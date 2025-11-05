Kitajski udarec: je Trump pred velikim porazom?

Ker je Donald Trump Kitajski naložil visoke carine, je ameriški uvoz iz Kitajske upadel. Toda preostali svet nadomešča razliko in od Kitajske kupuje več kot kadarkoli prej. Je torej Trump že izgubil trgovinsko vojno s Kitajsko?

Če primerjamo tretje četrtletje letošnjega leta in tretje četrtletje lanskega leta, so Kitajci v ZDA izvozili za 38 milijard dolarjev (33,1 milijarde evrov) manj blaga. Upadel je tudi kitajski izvoz v Rusijo (pet milijard dolarjev oziroma 4,4 milijarde evrov manj) in Brazilijo (690 milijonov dolarjev oziroma 600 milijonov evov manj). Kitajska je manj izvozila tudi v Švico, Mehiko, Iran, Panamo in Mongolijo, piše New York Times (NYT).

Kitajska velika preusmeritev

Toda vse te upade Kitajci nadomeščajo z izvozom v številne druge države. Če primerjamo tretje četrtletje letošnjega leta in tretje četrtletje lanskega leta, so Kitajci v EU izvozili za 15 milijard dolarjev (13,1 milijarde evrov) več blaga, v Hongkong za 12 milijard dolarjev (10,5 milijarde evrov) več, v Vietnam za 11 milijard dolarjev (9,6 milijarde evrov) več in na Tajsko za pet milijard dolarjev (4,4 milijarde evrov) več.

V omenjenem obdobju so iz Kitajske več uvozile tudi Velika Britanija, Japonska, Indija, Avstralija, Singapur, Tajvan, Argentina, Združen arabski emirati, Uzbekistan, Liberija, Kongo ...

Kitajski rekordni izvoz

Kitajska je z osupljivo hitrostjo nadomestila upad iz Amerike. Pošiljke v druge dele sveta so se letos močno povečale, kar dokazuje, da kitajske prevlade v proizvodnji ne bo mogoče zlahka upočasniti. Kitajski izvoz je na dobri poti, da letos doseže nov rekord, piše NYT.

Ta nadomestitev je bila tako hitra, ker je bila Kitajska pripravljena na trgovinsko vojno z ZDA. Kitajska že leta išče nove stranke, njene ogromne naložbe v proizvodnjo pa ji omogočajo prodajo blaga po nizkih cenah.

"To ni presenečenje"

"Ne bi smeli biti presenečeni, da lahko Kitajska najde trge zunaj razvitih gospodarstev," je za NYT dejala Mary Lovely, višja sodelavka na Petersonovem inštitutu za mednarodno ekonomijo, možganskem trustu, ki ima sedež v Washingtonu.

Prejšnji teden je Trump sicer znižal carine, ki jih je proti Kitajski uvedel v preteklih mesecih, a še vedno ostajajo na ravni, ki je nismo videli že desetletja. Trump vztraja, da bodo njegove carine spodbudile oživitev ameriških tovarn in ustvarile delovna mesta – obljuba, ki jo mnogi ekonomisti in strokovnjaki za proizvodnjo izpodbijajo.

Kitajski izvoz raste kljub Trumpu

Prav tako ni jasno, kako učinkovita bo njegova politika pri zajezitvi pretoka blaga, ki izvira iz Kitajske in potuje skozi druge države, preden prispe v ZDA.

Kitajski predsednik Ši Džinping se je pripravil na drugi Trumpov mandat. Foto: Guliverimage

Kitajski svetovni izvoz še naprej raste kljub Trumpovim prizadevanjem. Če je na začetku Trumpovega prvega mandata (januar 2017) Kitajska izvozila za nekaj manj kot 600 milijard dolarjev (523 milijard evrov) blaga, je na začetku Trumpovega drugega mandata (januarja letos) kitajski izvoz znašal nekaj manj kot 900 milijard dolarjev (784 milijard evrov).

Vse manjši pomen trga v ZDA za Kitajce

Poleg tega je pomen ameriškega trga za kitajske izvoznike vse bolj upadal. Leta 2000 je izvoz v ZDA predstavljal 20 odstotkov vsega kitajskega izvoza, zdaj pa le deset odstotkov.

Nekatere države, vključno z Vietnamom (28 odstotkov večji uvoz iz Kitajske v zgoraj predstavljenem obdobju) in članicami Evropske unije (11 odstotkov večji kitajski uvoz), so zelo zaskrbljene zaradi tveganja, ki ga predstavlja kitajski izvoz za njihove lastne industrije.

Druge države, kot sta Argentina (57 odstotkov večji uvoz iz Kitajske) in Nigerija (45 odstotkov večji uvoz iz Kitajske), kupujejo poceni kitajsko tehnologijo za posodobitev svojih gospodarstev, vendar se soočajo s trgovinskimi neravnovesji s Kitajsko.

Upad uvoza kitajskega pohištva, telefonov in računalnikov

Američani so iz Kitajske med drugim leta uvažali opremo za ameriške domove in pisarne. Čeprav je obseg kitajskega izvoza v ZDA še vedno ogromen, so upadi letos opazni. ZDA od Kitajske med drugim kupuje manj plastičnih izdelkov (od košar za perilo do plastičnih vilic) in pohištva (od vzmetnic do svetilk).

ZDA zdaj večino svojih pametnih telefonov dobijo iz Indije, prenosne računalnike pa iz Vietnama. Foto: Shutterstock

Zelo se je zmanjšal ameriški uvoz telefonov (47 odstotkov manj) in računalnikov (54 odstotkov manj) iz Kitajske. Trump je letos takšno potrošniško elektroniko izvzel iz večine svojih carin, vendar so Apple, Hewlett-Packard in drugi proizvajalci še naprej diverzificirali svoje dobavne verige zunaj Kitajske.

ZDA zdaj večino svojih pametnih telefonov dobi iz Indije, prenosne računalnike pa iz Vietnama, kažejo najnovejši podatki ameriške vlade.

Kitajska preplavlja afriške in južnoameriške trge

Medtem pa Kitajska z avtomobili, tovornjaki, kolesi in ladjami preplavlja države v razvoju v Afriki (42 odstotkov večji izvoz) in Južni Ameriki (13 odstotkov večji izvoz). Kitajski izvoz baterij in železnih izdelkov se povečuje v Evropi (sedem odstotkov več) in Aziji (14 odstotkov več).

Po desetletjih načrtne in od države spodbujene industrijske politike je Kitajska postala vodilna svetovna proizvajalka avtomobilov, baterij in sončnih kolektorjev. Slabo povpraševanje kitajskih potrošnikov je še bolj pritiskalo na kitajska podjetja, da iščejo nove posle v tujini.

Poceni kitajsko jeklo

Kitajska je v zadnjih nekaj letih proizvedla tudi rekordne količine jekla. To se zdaj prodaja po vsem svetu po cenah, ki so včasih nižje od ustekleničene vode, poudarja NYT.

Pohod kitajskih avtomobilov na afriško celino: na fotografiji vidimo Južnoafričana v kitajskem električnem avtomobilu znamke BYD. Foto: Guliverimage

Številne afriške države so pred tem od Kitajske kupile le malo teh izdelkov. Kitajska je pred dvema letoma Nigeriji prodala le približno sto električnih avtomobilov, letos pa jih je prodala že na tisoče. Pošiljke sončnih panelov v Alžirijo so letos že skoraj štirikrat večje od vseh pošiljk lanskega leta.

Kitajci načrtno poceni prodajajo v Afriko

Kitajski izvoz v Afriko tako narašča, medtem ko je Trump ukinil razvojno pomoč celini. Kitajska podjetja žrtvujejo dobičke s prodajo v Afriko po nizkih cenah, vendar v mnogih primerih pridobivajo vpliv.

"Marže morda niso tako visoke," je za NYT dejala Ilaria Mazzocco, namestnica direktorja washingtonskega Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) in dodala: "Toda za te trge je dostop do te tehnologije po ugodnih cenah prelomno."

Težave Kitajcev pri izvozu igrač in igralnih konzol

Obstajajo izjeme pri sposobnosti Kitajske, da uspešno nadomesti izgubljene prihodke z izgubo ameriškega trga s preusmeritvijo izvoza drugam. Kitajska podjetja na primer izdelujejo večino igrač na svetu, ZDA pa so že dolgo njihova največja stranka.

Poleti se je kitajski izvoz igralnih konzol, kostumov in družabnih iger v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za 3,5 milijarde dolarjev (nekaj več kot tri milijarde evrov), predvsem zaradi strmega upada pošiljk v ZDA.

Tudi zaradi velike ameriške odvisnosti od kitajskih redkih kovin je Trump vsaj za eno leto znižal carine na kitajske izdelke. Foto: Guliverimage

Še vedno ni jasno, kako učinkovit bo Trump pri pritiskanju na države, zlasti tiste v Aziji, da zavrnejo preusmerjeni kitajski izvoz. Kitajska preusmeritev izvoza v tretje države je omejila vpliv njegovih trgovinskih ukrepov proti Kitajski med njegovim prvim mandatom.

Raste ameriški uvoz iz drugih delov Azije

Eno je gotovo: ameriški potrošniki kupujejo več blaga iz drugih delov Azije. Septembra se je tajski izvoz v ZDA povečal za 33 odstotkov, tajvanski za 51 odstotkov, singapurski pa za 13 odstotkov.

Premiki v kitajskem izvozu so del pričakovane nadaljnje in nepredvidljive preobrazbe. Znižanje ameriških carin prejšnji teden, ki je po Trumpovih besedah ​​znižalo skupne carine za Kitajsko na približno 45 odstotkov, bi lahko stabiliziralo kitajski izvoz v ZDA, je za NYT dejal poznavalec kitajskega gospodarstva Gerard DiPippo.

Trump razmišlja o novih carinah

Kljub temu da se je s Kitajsko dogovoril o enoletnem trgovinskem sporazumu, Trump razmišlja o tem, ali bi uvedel dodatne carine za panoge, v katerih prevladuje Kitajska, kot sta farmacevtski izdelki in brezpilotni letalniki.

Obljublja, da bo končal ameriško odvisnost od Kitajske pri nekaterih ključnih rudninah. Ker bo na položaju še več kot tri leta, se Trumpova prizadevanja za preoblikovanje trgovine verjetno ne bodo ustavila na trenutni ravni, še piše NYT.