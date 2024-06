Pravilno je napovedal propad Sovjetske zveze, zdaj napoveduje propad Zahoda

Francoski zgodovinar, antropolog, politolog in demograf Emmanuel Todd je prvič pritegnil pozornosti javnosti 1976, ko je bil star šele 25 let. Razlog njegove zgodnje prepoznavnosti je bila na prvi pogled drzna napoved razpada Sovjetske zveze. Ta napoved se je uresničila petnajst let pozneje. Zdaj trdi, da Zahod propada, razlog za propad pa je izginevanje protestantizma.

Končni padec: eseji o razpadanju sovjetske sfere (La chute finale: Essais sur la décomposition de la sphère Soviétique v izvirniku). Tako je naslov dela, v katerem je Emmanuel Todd na podlagi kazalnikov, kot je velika stopnja umrljivosti dojenčkov, napovedal propad komunistične Sovjetske zveze. V 70. letih preteklega stoletja je zaradi svojih napovedi dobil sloves protikomunista.

Napoved ameriškega propada in pohvale na račun Rusije

Ko pa je leta 2001 izdal knjigo Po Imperiju: esej o razpadu ameriškega sistema (fr. Après L'Empire: essais sur la décomposition du système américain), so ga uvrstili med protiameriške mislece. V knjigi je trdil, da ZDA niso več edina supersila na svetu ter da se preostali svet zaradi hitrega upadanja rodnosti modernizira hitreje, kot je bilo pričakovati.

Po drugi strani pa je Todd naklonjen Putinovi Rusiji in kritičen do Ukrajine. To se vidi tudi v letos izdani knjigi Poraz Zahoda (fr. La Défaite de l'Occident). Poleg hval na račun Rusije med drugim trdi, da Zahod oziroma ZDA propadajo zaradi izpuhtevanja protestantizma. Ta je po njegovem predstavljal moč in posebnost Zahoda.

Velika Amerika od Teddyja Roosevelta do Eisenhowerja

Največji vzpon so ZDA po njegovem doživele v prvi polovici 20. stoletja, od časa vladanja ameriškega predsednika Theodorja Roosevelta (predsednikoval od leta 1901 do 1909) do časa predsednikovanja Dwighta Eisenhowerja (V Beli hiši med letoma 1953 in 1961).

Todd je razpad sovjetske sfere napovedal že leta 1976, ko se je vzhodnoevropski komunistični blok zdel še zelo trden (na drugi strani so se morale ZDA v prvi polovici 70. let umakniti iz Vietnama, komunistični Severni Vietnam je zasedel Južni Vietnam, v ZDA pa je izbruhnila afera Watergate). Na fotografiji: padec Berlinskega zidu jeseni 1990. Leto pozneje se je Vzhodna Nemčija združila z Zahodno, Sovjetska zveza pa je razpadla. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ta Amerika, sam ji pravi Velika Amerika, je bila Amerika, ki je ohranila vse pozitivne vrednote protestantizma, njegovo izobraževalno učinkovitost, odnos do dela in sposobnost vključevanja posameznika v skupnost, je letos povedal v intervjuju za francoski tednik Le Point.

Od zombijevske do ničelne faze

A po drugi strani je bilo prav to obdobje največje moči ZDA po Toddovem mnenju tudi obdobje, sam jo imenuje zombijevska faza, ko je izginila protestantske matrica ameriške družbe. Potem so ZDA zapadle v ničelno fazo.

Po Toddovem mnenju je ta verski in kulturni upad povezan z anglo-ameriškim gospodarskim porazom. "Globalizacija je povzročila, da Zahod nasploh, še zlasti pa ZDA ne morejo proizvesti orožja, potrebnega za Ukrajino. Američani so med poletno ofenzivo (lanska spodletela ukrajinska poletna protiofenziva, op. p.) poslali Ukrajince v katastrofo z nezadostno opremo."

Todd vidi sorodnosti med protestantizmom in komunizmom

Todd vidi tudi povezavo med komunistično Sovjetsko zvezo in protestantskim svetom. "Kar je skupnega protestantizmu in komunizmu, je obsedenost z izobraževanjem. Komunizem, vzpostavljen v vzhodni Evropi, je razvil nove srednje sloje. In prav ti srednji razredi so takrat razglasili, da so delujoča liberalna demokracija in da so Rusi pošasti," je dejal za Le Point.

Za Todda so ameriške vojne proti Iraku in afganistanskim talibanom v preteklih desetletjih znamenje upada ameriške moči. Na fotografiji: ameriški tanki v Iraku. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Todd je že desetletja prepričan, da so ZDA postale edina svetovna supersila zgolj po naključju in nenačrtno – zaradi razpada Sovjetske zveze – in da so bile že same v 80. letih preteklega stoletja na poti v zaton. Ameriške vojne proti Iraku in Afganistanu so zanj zgolj znamenje ameriškega propadanja, ne pa dokaz ameriške moči.

V Franciji je popolno Toddovo nasprotje sovjetologinja in strokovnjakinja za pokomunistično Rusijo Francoise Thom, ki predava na pariški Sorbonni. Ker je kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina, ima prepoved vstopa v Rusijo. Thomova trdi, da so za Francijo značilni intelektualni rusofili, ki zagovarjajo Rusijo zaradi čistega antiamerikanizma.

Prerok ameriške moči

Če je Todd prerok propada ZDA in Zahoda, pa se na drugi strani slišijo tudi nasprotna mnenja. V Indiji rojeni ameriški novinar in pisec Fareed Zakaria tako trdi, da je ne glede na vse govorice o ameriški disfunkcionalnosti in nazadovanju realnost zelo drugačna, zlasti v primerjavi z drugimi bogatimi državami.

"Leta 1990 je bil dohodek na prebivalca v ZDA (merjen s kupno močjo) za 17 odstotnih točk višji kot na Japonskem in za 24 odstotnih točk višji kot v zahodni Evropi. Danes je razlika 54 oziroma 32 odstotnih točk. Leta 2008 sta bili gospodarstvi ZDA in evroobmočja približno enake velikosti. Danes je ameriško gospodarstvo približno dvakrat večje," besede Zakaria povzema švicarski medij Watson.ch.