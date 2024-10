Je to skrivnostna moč, zaradi katere bo Kitajska premagala Zahod?

Po drugi strani Louis-Vincent Gave trdi, da lahko sam našteje deset stečajev kitajskih podjetij v zadnjih treh ali štirih letih. Gre za stečaje podjetij, ki so izdelovala avtomobile, sončne celice, se ukvarjale z nepremičninami …

Tako pridemo do paradoksa, da je na Kitajskem veliko več konkurence in posledično veliko več stečajev kot v ZDA, poudarja Gave in pojasnjuje, da kitajska ekonomija deluje tako, da obstaja močan vladni nadzor nad gospodarstvom.

A ta močni vladni nadzor paradoksalno vodi v položaj, ko je trg bolj dinamičen pri ustvarjanju novih podjetij, a tudi bolj dinamičen pri uničevanju podjetij, ki niso uspešna.

Po drugi strani pa v ZDA, kjer je verjetno obraten položaj, ko ima kapital večji nadzor nad vlado, v večini gospodarskih panog nastajajo monopoli, vlada pa po Gavejevih besedah na nešteto načinov rešuje podjetja, da bi se ta izognila stečaju.

