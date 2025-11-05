Ameriški predsednik Donald Trump je danes na srečanju z republikanskimi senatorji v Beli hiši priznal, da se republikanski kandidati niso dobro odrezali na torkovih državnih in lokalnih volitvah, ki so med drugim prinesle demokratski zmagi na guvernerskih volitvah v New Jerseyju in Virginiji ter županskih volitvah v New Yorku.

"Sinoči ni bilo pričakovati zmag, saj je šlo za demokratska območja, vendar menim, da to ni bilo dobro za republikance. Nisem prepričan, da je bilo dobro za kogarkoli. Vendar smo imeli zanimiv večer, veliko smo se naučili in o tem bomo govorili," Trumpa navajajo ameriški mediji.

Poleg poraza v Virginiji, New Jerseyju in New Yorku je odmeval še uspeh referenduma v Kaliforniji, ki demokratom omogoča spremembe meja volilnih okrožij, da si na volitvah prihodnje leto v predstavniškem domu zveznega kongresa zagotovijo več sedežev.

Štiriintridesetletni Mamdani bo januarja postal prvi muslimanski župan New Yorka

Najodmevnejša je zmaga 34-letnega v Ugandi rojenega državnega kongresnika Zohrana Mamdanija, ki bo januarja postal prvi muslimanski župan New Yorka.

Demokratični socialist je zmagal kljub Trumpovi javni podpori nekdanjemu demokratskemu guvernerju New Yorka Andrewu Cuomu. Tega je sicer Mamdani porazil na demokratskih strankarskih volitvah, nakar se je Cuomo odločil za neodvisno kandidaturo.

Trump je pred volitvami grozil, da bo v primeru zmage, kot je dejal, komunista Mamdanija mestu New York ukinil zvezno proračunsko pomoč. Za zdaj grožnje še ni ponovil.

V prvem odzivu na volitve je Trump v torek zvečer na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so republikanci izgubili, ker njega ni bilo na glasovnicah in ker so demokrati prekinili financiranje zvezne vlade.

Izidi volitev niso olajšali dela političnim analitikom

Izidi volitev sicer niso olajšali dela političnim analitikom, saj zmagovalni demokratski kandidatki za guvernerja Virginije in New Jerseyja zastopata bolj sredinsko politiko, Mamdani pa z obljubami o zamrznitvi najemnin, zastonj avtobusnemu prevozu in med drugim višjimi davki za bogate stranko nagiba v levo.

Del demokratske stranke njegovo zmago vidi kot potrditev potrebe po premiku stranke v levo, drugi del vztraja pri sredini. Republikanci ga medtem nameravajo uporabiti kot ustrahovanje za sredinsko opredeljene volivce na kongresnih volitvah po ZDA v prihodnjem letu.

Vzporedne ankete med volitvami so sicer ugotovile, da je volivce v Virginiji, New Jerseyju in New Yorku najbolj skrbel slab gospodarski položaj.