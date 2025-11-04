Si iz pravega testa (za ESET)?

ESET Slovenija je na osnovi odličnih rezultatov odprl že drugo prodajno akademijo ESET. 15 pogumnih bo dobilo priložnost, da brezplačno pridobijo mednarodno priznana certificiranja za prodajo kibernetskih varnostnih rešitev. Dva čaka privlačna karierna pot v podjetju Si splet (ESET Slovenija)! Si upaš?

Foto: SI SPLET D.O.O.

Kibernetska varnost je ena od dejavnosti informacijskih tehnologij z izjemno prihodnostjo. To pomeni, da oblikuje izredno zaželena delovna mesta, polna izzivov, dinamike in akcije.

Si želiš pridobiti pomembna znanja, ki ti pomagajo, da res obvladaš posel kibernetske varnosti? Hočeš delati v fantastični ekipi, ki sponzorira Planico? Potem se enostavno prijavi na ESET Sales Academy!

V petih tednih do strokovnjaka za prodajo kibernetske varnosti

ESET Sales Academy je ekskluziven izobraževalni program za vse tiste, ki hočejo izpiliti svoje prodajne veščine in se preizkusiti v svetu informacijskih tehnologij. Še posebej pa v poslu kibernetske varnosti!

In kaj imaš od tega ti? V okviru pettedenskega programa pridobiš poglobljeno razumevanje o inovativnih tehnoloških rešitvah za kibernetsko varnost. Poleg tega se naučiš naprednih prodajnih tehnik, ki ti mimogrede pridejo prav povsod! Za vse to prejmeš certifikate ESET, ki so priznani po vsem svetu. In navsezadnje, če dokažeš, da si iz pravega testa, te čaka krasna služba v podjetju Si splet (ESET Slovenija) ali pri katerem izmed pogodbenih partnerjev.

Izobraževanje poteka prek spleta, enkrat tedensko pa bo srečanje v živo v Ljubljani. Usposabljanja so tako prilagojena tudi za vse tiste, ki so že nekje zaposleni in si želijo novih izzivov.

Izkaži se!

Podjetje ESET je vodilni ponudnik kibernetske varnosti, kar potrjuje z odličnostjo svojih rešitev in storitev ter seveda tudi z odličnostjo pri prodaji. ESET Sales Academy je priložnost za vse, ki si želijo napredovati v karieri ali se preizkusiti pri prodaji informacijskih tehnologij. Si predstavljaš, da delaš v ekipi zmagovalcev in se družiš z zmagovalci?

To je posebna priložnost. Tudi zate. Vendar te čaka predizbor, kjer se boš predstavila oziroma predstavil ekipi, ki te bo usposabljala. Med kandidati, ki se bodo izkazali v predizboru, bomo izbrali do 15 prihodnjih prodajnih strokovnjakov naslednje generacije. Dva pa bosta dobila priložnost, da se dokažeta v pravem poslu!

Hočeš postati zaželena strokovnjakinja ali strokovnjak za prodajo kibernetske varnosti in IT-rešitev? Zgrabi to edinstveno karierno priložnost in se prijavi zdaj. Izobraževanje se začne 7. januarja, vmes sta predizbor in izbor, zato pohiti s prijavo.

Naročnik oglasnega sporočila je SI SPLET, D. O. O.