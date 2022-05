To je svarilo, naj ne podcenjujemo Putinove Rusije

Rusija bo zaradi gospodarskih sankcij v prihodnje oslabljena, a še vedno dovolj politično, gospodarsko in vojaško močna, da destabilizira svojo soseščino in to uporabi proti članicam EU, opozarja nemški strokovnjak za zunanjo in varnostno politiko Stefan Meister.

Po skoraj treh mesecih od začetka ruskega napada na Ukrajino je jasno, da je rusko vodstvo na podlagi napačnih predpostavk začelo vojno, v kateri ne more zmagati. Tako kot ruski predsednik Vladimir Putin je tudi Zahod podcenjeval obrambne zmogljivosti Ukrajine in precenjeval vojaške zmogljivosti Rusije, je v svojem komentarju, objavljenem na spletni strani nemškega tednika Focus, zapisal Stefan Meister.

A Meister ob tem opozarja, da se bo EU morala z vojno in nestabilnostjo v vzhodni Evropi še dolgo ukvarjati, tudi v primeru, da bo silovitost spopadov pojenjala. Prav tako ne smemo izhajati iz predpostavke, da bo Ukrajina v bližnji prihodnosti zmagala v vojni in pregnala rusko vojsko s svojega ozemlja.

Rusiji zmanjkuje vojakov, Ukrajina nima dovolj orožja

Medtem ko Rusiji zmanjkuje vojakov, Ukrajina na drugi strani nima dovolj orožja, streliva in goriva. Verjetno je tudi, da bo Moskva izvedla vsaj delno mobilizacijo na delu Rusije, ki meji na Ukrajino.

Uspeh ukrajinske vojske je odvisen od dobave sodobnega zahodnega orožja. Ukrajina želi povečati ognjeno moč svoje vojske, zaradi česar ji zahodne države med drugim dobavljajo težko topništvo. Na fotografiji vidimo nemške samohodne havbice tipa PzH 2000, ki jih bo Nemčija dala ukrajinski vojski. Foto: Guliverimage

Na drugi strani so ukrajinske obrambne zmogljivosti odvisne od količine, kakovosti in hitrosti dobav orožja iz zahodnih držav, pa tudi od ohranitve tranzitnih poti in urjenja ukrajinskih vojakov s sodobnim zahodnim orožjem, opozarja Meister.

Priprave na dolgo vojno

Odločitev zahodnih držav pod ameriškim vodstvom konec aprila v vojaškem oporišču v Rammsteinu, da bodo ukrajinski vojski dobavljale zahodno orožje in ukrajinske vojake urile za uporabo tega orožja, kaže, da se Washington pripravlja na dolgo vojno.

Pri tem se postavlja vprašanje, kako dolgo lahko Moskva vzdržuje vojno v Ukrajini. Stroge in dosledne protiruske sankcije so zaradi napada Rusije na Ukrajino in evropski varnostni red nujne, vendar je kratkoročno in srednjeročno komajda verjetno, da bodo Putina spravile na kolena, je prepričan Meister.

Rusko gospodarstvo bo preživelo

Po podatkih ruske centralne banke se bo rusko gospodarstvo letos skrčilo za deset odstotkov, uvoz pa se bo zmanjšal za od 40 do 50 odstotkov. Inflacija bi lahko do konca leta zrasla na 30 odstotkov, kar bo negativno vplivalo na dohodke in zasebno potrošnjo. Po drugi strani je uspelo ruski centralni banki makroekonomsko stanje in rubelj stabilizirati na skoraj predvojno raven.

Ruski centralni banki, katere guvernerka je Elvira Nabiulina, je uspelo makroekonomsko stanje in rubelj stabilizirati na skoraj predvojno raven. Foto: Guliver Image

Četudi številna zahodna podjetja zapuščajo državo in ruski industriji zaradi sankcij primanjkuje sodobne tehnologije in pomembnih sestavnih delov za izdelavo produktov, bo rusko gospodarstvo preživelo. Večina ruskih podjetij bo delala naprej in omejila izgubo delovnih mest, napoveduje Meister.

Rusije ni mogoče popolnoma gospodarsko osamiti

Kot pravi, Rusija ni Severna Koreja ali Iran, saj jo zaradi njene pomembnosti na svetovnem trgu nafte, zemeljskega plina in drugih surovin ni mogoče popolnoma osamiti in izključiti iz svetovnega gospodarstva. Bo pa življenjska raven Rusov stalno upadala, kar bo vodilo v nadaljnje izseljevanje iz države.

Rusija bo tako oslabljena, a še vedno dovolj politično, gospodarsko in vojaško močna, da destabilizira svojo soseščino in to uporabi proti članicam EU.

Putinova želja po podreditvi Ukrajine

Prav tako se Putin ne bo odpovedal želji po podreditvi Ukrajine, četudi bo njegova država srednjeročno in dolgoročno oslabljena zaradi tehnološkega zaostajanja in izseljevanja ruske znanstvene elite, opozarja Meister.

Meister je prepričan, da Rusije ni mogoče popolnoma izključiti iz svetovnega gospodarstva, saj je preveč pomembna dobaviteljica nafte, zemeljskega plina in drugih surovin. Foto: Guliverimage

Rusije tudi ni mogoče popolnoma politično osamiti, saj ta država ostaja članica Varnostnega sveta OZN ter pomemben dejavnik v pogajanjih o iranskem jedrskem sporazumu, v Siriji in delih Afrike. Ruska vojaška prevlada na črnomorskem območju ima velik vpliv na evropsko varnost, Turčijo in Bližnji vzhod.

Kitajsko-rusko zavezništvo proti ZDA

Kitajska Rusije sicer ni vojaško ali finančno podprla, toda kitajski predsednik Ši Džinping in Putin sta sklenila dolgoročno sodelovanje za oslabitev ameriškega vpliva po svetu.

Pri tem si lahko Putin in Džinping nadejata tudi mednarodne podpore. Indija, Južna Afrika, Brazilija in mnoge druge države se niso pridružile protiruskim sankcijam in bodo najverjetneje izkoristile nižjo ceno ruske nafte na trgu, piše v komentarju Meister.

Ukrajinska integracija v EU

Meister nemški zvezni vladi svetuje, naj konča reaktivno politiko in najde dolgoročni pristop do sicer oslabljene, a nevarne Rusije. V okviru tega pristopa je treba Ukrajino dolgoročno gospodarsko in energetsko integrirati v EU ter jo vojaško dvigniti na tako raven, da se bo lahko ubranila pred vsakim ruskim napadom.

Stefan Meister je strokovnjak za rusko notranjo, zunanjo in varnostno politiko ter za odnose med EU in Rusijo. Je vodja programa za mednarodni red in demokracijo pri Družbi za zunanjo politiko (DGAP). DGAP je omrežje in možganski trust hkrati, v katerem sodelujejo številni pomembni nemški gospodarstveniki, finančniki, bančniki, znanstveniki in novinarji. Kot zanimivost: zdajšnji sedež DGAP (nem. Deutsche gesellschaft für auswärtige politik) je v stavbi nekdanjega veleposlaništva Kraljevine Jugoslavije v Berlinu. Foto: Guliverimage

Če ta projekt ne uspe in Evropska komisija junija letos Ukrajini ne podeli statusa kandidatke, EU ne bo uspelo stabilizirati svoje soseščine. Po drugi strani pa Nato postaja osrednje jedro evropske varnosti in zmožnosti odvračanja od ruske agresije.

Sistematično delo s protiputinovskimi Rusi

Vključitev Švedske in Finske v Nato ter posodobitev bundeswehra v višini 100 milijard evrov ponuja možnost boljše varnostnopolitične integracije evropskih držav in boljše porazdelitve prihodnjih obrambnih izdatkov.

Hkrati bi bilo treba tri milijone Rusov, ki so zapustili svojo državo od začetka letošnjega leta, bolje integrirati in z napredno razmišljajočim delom teh Rusov sistematično delati na projektu drugačne Rusije v času po Putinu, še svetuje Meister.