskemu režimu umrl v letalski nesreči. Foto: Reuters

Jevgenij Prigožin je dva meseca pozneje umrl v letalski nesreči v Rusiji, ob kateri so mnogi posumili, da je šlo v resnici za naročen umor, saj naj bi na letalu eksplodirala bomba. Nadzor nad Wagnerjem je nato prevzel Prigožinov brat Pavel.