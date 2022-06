Kaj ta mož ve o nevarnosti izbruha tretje svetovne vojne?

Številne zahodne države pošiljajo orožje Ukrajincem, da bi lahko ti ustavili ruske napade oziroma pregnali rusko vojsko s svojega ozemlja, ni pa se še začel odkriti spopad med Natom in Rusijo.

Primerjave s prvo svetovno vojno

Tisti, ki svarijo, da lahko Nato in Rusijo zdrsita v tretjo svetovno vojno, pogosto ponujajo primerjavo s prvo svetovno vojno. Takrat so evropske velesile po atentatu v Sarajevu nad avstrijskim prestolonaslednikom Francem Ferdinandom po nizu verižnih reakcij dobesedno zdrsnile v vojno.

Ta zdrs v vojno je v svoji knjigi Mesečniki (ang. The Sleepwalkers) opisal avstralski zgodovinar Christopher Clark. Zato ne preseneča, da je nemška tiskovna agencija dpa avstralskega zgodovinarja, ko je bil nedavno na obisku v Nemčiji, povprašala o morebitnih vzporednicah med izbruhom prve svetovne vojne in vojno v Ukrajini.

Clark ne vidi veliko podobnosti z letom 1914

Clark ne vidi kakšne velike podobnosti med letom 1914 in dogajanjem v Ukrajini. Leta 1914 je bila namreč stara celina razdeljena na dva tabora, danes pa je Rusija v Evropi precej izolirana.

Videoposnetek iz leta 2014, v katerem Clark govori tudi o Putinovi Rusiji, krizi v Ukrajini in prvi svetovni vojni:

Poleg tega so vzroki za vojno v Ukrajini precej drugačni kot leta 1914, saj se je letošnja vojna začela z brutalno vojaško agresijo – z vkorakanjem ruske vojske v Ukrajino. Leta 1914 pa se je vojna začela zaradi zapletene krize po sarajevskem atentatu. "Zdaj je nekaj povsem drugega. Obstaja akter (ruski predsednik Vladimir Putin, op. p.), ki vleče poteze," poudarja Clark.

Clark je zadržan do enačenja Putina s Hitlerjem

Na novinarsko vprašanje, ali je morda za vojno v Ukrajini boljša primerjava z drugo svetovno vojno kot s prvo, pa je Clark odgovoril: "Razumem, zakaj ljudje delajo to primerjavo, vendar sem skeptičen. Za to primerjavo se skriva enačba, da je Putin enak Hitlerju. To vedno vodi v slepo ulico. Putin ni Hitler. Noče izničiti nobene skupine ljudi. Trditev, da je v Ukrajini storil genocid, je preprosto napačna. Njegove oborožene sile izvajajo vojne zločine in zločine proti človeštvu, ne pa genocida. Predlagam, da zadevo ocenimo nekoliko bolj diferencirano in s hladno glavo."

Clarkovo stališče je tukaj precej drugačno od stališča ameriškega zgodovinarja Timothyja Snyderja, ki Putina označuje za fašista, ki vodi fašistično uničevalno vojno. Clarkovo mnenje je tudi v nasprotju s številnimi izjavami visokih ruskih politikov, nenazadnje tudi Putina, ki zanikajo ukrajinsko nacionalno identiteto in težijo k raznarodovalni politiki.

Glede strahov številnih Nemcev, da se bo zahodna podpora Ukrajini stopnjevala in da se bo na koncu Zahod neposredno vpletel v vojno, Clark pravi, da obstaja tveganje, da bo prevelik odmerek odzivov povzročil zaostritev.

Tveganje pred premajhnim odzivom na ruski napad

A je po drugi strani veliko večje tveganje, da bodo odzivi na ruski napad na Ukrajino preblagi. To bo dalo voditeljem po svetu sporočilo, da lahko nekaznovano napadejo sosednjo državo. Če bomo svetu poslali takšno sporočilo, potem se moramo res pripraviti na nadaljnje krize, svari avstralski zgodovinar.

Če ameriški zgodovinar Timothy Snyder Putinovo Rusijo označuje za fašistično državo, pa je njegov avstralski kolega Christopher Clark zadržan do enačenja Vladimirja Putina z Adolfom Hitlerjem. Foto: Guliverimage

Glede odzivov britanskega premierja Borisa Johnsona in nemškega kanclerja Olafa Scholza na ruski napad na Ukrajino Clark pravi, da daje bolj prav obotavljivemu Scholzu kot Johnsonu, ki je prepričan, da je novi Winston Churchill.

Je vojna v Ukrajini prelomnica med dvema zgodovinskima dobama?

Clarku se tudi zdi prav, da se Scholz in francoski predsednik Emmanuel Macron pogovarjata s Putinom. Meni, da ni druge poti in da je Rusija še vedno del Evrope.

Avstralski zgodovinar se ne strinja z mnenji, da je vojna v Ukrajini nekakšna prelomnica in da svet zdaj vstopa v drugo dobo. Kot pravi, nič ne kaže, da bi kmalu vstopili v nekakšno pozahodno obdobje (obdobje, v katerem Zahod ne bo imel več prevlade na svetu, op. p.), dogaja se ravno nasprotno.

Clark je prepričan, da je Zahod v močnejšem položaju

"Zahod je v močnejšem položaju. Nato je še vedno polno delujoč in tudi EU se še vedno drži kljub nekaterim napetostim, zlasti zaradi Madžarske. Apokaliptične sanje o prehodu v drugo dobo so se razpočile kot milni mehurčki. Z Zahodom še ni konec. A tudi z Rusijo še ni konec. Rusije ne smemo odpisati. Ne glede na to, kaj se bo na koncu izcimilo (iz vojne v Ukrajini, op. p.), moramo zgraditi ustrezno vlogo za Rusijo v prihodnosti," je še prepričan Clark.

Primerjavo s prvo svetovno vojno in vojno v Ukrajini je konec aprila povlekel tudi kancler Scholz, ki je na sestanku koalicije, ta je bil zaprt pred javnostjo, svojo obotavljivo politiko do Ukrajine branil z besedami, da ni cesar Viljem. Kot vemo, je bil nemški cesar Viljem II. leta 1914 precej odgovoren za izbruh prve svetovne vojne.